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 Произведенный в России истребитель разбился во время учений в Египте

МиГ-29 был поставлен из РФ в Египет в этом году. Возможные причины крушения – техническая неисправность или ошибка пилота.

В Египте разбился самолет МиГ-29 производства России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", – рассказали журналистам в российской Объединенной авиастроительной корпорации.

Самолет принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) Египта.

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Как сообщает "Коммерсант", истребитель был поставлен в Египет Россией в 2018 году. По данным издания, самолет выполнял тренировочный полет, египетский пилот во время крушения успел катапультироваться, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Источник "Коммерсанта" в авиационной промышленности предположил, что причиной произошедшего могли стать или неправильные действия пилота, или технические неполадки.

Собеседник издания уточнил, что расследование крушения будет вести комиссия ВВС Египта, но Россия также готова послать в Каир своих специалистов.

МиГ-29 – легкий истребитель, стоит на вооружении ВКС России. Всего Москва должна поставить Каиру 46 самолетов такого типа.

Также на Цензор.НЕТ: Погибли оба летчика упавшего в Азовское море самолета Л-39, - Минобороны РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3094961
 
   
 Топ комментарии
 
Наши МИГи сядут в Риге - говорили они. Ваши МИГи упадут в Сахаре - отвечала суровая реальность. Произведенный в России истребитель разбился во время учений в Египте - Цензор.НЕТ 6772
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никогда такого не было и вот опять Произведенный в России истребитель разбился во время учений в Египте - Цензор.НЕТ 1497
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Кривизна земли , не вписался.
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Нет. И даже в паРаше их делают в основном на экспорт.
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во всем виноваты украинские комплектующие Виготовлений в Росії винищувач розбився під час навчань в Єгипті - Цензор.НЕТ 2390
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Ну пилот хотел стать героем! Он им стал. Теперь его в райском саду окружают гурии!
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Нет. Для этого он должен был с собой несколько кацапов утащить
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Да и умереть ещё нужно, успешно катапультировавшихся живых гурии вроде как не окружают
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Наверно намаз во время полета совершил...
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У вас по другому ?
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никогда такого не было и вот опять Произведенный в России истребитель разбился во время учений в Египте - Цензор.НЕТ 1497
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Не освятили же. Потому шо "чуркам" отправляли. А за "освящение" - отдельная поата полагается. Все просто, египтяне просто зажали денег на ритуал.
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Нет там в инструкции было написано что перед первым полетом нада обработать напильником после полета надо забит то что шатается кувалдой, что отвалилось примотать скотчем! Египтяне этого не сделали вот и разбился!
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Так это даже пиндосы знают.
Разве может такое быть шоб самолет без кувалды и напильника летал? Трамп просто украл инструмент, а египтяне просадили святую воду, вот и опять нужно делать новую консервную банку в Воронеже и отправлять этим бездуховным бедуинам. Шестой флот жалко только(смеются до упаду))
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Не скотчем! А тем делом, которое было в инструкции написано - blue isolation tape!
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непрогнозируемая траекторя, однако.
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Наши МИГи сядут в Риге - говорили они. Ваши МИГи упадут в Сахаре - отвечала суровая реальность. Произведенный в России истребитель разбился во время учений в Египте - Цензор.НЕТ 6772
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Неужели на эти древних моделях еще летают?
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Конечно не летает. Его давно переименовали в Су-57
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Надеюсь, произведенный в России пилот, тоже навернулся?
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Щось мене це зовсім не здивувало - "Рожденний ползать летать не может!"..😕😕😕
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Наверно новости про авиакатастрофы надо писать так. Произведенный в США Боинг разбился в Индонезии. Произведенный в Украине Ан-26 разбился в России и т.д. и т. п.)
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Главное нужно уметь подать новость.
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Беларусы подали эту новость раньше, наверное Бутусову звонили как подать, В Египте разбился произведенный в РФ истребитель МиГ-29М, а беларусы ссылаются на росссийское «РИА Новости», наверное тоже без Бутусова не обошлось.
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Миша 21, можно и нужно.
И да, разбившийся на России Ан-26 произведен авиазаводом в Улан-Удэ, а не в Украине...)))
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Крымский мост в Гондурас
3.11.2018 17:53
Хватит о Русской весне, пора мириться с Западом - вот месседж фильма Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью». Сам мост в кадре есть, но о его смысле не сказано ни слова. Сюжет настолько оторван от реальности, что кажется, снимали в Латинской Америке. Впрочем, возможно, так оно и есть.
(...)
... главный источник разочарований, - всеобщая крымская фрустрация. Нам, крымчанам и севастопольцам, хочется увидеть на большом экране подтверждение, что весна 2014-го была не зря. Что это часть большого русского реванша. Пусть сейчас этот реванш буксует и жизнь меняется к худшему. Пусть мы шаг за шагом сдаем Донбасс. Но в исторической перспективе решение взять Крым было единственно верным. Мы в это верим. Режиссеры, похоже, нет.
https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/krymskij-most-v-gonduras/
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Законы притяжения еще никто не отменял. С физикой не поспоришь, говно летать НЕ МОЖЕТ.
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Что Египет закупает в Лаптестане самолёты разве не бомбическая новость?
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"Произведенный в России истребитель разбился во время учений в Египте" - хорошая новость!
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Рожденный ползать летать не будет.
Как вообще можно покупать что-либо с крыльями у Московии?
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Мимо пролетал натовский Карлсон, однозначно
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израильтян там рядом не летало? надо же раше на кого то спихнуть...
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хочеш, щоб десь розбився винищувач, - вироби його у Росії
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"кряк-бряк-шмяк" - последние секунды самописца.
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Десь далеко заграв ібіпіцький оркестр.Виготовлений в Росії винищувач розбився під час навчань в Єгипті - Цензор.НЕТ 7415
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Не удивительно, башни САУ защищают в лучшем случае от пуль
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Вопрос не в пробитии, а в том что ее вообще снесло.
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Её не могло не снести. С таким же успехом можно выстрелить в металлический гараж или автобус
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Выпавшие из утроб мамаш-алкоголичек, криворукожоепые уйобки летать не могут.
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Египтяне вроде особо не пьют (мусульманская страна)...
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Народная примета:
Если за день не упал ни один самолет произведенный в РФ - значит завтра будет дождь
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Шайтан-арба-29М не разбилась, а "нанесла удар по радикалам ИГИЛ, затаившимся в песках Синая, уничтожив сто штабов, двести складов боеприпасов, триста...(ну, вы взнаете)!!
Единственными словами, услышанными в эфире от катапультировавшегося египтянина, были "Шайтан Вован! Еще два с половиной миллиарда баксов просрали..."
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забавляют дебилы, пишущие с их точки зрения остроумные тирады. Если недавно модернизированный МиГ гавно, то чем тогда являются практически не обслуживаемые самоли ВСУ, на которых летают пару раз в год и то ухитряются падать, как недавно...нам до уровня кацапов в боевой авиации уже как туземцам до молекулярной физики, и разрыв, к сожалению, лишь увеличивается...
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Может во Франции и летают ВСУ пару раз в год, но тут постоянно летают, практически ежедневно.
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Аллах Акбар! Шайтан прислал, шайтан забрал!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПроизведенный в России истребитель разбился во время учений в Египте
 
 
 
 
 
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