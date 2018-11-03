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Все про:кофе (25) общество (135) политика (3059) социальные сети (452) Грановский (51)

 Если стаканчик кофе на заправке расценивается, как достойный поступок - это диагноз, - Грановский

Известные личности, которые размещают в соцсетях свои фотографии со стаканчиком кофе на заправке, устраивают циничный фарс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.

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"Конечно же, большинство тех самых персон редко бывают на заправках (что и понятно), чаще передвигаются на очень дорогих автомобилях, не имеют ни малейшего представления о цене напитков в этих общепитах (что тоже объяснимо), другими словами, слабенько приближаются к эмоциональному состоянию очень всеми горячо любимого народа. Безусловно, такие фото - это где-то циничный фарс", - отметил нардеп.

По его словам, все сравнительно состоятельные люди совершенно иначе ведут себя в Европе: живут в обычных гостиницах, питаются в рядовых ресторанах, одевают любимые пятидесятидолларовые кеды. Им не надо доказывать свою близость к народу.

В то же время "весь этот антураж нужен почему-то здесь, без него образ "не взлетает".

"Если стаканчик кофе на заправке должен восприниматься, как достойный поступок и экстрим - это диагноз", - резюмирует нардеп.

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Ранее пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока опубликовала в Facebook фотографию, на которой лидер "Батькивщины" пьет кофе на заправке.

"Просто кофе. Просто заправка", - написала Сорока.

Если стаканчик кофе на заправке расценивается, как достойный поступок - это диагноз, - Грановский 01

Если стаканчик кофе на заправке расценивается, как достойный поступок - это диагноз, - Грановский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3094957
 
   
 Топ комментарии
 
ха-ха.. как трусит блок панамских петриотов=))
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Проблема не в заправке. Тимошенко хочет, что бы украинцы инвестировали в Украину, а для этого у украинцев должны быть деньги. Порошенко хочет что бы украинцы инвестировали свои деньги в семью Порошенко. Все до последнего цента. Это принципиальная разница между Тимошенко и Порошенко.
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То есть случайные фото рошена, сливающего 500 тысяч у.е. за неделю, в эконом-классе - это круто, а у остальных - зашквар?
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Будет визжать что мол это не он что его заставили циничные барыги
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На грановском негде клеймо ставить, а и оно думает, что выборы пролезет и дальше воровать будет, но очень боится что Тимошенко прийдет и конец всему что долго и самозабвенно воровал
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имеющий глаза - да увидит...
( я думаю каждый сам сможет составить себе мнение и о юльке и об этом колобке)
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Мельниченко сказал что в пленках переданных ФБР есть достаточно информаци о том что порошенко агент росейских спецслужб. И сразу вой подняли проститутки барыги, - ужас какой и зрада - юлька пьёт кофе на заправке
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Чи варто уваги коментувати нікчемного рошеновського олігарха ,а порохоботи підхватили ,невже ви не розхумієте що з таким керівництвом Україна котится в прірву .
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Гранчак,тут хто що бачить.Я наприклад пiдтримку малого бiзнеса.
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Какой-то бред. Зачем это перепичатывать? Шота многа за последнее время стало этого борова. "Он сказал...." Да кого пипчет, что "сказал" тот, по ком нары плачут?
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Джинсовый цензор.
Провокационные статейки стали вашим основным занятием.
На этой заправке ПИЛИ КОФЕ и жена попрошенки и анатоле гриценка...НО фото ТОЛЬКО Юли.
Фууу на вас и на решалу грановского тоже.
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глава нацгвардии украл 100 млн прип распределении жилья , ахметову выделили 700 млн за лугандонскую электроэнергию -реакции порохоботов ноль. юля пьет кофе на заправке- у порохоботов оргазм и всеношная писанина .
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А шо Тимошенко нужно на заправке пить? Бензин?
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Идиотизм какой-то........... начните еще обсуждать какого цвета у нее нижнее белье.
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Разумеется , Грановский на "Лексусе" , пьющий из горла коллекционній виски в 3 тыщи баксов бутылка выглядит солиднее ... Это явно недешёвый трюк , но народ хрен клал на заяви такого типа как Грановский . Зато немало помнят , какие тёмные делишки с Грановским связаны ... особенно с "Припортовым" заводом .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли стаканчик кофе на заправке расценивается, как достойный поступок - это диагноз, - Грановский
 
 
 
 
 
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