 Жителей оккупированной Макеевки призвали кипятить воду: пить ее сырой небезопасно

Жителей оккупированной Макеевки в Донецкой области призвали кипятить воду перед употреблением. Соответствующее сообщение оккупационная администрация города опубликовала 3 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Отмечают, что кипятить воду необходимо "в целях профилактики инфекционных заболеваний и обеспечения санитарного и эпидемиологического благополучия".

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Также указывают время кипячения – 5-7 минут.

Последний раз жителей Макеевки просили кипятить воду после массового отравления питьевой водой в сентябре.

Напомним, 26 сентября стало известно, что в Макеевке произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что госпитализировали уже 87 местных жителей.

Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.

МВОТ направило обращение к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕс просьбой прислать представителей миссии на место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения Украины, которое сейчас вынуждено проживать на оккупированной территории.

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