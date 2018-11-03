 Если стаканчик кофе на заправке расценивается, как достойный поступок - это диагноз, - Грановский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.
"Конечно же, большинство тех самых персон редко бывают на заправках (что и понятно), чаще передвигаются на очень дорогих автомобилях, не имеют ни малейшего представления о цене напитков в этих общепитах (что тоже объяснимо), другими словами, слабенько приближаются к эмоциональному состоянию очень всеми горячо любимого народа. Безусловно, такие фото - это где-то циничный фарс", - отметил нардеп.
По его словам, все сравнительно состоятельные люди совершенно иначе ведут себя в Европе: живут в обычных гостиницах, питаются в рядовых ресторанах, одевают любимые пятидесятидолларовые кеды. Им не надо доказывать свою близость к народу.
В то же время "весь этот антураж нужен почему-то здесь, без него образ "не взлетает".
"Если стаканчик кофе на заправке должен восприниматься, как достойный поступок и экстрим - это диагноз", - резюмирует нардеп.
Ранее пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока опубликовала в Facebook фотографию, на которой лидер "Батькивщины" пьет кофе на заправке.
"Просто кофе. Просто заправка", - написала Сорока.
( я думаю каждый сам сможет составить себе мнение и о юльке и об этом колобке)
Провокационные статейки стали вашим основным занятием.
На этой заправке ПИЛИ КОФЕ и жена попрошенки и анатоле гриценка...НО фото ТОЛЬКО Юли.
Фууу на вас и на решалу грановского тоже.