EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
  2485  30
Материалы по теме:
Все про:УПЦ (727) Филарет (331) автокефалия (239) Томос (53)

 Дата проведения объединительного собора зависит от Вселенского патриарха, - Филарет

Подготовка к собору уже началась. Предстоятель УПЦ КП надеется, что собор состоится в ноябре.

Дата проведения собора, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля, зависит от Вселенского патриарха. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил предстоятель УПЦ КП Филарет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это зависит не от нас, а от Вселенского патриарха. Потому что он должен назначить на этот собор своего представителя. Собор будет проходить под руководством украинских архиереев, но присутствовать будет на этом соборе представитель Вселенского патриарха – как представитель, но не как председатель Архиерейского собора. Председателями Архиерейского собора будут украинские архиереи", – сказал Филарет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы покидаем русское православие и возвращаемся домой, - Климкин

На вопрос о том, будет ли собор проведен в ноябре, Филарет ответил, что "надеется" на это. По его словам, подготовка к собору уже началась.

Также предстоятель УПЦ КП сообщил о возможном месте проведения такого собора.

"Поскольку это Архиерейский собор, то он будет созван по решению Вселенского патриарха... И тогда каждая церковь собирает своих архиереев на этот Архиерейский собор. Мы считаем, что Архиерейский собор будет проходить в Софийском соборе", – отметил Филарет.

Также на Цензор.НЕТ: В МП все держится на уважении к начальнику и страхе, но на страхе далеко не уедешь, - митрополит Александр (Драбинко)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094960
 
   
 Топ комментарии
 
А какими ещё галактиками управляет вселенский патриарх ?
 показать весь комментарий
 
Что-то представляется сцена из "Звездных войн" , там где показывают заседание межгалактического парламента .
Все такие на левитирующих платформах и договариваются .
Кстати , а Палпатин "наш" или "ихний" ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Началось. С ЭТИМ ПРИСТАРЕЛЫМ СТАРЦЕМ, МЫ БУДЕМ ТАМ ГДЕ ЕСТЬ СЕЙЧАС.
Разве не видно кого (Заря секретарь показывает куда стать и как говорить).
Неужели такая сладкая власть даже перед приходом на тот свет?
 показать весь комментарий
 
 
Не подходит религия. У буддистов душа сразу переходит в живую плоть (например в крысу или скунса). А православных сразу или в пекло или в рай. Обычно в рай попадают богатые. У католиков еще есть чистилище , промежуток между раем и адом.
Там есть шанс откупится от грехов.
 показать весь комментарий
 
 
На счёт "в рай попадают богатые" - в Библии как раз наоборот, мол, скорее верблюд пройдёт через игольное ушко, чем богатый в рай.
 показать весь комментарий
 
От тебі і на! Знову за рибу гроші. Так я ж колись тоже був православним. Дата проведення об'єднавчого собору залежить від Вселенського патріарха, - Філарет - Цензор.НЕТ 8850
 показать весь комментарий
 
Личным примером идеализируй идолов! Дата проведення об'єднавчого собору залежить від Вселенського патріарха, - Філарет - Цензор.НЕТ 3021
 показать весь комментарий
 
 
Мржет ему надо почести и признание, а потом пусть идет с богом? А МЫ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ НАЗНАЧИМ ПЕТРА НА ЕГО СМЕСТО.
 показать весь комментарий
 
 
Не преувеличивай свои возможности, а ищи уединения!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А теперь сказка: Тутмас приближается....(повторять всегда)
А если не повторять, то будете "гореть вечно".
А если не гореть, то анафема и не будет воскурения с диптихами и мощи не дадут эффекта.
и т.д.
 показать весь комментарий
 
сегодня новостей больше нет кроме этого томаса..до самых выборов будут с ним носиться как курица с яйцом..Народ сыт томосом не будет.
 показать весь комментарий
 
А какими ещё галактиками управляет вселенский патриарх ?
 показать весь комментарий
 
 
А Варфоломей сказал "Как только наши договорятся между собой".
Кому верить? Дата проведення об'єднавчого собору залежить від Вселенського патріарха, - Філарет - Цензор.НЕТ 1444
 показать весь комментарий
 
Что-то представляется сцена из "Звездных войн" , там где показывают заседание межгалактического парламента .
Все такие на левитирующих платформах и договариваются .
Кстати , а Палпатин "наш" или "ихний" ?
 показать весь комментарий
 
 
І що тобі не так?

Обом вір. Як тільки наші домовляться між собою, так Варфоломей і призначить дату проведення.
Тобто, дата залежить від Варфоломея, але він її призначить не раніше ніж, наші домовляться між собою. Дата проведення об'єднавчого собору залежить від Вселенського патріарха, - Філарет - Цензор.НЕТ 1668
 показать весь комментарий
 
Софийский Собор! Представляю как отреагирует МПЦ ...
 показать весь комментарий
 
 
А тобі не байдуже? Втім, буде з чого посміятися.
 показать весь комментарий
 
А патріярх Філарет на пенсії може бути. Відійти на покой.
 показать весь комментарий
 
Нет границ человеческому честолюбию...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДата проведения объединительного собора зависит от Вселенского патриарха, - Филарет
 
 
 
 
 
 вверх