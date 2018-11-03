 Мы покидаем русское православие и возвращаемся домой, - Климкин

Об этом Климкин написал на своей странице в "Твиттере", сообщает Цензор.НЕТ.
"Слова Его Святейшества Патриарха Варфоломея к нам: "Чувствуйте себя здесь дома!". Не как дома, а именно дома. Мы покидаем русское православие и возвращаемся к мировому, и в этом будет позитивное будущее для нас, для мировой церковной общины и даже для русской церкви", - отметил министр.
Ранее в этот день президент Украины Петро Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию поместной православной церкви в Украине, что является очередным шагом к получению Томоса.
Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законов, оказывает этим процессам содействие.
Также, согласно соглашению, будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата в Киеве – фактически, посольство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет содействовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием. Таким образом, это и есть Ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено принятым ранее решением Синода Вселенского патриархата.
Теперь украинские епископы должны собраться на Собор и избрать предстоятеля.
Тутмас приближается....
мммм, мощи....
не "русское", а МАСКОВСКО_КАЦАПНОЕ.. и пусть кацапы и дальше сосут
русскоероссийское православие и возвращаемся домой, - Климкин Перевод цензором некорректный
Но вот что-то мне подсказывает , что будучи дьяконом церкви РПЦ МП Порошенко воровал как нехристь какой-то , и переход его в какую угодно конфессию , да хоть в ислам или индуизм , абсолютно ничего в этом плане не изменит . Да захоти он перейти даже в чукотские шаманы и купи он для камлания бубен Страдивари .
Совесть - это часть души . И если у человека совести нет , то и душа его неполная , как у животного . А тогда какая разница , во что он там верит или говорит , что верит ?
Вот что пишут ихние избранники.
- "Ликвидировать Пенсионный фонд РФ! Полностью. Имущество продать. Чиновников работать.
Лично я за отмену вообще понятия - пенсионный возраст, и структуры Пенсионный фонд, каждый должен сам определять сколько ему работать, и каждый должен сам определять на что и как он будет жить выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия - должны быть только по инвалидности."
Похоже писец все ближе...