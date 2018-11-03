 Дата проведения объединительного собора зависит от Вселенского патриарха, - Филарет

Дата проведения собора, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля, зависит от Вселенского патриарха. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил предстоятель УПЦ КП Филарет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это зависит не от нас, а от Вселенского патриарха. Потому что он должен назначить на этот собор своего представителя. Собор будет проходить под руководством украинских архиереев, но присутствовать будет на этом соборе представитель Вселенского патриарха – как представитель, но не как председатель Архиерейского собора. Председателями Архиерейского собора будут украинские архиереи", – сказал Филарет.

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На вопрос о том, будет ли собор проведен в ноябре, Филарет ответил, что "надеется" на это. По его словам, подготовка к собору уже началась.

Также предстоятель УПЦ КП сообщил о возможном месте проведения такого собора.

"Поскольку это Архиерейский собор, то он будет созван по решению Вселенского патриарха... И тогда каждая церковь собирает своих архиереев на этот Архиерейский собор. Мы считаем, что Архиерейский собор будет проходить в Софийском соборе", – отметил Филарет.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.