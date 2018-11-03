 Мы покидаем русское православие и возвращаемся домой, - Климкин

Об этом Климкин написал на своей странице в "Твиттере", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Слова Его Святейшества Патриарха Варфоломея к нам: "Чувствуйте себя здесь дома!". Не как дома, а именно дома. Мы покидаем русское православие и возвращаемся к мировому, и в этом будет позитивное будущее для нас, для мировой церковной общины и даже для русской церкви", - отметил министр.

Ранее в этот день президент Украины Петро Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию поместной православной церкви в Украине, что является очередным шагом к получению Томоса.

Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законов, оказывает этим процессам содействие.

Также, согласно соглашению, будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата в Киеве – фактически, посольство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет содействовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием. Таким образом, это и есть Ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено принятым ранее решением Синода Вселенского патриархата.

Теперь украинские епископы должны собраться на Собор и избрать предстоятеля.