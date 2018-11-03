 Россияне считают, что их объединяют победа 1945 года и оккупация Крыма, - опрос

Важнейшими для россиян историческими событиями являются победа 1945 года и оккупация Крыма. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ "Единство нации: что нас объединяет?", опубликованном 2 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Почти две трети (63%) россиян назвали победу в Великой Отечественной войне важнейшим историческим событием, о котором помнит каждый из нас. Еще 12% считают важным событием присоединение Крыма", – сказано в итоге опроса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Страсбургский суд может признать, что Россия контролировала Крым еще до захвата, - судья ЕСПЧ Юдковская

Примечательно, что наиболее ярким персонажем, который характеризует российского человека, опрошенные считают Обломова (4%) из романа И.А. Гончарова. Среди прочих литературных героев, так или иначе отражающих черты русского народа, называли Алексея Мересьева из произведения "Повесть о настоящем человеке", Андрея Болконского ("Война и мир"), Ивана-дурака, Илью Муромца, Павла Корчагина ("Как закалялась сталь") и героев произведений А.С. Пушкина (по 2%).

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет случившееся "восстановлением исторической справедливости".

Также на Цензор.НЕТ: Мы никогда не забудем, вся Россия не забудет, - Путин про день оккупации Крыма

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.