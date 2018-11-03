 Порошенко с Эрдоганом проговорили больше часа: встреча президентов завершилась в Стамбуле

В Стамбуле завершились переговоры президентов Украины Петра Порошенко и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

Переговоры прошли в резиденции Эрдогана "Мабейн" во дворце "Йылдыз" и длились 1 час и 15 минут.

Лидеры государств говорили один на один, поэтому о содержании этих переговоров пока ничего не известно.

В настоящее время также за закрытыми дверями проходит VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина под руководством лидеров двух государств.

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Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание двусторонних документов.

Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах.