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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 Почаевскую лавру незаконно передали УПЦ МП до 2052 года, - депутат горсовета

Сооружения должен был взять на баланс заповедник, но представители лавры в обход закона опередили его и зарегистрировали строения на УПЦ МП.

Почаевскую лавру в Тернопольской области незаконно передали в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в сюжете ТСН заявил депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница, сообщает Цензор.НЕТ.

Депутат продемонстрировал выписку из Госреестра, согласно которой сооружения Лавры записаны на УПЦ МП до 1 января 2052 года с правом пролонгации.

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Летом 2018 года Министерство культуры Украины поручило государственному заповеднику взять на баланс сооружения Лавры. В сентябре за документами к госрегистратору обратились и заповедник, и лавра.

"Пока тот рассматривал дело, регистрационное действие в нарушение законодательства осуществил регистратор вообще другого района Тернопольской области. Когда к нему обратились люди, которые представляли Почаевскую лавру, он совершил регистрационное действие в обход уже начатого рассмотрения другим регистратором", – утверждает Паляница.

Юрист заповедника назвал документ о регистрации "фикцией". "Надо пойти спросить у того регистратора: что ты внес, парень?!", – сказал он.

По данным ТСН, документы в пользу УПЦ МП оформил государственный регистратор Андрей Яремко. "Это мое действие, да. Я это действие совершил, и совершил его законно", – заявил он. Яремко утверждает, что не знал, что делом Лавры занимается другой регистратор.

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Патриарх Филарет считает, что после предоставления УПЦ автокефалии Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут от УПЦ МП поместной церкви.

В украинском Минкульте заявили, что судьбу Киево-Печерской и Почаевской лавр, которые находятся в государственной собственности, может решать только Кабинет Министров Украины.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094966
 
 
 Топ комментарии
 
тогда надо восстановить историческую справедливость.
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петрушка - это попи..ть, ленточку перерезать, склад боеприпасов просрать, тарифы повысить... а на такое он не способен
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а что,трудно аннулировать договор о передаче? или порохлу слабо?
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Я народ возмущаюсь по настоящему. Если я не прав скажите и поправьте.
Что сейчас делать. (ПРИМЕР НА РОДИНЕ В БРОВАРСКОМ РАЕНЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОПЫ РАИССКИЕ НА ЦЕРКВИ У НАРОДА ДЕНЬГИ СОБИРАЛИ).
Строили , крали , обратно собирали и построили.
Теперь блин Гундяяя славят за деньги дурных хахлов и проповедуют, что Украины нет и мы рабы божие маасквы.
ЭТО НЕ ВЫДУМКИ И НЕ ПРОПАГАНДА, ЭТО ТАК. ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРВЕРИТЬ В БЛИЖАЙШИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК В ЛЮБОМ СЕЛЕ НАШЕГО РАЕНА.
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Да район по раисски. Я полуграмотный и в Украинской школе учился. А ты бы смог так по Украински? Почаївську лавру незаконно передали УПЦ МП до 2052 року - депутат міськради - Цензор.НЕТ 2261 А ПО АГЛИЦКИ УМЕЕШЬ?
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Регистратора Яремко срочно в "путинский рай".
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Есть суды высшей инстанции(й). Все возвращается, было бы желание! Тем более в таком вопросе!
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ОРЕЛИКИ ВЫ как дети вы че думаете занес регистратор строчку в реестр и все было ваше стало наше? - да хрен вам - владелец государство- если принято решение на передачу заповеднику значит есть документы как минимум решение органа власти -подымается дело у регистратора смотриться на основе каких документов внесена запись если оснований на право собственности у упц мп нет то у мальчика уголовное дело а запись анулируеться -максимум ефект для упц мп покричать антихристы грабят - а толку с точки зрения закона ноль
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это даже не афера так повод в русской прессе покричать
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Не в руській пресі , в кацапських засобах пропоганди .
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Так рашка и Крым своим считает. Какие рассмотрения? Секту за поребрик, в рай.
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Снова сопли рукавом растираем. А просто вышвырнуть гундяевцев с Лавры слабо? Ах да, мы так не можем, мы демократы. Мы только можем просирать свои территории дикарям и хоронить своих бойцов...
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эта власть вялая и перепуганная. но когда куши видит смелеет и шустрит. способна ли она восстановить справедливость? - принять закон о возвращении всех святынь.
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Ну и что? Это большая проблемма! Или с маасковскими раскольниками страшно судится. Московская секта вне закона, а это больше церковные дела.
ПУСТЬ НОВИНСКИЙ С ДЯЧКОМ ПОРОШЕНКОМ СУДИТСЯ ЛЕТ ДЕСЯТЬ А ЦЕРКОВЬ НАША ПОКА БУДЕТ.Ю
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Так УПЦ МП является незаконным предприятием Московии на территории Украины. Внести в санкционные списки, и выгнать москалей по закону. Чего с ними церемониться?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочаевскую лавру незаконно передали УПЦ МП до 2052 года, - депутат горсовета
 
 
 
 
 
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