 Произведенный в России истребитель разбился во время учений в Египте

В Египте разбился самолет МиГ-29 производства России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", – рассказали журналистам в российской Объединенной авиастроительной корпорации.
Самолет принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) Египта.
Читайте на Цензор.НЕТ: Самолеты ВВС и ВМС США провели разведку у побережья оккупированного Крыма
Как сообщает "Коммерсант", истребитель был поставлен в Египет Россией в 2018 году. По данным издания, самолет выполнял тренировочный полет, египетский пилот во время крушения успел катапультироваться, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Источник "Коммерсанта" в авиационной промышленности предположил, что причиной произошедшего могли стать или неправильные действия пилота, или технические неполадки.
Собеседник издания уточнил, что расследование крушения будет вести комиссия ВВС Египта, но Россия также готова послать в Каир своих специалистов.
МиГ-29 – легкий истребитель, стоит на вооружении ВКС России. Всего Москва должна поставить Каиру 46 самолетов такого типа.
Также на Цензор.НЕТ: Погибли оба летчика упавшего в Азовское море самолета Л-39, - Минобороны РФ
Разве может такое быть шоб самолет без кувалды и напильника летал? Трамп просто украл инструмент, а египтяне просадили святую воду, вот и опять нужно делать новую консервную банку в Воронеже и отправлять этим бездуховным бедуинам. Шестой флот жалко только(смеются до упаду))
И да, разбившийся на России Ан-26 произведен авиазаводом в Улан-Удэ, а не в Украине...)))
3.11.2018 17:53
Хватит о Русской весне, пора мириться с Западом - вот месседж фильма Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью». Сам мост в кадре есть, но о его смысле не сказано ни слова. Сюжет настолько оторван от реальности, что кажется, снимали в Латинской Америке. Впрочем, возможно, так оно и есть.
(...)
... главный источник разочарований, - всеобщая крымская фрустрация. Нам, крымчанам и севастопольцам, хочется увидеть на большом экране подтверждение, что весна 2014-го была не зря. Что это часть большого русского реванша. Пусть сейчас этот реванш буксует и жизнь меняется к худшему. Пусть мы шаг за шагом сдаем Донбасс. Но в исторической перспективе решение взять Крым было единственно верным. Мы в это верим. Режиссеры, похоже, нет.
https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/krymskij-most-v-gonduras/
Как вообще можно покупать что-либо с крыльями у Московии?
Если за день не упал ни один самолет произведенный в РФ - значит завтра будет дождь
Единственными словами, услышанными в эфире от катапультировавшегося египтянина, были "Шайтан Вован! Еще два с половиной миллиарда баксов просрали..."