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 Политика Украины, За рубежом
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 Порошенко с Эрдоганом проговорили больше часа: встреча президентов завершилась в Стамбуле

Переговоры прошли за закрытыми дверями, о чем говорили главы государств – неизвестно.

В Стамбуле завершились переговоры президентов Украины Петра Порошенко и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

Переговоры прошли в резиденции Эрдогана "Мабейн" во дворце "Йылдыз" и длились 1 час и 15 минут.

Лидеры государств говорили один на один, поэтому о содержании этих переговоров пока ничего не известно.

В настоящее время также за закрытыми дверями проходит VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина под руководством лидеров двух государств.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом

Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание двусторонних документов.

Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах.

Источник: https://censor.net.ua/n3094963
 
   
 Топ комментарии
 
Кто-то лупится в десна с сепаратистом Пучдемоном, а кто-то обсуждает вопросы экономики и военного сотрудничества с региональными лидерами, а параллельно заглядывает на чаек к Варфоломею. Каждому свое. Порошенко с Эрдоганом проговорили больше часа: встреча президентов завершилась в Стамбуле - Цензор.НЕТ 8382
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Порошенко хотел продать Эрдогану кусочек томаса , фьючерсом , так сказать .
Эрдоган согласился , но при условии , что Порошенко примет ислам .
Да хоть пастафарианство ! - ответил Петро . Всё зависит от суммы и процентов !
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Эрдоган и Меркель не друзья Хуйла, они себе на уме. Порошенко с Эрдоганом проговорили больше часа: встреча президентов завершилась в Стамбуле - Цензор.НЕТ 6973
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Хорошее фото . У нашего
и фанфурик из пиджака не выглядывает .
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Так он вроде седни и не пьяный.... Порошенко з Ердоганом проговорили понад годину: зустріч президентів завершилася в Стамбулі - Цензор.НЕТ 5829Но по рылу видно КАК хочут стопарик перекинуть!!!!
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Переговоры прошли за закрытыми дверями, о чем говорили главы государств - неизвестно. Источник: https://censor.net.ua/n3094963


Полагаю, о политическом убежище...
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у каждого свой потолок: кому фанфурик, а кому - 50 гр отличного коньячка после работы, хотя, Петро. как диабетик, не пьет, да и работает как заводной - в одной Германии 14 раз побывал с официальными визитами
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Ага,не пьёт,точно! Из мелкой посуды...С хлебом есть и литрами лакает.А так конречно,трезвенник.... Порошенко з Ердоганом проговорили понад годину: зустріч президентів завершилася в Стамбулі - Цензор.НЕТ 6490
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чомусь Харнта , останнім часом , так тягне зустрічатися з друзями Хуйла - Лукашенко , Меркель , Ердоган ...
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"Причал шукае " с наворованным .
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Эрдоган и Меркель не друзья Хуйла, они себе на уме.
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....ну , канєшна ....))

один допоміг Хуйлу побудувати "Південний Потік" , інша - допомагає будувати "Північний потік" - аби в карлика було бабла побільше !
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Аби менше було, бо витратилось уйло на будову, а чи працюватиме не відомо. Чи то пак відомо, що не працюватиме.
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А чого ж вони Крим не визнають за свинособаками, якщо вони друзв Ху*ла? Розумію, гадєголовим, не до логічного мислення. Чи може в тебе є спивок світових ворогів Ху*ла , тоді подивимось з ким з них зустрічався Порошенко. Може ті кого назвав передусім друзі собі і дебілів з цензора ніколи не читали? Як вважаєш?
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Переговоры прошли за закрытыми дверями, о чем говорили главы государств - неизвестно

Та ладно.. У всех бабло клянчит, а тут неизвестно.
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Порошенко хотел продать Эрдогану кусочек томаса , фьючерсом , так сказать .
Эрдоган согласился , но при условии , что Порошенко примет ислам .
Да хоть пастафарианство ! - ответил Петро . Всё зависит от суммы и процентов !
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А ты откуда знаешь?
Перечитай методичку, может вказівки уже поменялись.
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Два восточных человека. Торговались до упада.
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таварищ, бесплатные #слопаты только у вас с африканскими каннибалами, а во всем мире торгуются и договариваются
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Меркель когда в Киеве была? Вот и я говорю- позавчера. Маляву передать Петру Алексеевичу притаранила, для Эрдогана. Лексеич не смог отказать...
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Опера Гулака-Артемовського : Запорожець за Дунаем. Гагауз та турок!!!
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Ні. Цей нарід близько до караїмів та татар Кримськіх. Турки то племена сельджуків з близького сходу .
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Це ти туркам розповідаєш?😀 Турки вихідці з Алтаю!
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О чем Эрдоган мог говорить с этим обделанным гидрантом устроившим геноцид украинскому народу?
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"... встреча президентов завершилась в Стамбуле"

