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 Россияне считают, что их объединяют победа 1945 года и оккупация Крыма, - опрос

Оба события граждане РФ назвали "важнейшими в истории" своей страны.

Важнейшими для россиян историческими событиями являются победа 1945 года и оккупация Крыма. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ "Единство нации: что нас объединяет?", опубликованном 2 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Почти две трети (63%) россиян назвали победу в Великой Отечественной войне важнейшим историческим событием, о котором помнит каждый из нас. Еще 12% считают важным событием присоединение Крыма", – сказано в итоге опроса.

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Примечательно, что наиболее ярким персонажем, который характеризует российского человека, опрошенные считают Обломова (4%) из романа И.А. Гончарова. Среди прочих литературных героев, так или иначе отражающих черты русского народа, называли Алексея Мересьева из произведения "Повесть о настоящем человеке", Андрея Болконского ("Война и мир"), Ивана-дурака, Илью Муромца, Павла Корчагина ("Как закалялась сталь") и героев произведений А.С. Пушкина (по 2%).

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет случившееся "восстановлением исторической справедливости".

Также на Цензор.НЕТ: Мы никогда не забудем, вся Россия не забудет, - Путин про день оккупации Крыма

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3094964
 
 
 Топ комментарии
 
Но теперь взгляд из Европы. Русских объединает жизнь в дерьме.
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«Страна, не желающая сама жить по-человечески и мешающая жить окружающим.» -
Андрей Зубов, историк
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Не треба звертати уваги.Вони всі там Росіяни вважають, що їх об'єднують перемога 1945 року й окупація Криму, - опитування - Цензор.НЕТ 4290 #бнуті...
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12% это вообще ерунда и говорит о том, что крымнаш в параше козломордый народ уже принимает как обузу и это есть хорошо.
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Гордятся победой над собственными союзниками и оккупацией территории "братской" страны.
Русские в очередной раз подтверждают статус самой конченой нации на планете.
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и камни с неба, что по бошке настучали....
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а хіба не валянки та "Бариня-бариня"??
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Вопрос формулировался как "событие". Было бы "самый узнаваемый символ связанный с Россией" - были бы и валенки и балалайка с медведями...


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Хотя балалайка - это православно пижженая тюркская домбра.
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А кто в мире об этом знает? В мировой культуре символ России - медведь с водкой и балалайкой. А символа тюрков наверное и нету. Может и прихватизировали - но по крайней мере сделали ей хорошую рекламу на весь мир... Росіяни вважають, що їх об'єднують перемога 1945 року й окупація Криму, - опитування - Цензор.НЕТ 687
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Китайцы вас не обьеденяют? Фейковая страна .Росіяни вважають, що їх об'єднують перемога 1945 року й окупація Криму, - опитування - Цензор.НЕТ 2772
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Гордиться подлой аннексией части территории типа "дружественной" страны в момент посттравматического шока, когда 2 дня назад в этой стране только-только закончились драматичные и кровавые революционные события...
Это пздц, дамы и господа.
Примерно как гордиться эффективностью инквизиции или былым размахом работорговли.
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Вы ИМХО делаете логическую ошибку в неявном виде предполагая, что кацапы люди... Росіяни вважають, що їх об'єднують перемога 1945 року й окупація Криму, - опитування - Цензор.НЕТ 988
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Федот-стрелец объединяет. Руднев ,Варяг,Александр Невский, Гагарин,Пушкин,Толстой,Меньшиков,Дмитрий Донской,Гермоген,Пожарский, Андрей Рублёв,Сергий Радонежский,Александр Матросов,Ермолов,Грибоедов,Скобелев,Нахимов,Ушаков,Суворов,Кутузов,Ослябя,Менделеев,Ландау,Ломоносов,Фёдоров,Лобачевский,Лихачёв,Похлёбкин,Рылеев,Пестель,Милорадович,Сахаров,Шаляпин,Алехин,Куприн,Тарковский...
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Федот-стрелец в конце концов сказал "Доколе?" и стал лидером революции, свергшей царя с его хунтой. Он-то как раз не раб, хоть и долго и верно служил царю.

Гагарин - несмотря на официальную версию, скорее всего был представителем аристократического рода князей Гагариных, а не простым дяревенским парнем.
Пушкин и Грибоедов были скорее ненавистниками скрепной реальности. И уж тем более Лермонтов.
Менделеев - редкий гениальный химик, к нему вопросов нет.
Ломоносов - посланный Богами гений северного скандинавского мира. К слову, его фамилия, записанная рунами, даёт судьбоносное сочетание...
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Имею в виду симметричные 4 руны Othalaz, на которые "нанизаны" Laguz - Mannaz - Nauthiz - Sowilo - Wunjo (основные значения: Вода - Человек - Рвение - Солнце - Совершенство, больше подробностей на тематических сайтах - у каждой руны глубокое многослойное значение).

Росіяни вважають, що їх об'єднують перемога 1945 року й окупація Криму, - опитування - Цензор.НЕТ 5333
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Мінтяри їх усіх за коки утримують, а Крим це те від чого ті коки відпадуть.
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А не похуй, шо там какие-то обизьяны считают?
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на самом деле мокшебурятов объединяет зомбоящик и рабская ментальность
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссияне считают, что их объединяют победа 1945 года и оккупация Крыма, - опрос
 
 
 
 
 
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