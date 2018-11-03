 Произведенный в России истребитель разбился во время учений в Египте

В Египте разбился самолет МиГ-29 производства России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", – рассказали журналистам в российской Объединенной авиастроительной корпорации.

Самолет принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) Египта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолеты ВВС и ВМС США провели разведку у побережья оккупированного Крыма

Как сообщает "Коммерсант", истребитель был поставлен в Египет Россией в 2018 году. По данным издания, самолет выполнял тренировочный полет, египетский пилот во время крушения успел катапультироваться, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Источник "Коммерсанта" в авиационной промышленности предположил, что причиной произошедшего могли стать или неправильные действия пилота, или технические неполадки.

Собеседник издания уточнил, что расследование крушения будет вести комиссия ВВС Египта, но Россия также готова послать в Каир своих специалистов.

МиГ-29 – легкий истребитель, стоит на вооружении ВКС России. Всего Москва должна поставить Каиру 46 самолетов такого типа.

Также на Цензор.НЕТ: Погибли оба летчика упавшего в Азовское море самолета Л-39, - Минобороны РФ