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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:Константинопольский патриархат (66) Порошенко (15681) РПЦ (468) Климкин (1919) автокефалия (239) Томос (53)

 Мы покидаем русское православие и возвращаемся домой, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уход украинской православной церкви от российского православия к мировому станет позитивом и для мировой церковной общины, и для русской церкви.

Об этом Климкин написал на своей странице в "Твиттере", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Слова Его Святейшества Патриарха Варфоломея к нам: "Чувствуйте себя здесь дома!". Не как дома, а именно дома. Мы покидаем русское православие и возвращаемся к мировому, и в этом будет позитивное будущее для нас, для мировой церковной общины и даже для русской церкви", - отметил министр.

Ранее в этот день президент Украины Петро Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию поместной православной церкви в Украине, что является очередным шагом к получению Томоса.

Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законов, оказывает этим процессам содействие.

Также, согласно соглашению, будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата в Киеве – фактически, посольство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет содействовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием. Таким образом, это и есть Ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено принятым ранее решением Синода Вселенского патриархата.

Теперь украинские епископы должны собраться на Собор и избрать предстоятеля.

Мы покидаем русское православие и возвращаемся домой, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094959
 
   
 Топ комментарии
 
"Мы покидаем русское православие и возвращаемся домой, - Климкин" - давно пора, напомню, что сказал Достоевский о русском православии: "Всё, что взял русский от православия, перекреститься перед тем, как зарубить тебя топором".
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Скорее это "русское православие" покидает православие и превращается в секту.
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Ты прав как никогда, даже сотням тысяч украинских мусульман, евреев, баптистов и католикам так остогидла московия, что они за Украинскую православную церковь, все таки гениальный придурок в Кремле оказался.
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Ми залишаємо російське православ'я і повертаємося додому, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4278
Тутмас приближается....
мммм, мощи.... Ми залишаємо російське православ'я і повертаємося додому, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9577
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Мы покидаем русское православие и возвращаемся домой, - Климкин

не "русское", а МАСКОВСКО_КАЦАПНОЕ.. и пусть кацапы и дальше сосут
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Я как атеист Украинской Помесной Церкви полностью поддерживаю Это заявление Мы покидаем русское православие и возвращаемся домой, - Климкин - Цензор.НЕТ 2425
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Ты прав как никогда, даже сотням тысяч украинских мусульман, евреев, баптистов и католикам так остогидла московия, что они за Украинскую православную церковь, все таки гениальный придурок в Кремле оказался.
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Кому, Путє? Він вже бідний замахався відсмоктувати! )))
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У нас и верующих то особо нет )) Хорошо,что деньги не будут плыть к гундяю. А так..Лучше бы экономику подымали и губили врагов. Внутренних и внешних.
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У вас нєт, у нас є. А після Томосу ще й більшість ваших до нас перейде. )))
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У вас ,у нас...)) Ты знаешь ? В душу заглядывал ? Смотри на поведение вокруг.
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Та отож, дивлюся на поведінку навколо. Наприклад на кількість лайків під моїм коментом і під твоїм )))
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Порохоботы не в счет. Там одна лишь затесалась - "Чайка Киев". Да и то,за то ,что баб постоянно обсираю.
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Игорь, как бы тебе попроще пояснить, просто приедь в любое село на западной в обычное воскресенье, не в религиозный праздник а в обычное воскресенье, у меня младшая летом когда у тещи месяц была, потребовала 4 новых платья, бо за месяц надо 4 раза идти в церковь.
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«Ваши наши ето еті» займенники вивчаєш чи що? )))
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Мы покидаем русское российское православие и возвращаемся домой, - Климкин Перевод цензором некорректный
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"Мы покидаем русское православие и возвращаемся домой, - Климкин" - давно пора, напомню, что сказал Достоевский о русском православии: "Всё, что взял русский от православия, перекреститься перед тем, как зарубить тебя топором".
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Умный какой! Это правда Достоевский сказал?
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Скорее это "русское православие" покидает православие и превращается в секту.
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правильно говорить "русское кривдославие".. ведь у них все построенно на лжи.. ложь - это кривда
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А еще правильнее "гундяевская секта прикормленных халявщиков, продавших душу дьяволу за 30 сребренников".
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Клімкін ще б скасував безвіз з рф щоб душей не кривити, а то місце народження у Курську заважає, чи начання його у масквабаді розірвати зв'язки.
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Не было там на ПаРаше православия , гэбнявые бесы .
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Сколько денег налогоплательщиков ушло на то, что бы организовать поездку этих "деятелей" для подписания этого бесполезного документа? Пол "Оплота" или больше?
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ты больше пробухиваешь, судя по твоим репликам.
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Так значит тебе известно, сколько ушло денег налогоплательщиков на это, почему бы тебе просто не назвать сумму, а не пытаться выставить себя идиотом делающим вид что может установить по репликам на форуме сколько и кто пробухивает? Или проблема в том, что ты и являешься этим идиотом?
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Как поется в песне "не на твои бухаю, на свои". Так вот эти свои пожираются всякой чушью.
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Дай Боже. Забути про якуто-бурятов як страшний сон.
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...Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает... Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпаденью... Украинская народная песня?
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Уроженец Курска бывший гражданин РФ Климкинд возвращается домой? Ветер в спину, барабан на шею Ми залишаємо російське православ'я і повертаємося додому, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1666
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от бывших расеян часто больше любви и уважения к Украине и народу, чем от ватных "хохлов"
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Курск укранский город, скоро тоже вернется.
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Як би ще ваша свора і Україну покинула народ тільки спасибі б сказав!
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у кацапо-фашистов сраки на куски рвет!это только начало! Ми залишаємо російське православ'я і повертаємося додому, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9970
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Ну и Слава Богу. Все возвращается на круги свои.
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Знаете , если бы переход из ордынского православия в украинское каким-либо колдунским образом прекратил воровство "нашей" власти , я бы тоже радовался , хлопал в ладоши и смеялся , как дитя .
Но вот что-то мне подсказывает , что будучи дьяконом церкви РПЦ МП Порошенко воровал как нехристь какой-то , и переход его в какую угодно конфессию , да хоть в ислам или индуизм , абсолютно ничего в этом плане не изменит . Да захоти он перейти даже в чукотские шаманы и купи он для камлания бубен Страдивари .
Совесть - это часть души . И если у человека совести нет , то и душа его неполная , как у животного . А тогда какая разница , во что он там верит или говорит , что верит ?
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Центробалт (с) Комедия строгого режима ))
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Наша жизнь и есть печальная комедия очень строгого воровского режима ...
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Кацапы через своих депутатов продвигают идею отмены пенсии как таковой.
Вот что пишут ихние избранники.

- "Ликвидировать Пенсионный фонд РФ! Полностью. Имущество продать. Чиновников работать.
Лично я за отмену вообще понятия - пенсионный возраст, и структуры Пенсионный фонд, каждый должен сам определять сколько ему работать, и каждый должен сам определять на что и как он будет жить выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия - должны быть только по инвалидности."
Похоже писец все ближе...
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Домой - в смысле родноверие? Перуны, даждьбоги, вот это все...
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Какое сейчас православие в Курске?...
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К, сожалению, те идиоты, включая этого дебила делают все, чтобы кацапы кричали на весь мир о Томосе, как о политической акции украинской власти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы покидаем русское православие и возвращаемся домой, - Климкин
 
 
 
 
 
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