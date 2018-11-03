 Почаевскую лавру незаконно передали УПЦ МП до 2052 года, - депутат горсовета

Почаевскую лавру в Тернопольской области незаконно передали в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в сюжете ТСН заявил депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница, сообщает Цензор.НЕТ.

Депутат продемонстрировал выписку из Госреестра, согласно которой сооружения Лавры записаны на УПЦ МП до 1 января 2052 года с правом пролонгации.

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Летом 2018 года Министерство культуры Украины поручило государственному заповеднику взять на баланс сооружения Лавры. В сентябре за документами к госрегистратору обратились и заповедник, и лавра.

"Пока тот рассматривал дело, регистрационное действие в нарушение законодательства осуществил регистратор вообще другого района Тернопольской области. Когда к нему обратились люди, которые представляли Почаевскую лавру, он совершил регистрационное действие в обход уже начатого рассмотрения другим регистратором", – утверждает Паляница.

Юрист заповедника назвал документ о регистрации "фикцией". "Надо пойти спросить у того регистратора: что ты внес, парень?!", – сказал он.

По данным ТСН, документы в пользу УПЦ МП оформил государственный регистратор Андрей Яремко. "Это мое действие, да. Я это действие совершил, и совершил его законно", – заявил он. Яремко утверждает, что не знал, что делом Лавры занимается другой регистратор.

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Патриарх Филарет считает, что после предоставления УПЦ автокефалии Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут от УПЦ МП поместной церкви.

В украинском Минкульте заявили, что судьбу Киево-Печерской и Почаевской лавр, которые находятся в государственной собственности, может решать только Кабинет Министров Украины.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.