А начинали они переговоры где? В поезде из Анкары?
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Ви дійсно Ковальчук, бо української мови не розумієте😯
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Це український ресурс і тому краще вам, як Ковальчук писати українською. Якщо ви з росії, то вам нема тут місця.
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Это личная просьба. К тому же 90% постов здесь на русском.
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Ти ще скажи "це наш, рузгій рузгоєзичний ресурс". Ми просто толерантно ставимося до лігвоінвалідів.
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Ви на українському ресурсі, а не на росії. Тому відповідайте українською, або ви не потрібні. Свої прохання та побажання висловлюйте в росії.
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Звичайно, бо ви перекрутили свій кацапський нік і видаєте себе за українця.
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Кто-то лупится в десна с сепаратистом Пучдемоном, а кто-то обсуждает вопросы экономики и военного сотрудничества с региональными лидерами, а параллельно заглядывает на чаек к Варфоломею. Каждому свое. Порошенко с Эрдоганом проговорили больше часа: встреча президентов завершилась в Стамбуле - Цензор.НЕТ 8382
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+ 100.
бабке осталось только с пакемонами бавытысь Порошенко з Ердоганом проговорили понад годину: зустріч президентів завершилася в Стамбулі - Цензор.НЕТ 4187
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Якщо пакемон сексуальний, то мабуть це буде😘
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а вы разве не видели сексуальности пакемона во всех масс-медиа
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Кожна людина бачить сексуальність в залежності від своєї орієнтації. Тому я бачу лише жінок👩
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Дуже розумний коментар. Напевне на пулітцирівську мітете, чи може навіть на нобелівську? Але вище голови не стрибнеш - виходить шаріковщина
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Тет на тет не обсуждают экономику страны ,а договариваются меж собой за личные паритеты
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"Йылдыз" у перекладі це означає зірка. Можливо Україна з Туреччиною знайде спільне проти кацапів.
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"Йылдыз" у перекладі це означає зірка

какой красивый язык, скажи еще что-нибудь?
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Що хочете почути, особливо врахувавши близько 2000 тюркських слів російської та української мови?
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А я люблю показувати туркам ось це фото і детально пояснюю що означає той Йилдиз. Туркам подобається і фото, і подія.
Порошенко з Ердоганом проговорили понад годину: зустріч президентів завершилася в Стамбулі - Цензор.НЕТ 4723
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"Майдан", товарищ, он и в Турции "Мейдан" Порошенко з Ердоганом проговорили понад годину: зустріч президентів завершилася в Стамбулі - Цензор.НЕТ 8116
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В опубликованом российском санкционном списке в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний не оказалось видных персон и связанных с ними компаний Так, там отсутствует президент Петр Порошенко, известный своими антироссийскими высказываниями, и связанные с ним корпорация Roshen и корпорация «Богдан».
Отсутствует в списке и многоотраслевая финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, System Capital Management, SCM) Рината Ахметова.
В то же время в санкционных списках значится Алексей Петрович Порошенко, рожденный 6 марта 1985 года. Эти данные совпадают с ФИО и датой рождения старшего сына президента.
Ограничительные меры не коснулись и бизнес-соратника, первого зампредседателя фракции Блок Петра Порошенко Игоря Кононенко.
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Санкции также не коснулись ряда известных народных депутатов:
Оппозиционный блок
Рабинович Вадим Зиновьевич;
Бойко Андрей Анатолиевич;
Новинский Вадим Владиславович;
Бакулин Евгений Николаевич;
Бахтеева Татьяна Дмитриевна;
Вилкул Александр Юриевич;
Добкин Дмитрий Маркович;
Добкин Михаил Маркович;
Козак Тарас Романович;
Лёвочкин Сергей Владимирович;
Павленко Юрий Алексеевич;
Шуфрич Нестор Иванович;
Блок Петра Порошенко
Ефимов Максим Викторович;
Карпунцов Валерий Витальевич;
Голубов Дмитрий Иванович;
Кононенко Игорь Витальевич;
Луценко Ирина Степановна;
Пинзеник Виктор Михайлович;
Рычкова Татьяна Борисовна;
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Как говорится:
"Один дурак может ввести такие санкции, что в них не смогут разобраться и 100 сионских мудрецов" Порошенко з Ердоганом проговорили понад годину: зустріч президентів завершилася в Стамбулі - Цензор.НЕТ 8368
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не відбілюйте своїх, бо палите їх з потрохами
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От би Україні свого Ердогана. МВФ послав на третю авеню, танки, вертольоти, фрегати будує не по 1 шт. на 10 років. Від призову спробуй втечи.
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Промышленость угробили медицину прикончили аг рарный сектор угробили за десять лет
рост зарплаты при курсе 28.2 это трындец газ подорожал в 11 раз. Куда же продают газ

добываемый в Украине и покаким карманам растягивают прибыль корупционеры во власти!
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Олександр Палій ще забув в цю таблицю ціни внести... НА ВСЕ!
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Приходить син Авакова до сина Пашинського і каже:
- Там син Білозір на великий потік сів. Давай разом з ним та з сином Яреми новий "стартап" замутимо?
- Давай. А син Грицака нічого не скаже?
- Не скаже. Я з сином Порошенка вже домовився.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко с Эрдоганом проговорили больше часа: встреча президентов завершилась в Стамбуле
 
 
 
 
 
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