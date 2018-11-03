 Порошенко с Эрдоганом проговорили больше часа: встреча президентов завершилась в Стамбуле

В Стамбуле завершились переговоры президентов Украины Петра Порошенко и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".
Переговоры прошли в резиденции Эрдогана "Мабейн" во дворце "Йылдыз" и длились 1 час и 15 минут.
Лидеры государств говорили один на один, поэтому о содержании этих переговоров пока ничего не известно.
В настоящее время также за закрытыми дверями проходит VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина под руководством лидеров двух государств.
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Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание двусторонних документов.
Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах.
и фанфурик из пиджака не выглядывает .
Полагаю, о политическом убежище...
один допоміг Хуйлу побудувати "Південний Потік" , інша - допомагає будувати "Північний потік" - аби в карлика було бабла побільше !
Та ладно.. У всех бабло клянчит, а тут неизвестно.
Эрдоган согласился , но при условии , что Порошенко примет ислам .
Да хоть пастафарианство ! - ответил Петро . Всё зависит от суммы и процентов !
Перечитай методичку, может вказівки уже поменялись.
А начинали они переговоры где? В поезде из Анкары?
бабке осталось только с пакемонами бавытысь
какой красивый язык, скажи еще что-нибудь?
🤑
Отсутствует в списке и многоотраслевая финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, System Capital Management, SCM) Рината Ахметова.
В то же время в санкционных списках значится Алексей Петрович Порошенко, рожденный 6 марта 1985 года. Эти данные совпадают с ФИО и датой рождения старшего сына президента.
Ограничительные меры не коснулись и бизнес-соратника, первого зампредседателя фракции Блок Петра Порошенко Игоря Кононенко.
Оппозиционный блок
Рабинович Вадим Зиновьевич;
Бойко Андрей Анатолиевич;
Новинский Вадим Владиславович;
Бакулин Евгений Николаевич;
Бахтеева Татьяна Дмитриевна;
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Добкин Дмитрий Маркович;
Добкин Михаил Маркович;
Козак Тарас Романович;
Лёвочкин Сергей Владимирович;
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Шуфрич Нестор Иванович;
Блок Петра Порошенко
Ефимов Максим Викторович;
Карпунцов Валерий Витальевич;
Голубов Дмитрий Иванович;
Кононенко Игорь Витальевич;
Луценко Ирина Степановна;
Пинзеник Виктор Михайлович;
Рычкова Татьяна Борисовна;
"Один дурак может ввести такие санкции, что в них не смогут разобраться и 100 сионских мудрецов"
рост зарплаты при курсе 28.2 это трындец газ подорожал в 11 раз. Куда же продают газ
добываемый в Украине и покаким карманам растягивают прибыль корупционеры во власти!
https://www.youtube.com/watch?v=ruSpEim0zts
- Там син Білозір на великий потік сів. Давай разом з ним та з сином Яреми новий "стартап" замутимо?
- Давай. А син Грицака нічого не скаже?
- Не скаже. Я з сином Порошенка вже домовився.