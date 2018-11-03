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Все про:Макеевка (401) Донецкая область (4113) вода (202)

 Жителей оккупированной Макеевки призвали кипятить воду: пить ее сырой небезопасно

В сентябре в городе произошло массовое отравление водой, в больницы попали 117 человек.

Жителей оккупированной Макеевки в Донецкой области призвали кипятить воду перед употреблением. Соответствующее сообщение оккупационная администрация города опубликовала 3 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Отмечают, что кипятить воду необходимо "в целях профилактики инфекционных заболеваний и обеспечения санитарного и эпидемиологического благополучия".

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты полностью игнорируют тему с отравленной водой в Макеевке, - Лисянский

Также указывают время кипячения – 5-7 минут.

Последний раз жителей Макеевки просили кипятить воду после массового отравления питьевой водой в сентябре.

Напомним, 26 сентября стало известно, что в Макеевке произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что госпитализировали уже 87 местных жителей.

Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.

МВОТ направило обращение к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕс просьбой прислать представителей миссии на место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения Украины, которое сейчас вынуждено проживать на оккупированной территории.

Читайте на Цензор.НЕТ: В оккупированной Макеевке перевернулся автобус, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3094956
 
 
 Топ комментарии
 
а в Киеве пить некипячёную безопасно?
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она думает что ей пох на проблемы наваросов . кстати как и остальным украинцам Жителів окупованої Макіївки закликали кип'ятити воду: пити її сирою небезпечно - Цензор.НЕТ 5950
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проблемы индейцев шерифа не интересуют.
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Нет никаких новороссов, добрый человек. Весь Донбасс это Украина.
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да кто спорит . Донбасс Украина . просто пока что ( до поры . до времени ) там бегают наваросы
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От того, что в Украине бегают крысы, она не перестает быть Украиной, добрый человек.
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Я из Днепр-Сити, но знаете - тоже избегаю пить нефильтрованную (как минимум) воду, а вообще у нас рядом с подъездом киоск с водой из скважины - намного вкуснее.
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а в Киеве пить некипячёную безопасно?
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я уже лет 40 пью только кипячённую. но многие пьют просто из-под крана и ничего. есть ещё популярны "спорт" ходить к скважинам с большой пластиковой бутылкой.
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ее и из под крана то сначала фильтровать, потом кипятить, а потом уж только пить можно
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я дико извиняюсь, а в каком городе Украины можно пить водопроводную воду не кипятя???
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серьезно?
у вас такое качественное обеззараживание-хлорирование и совершенно новые трубы?
завидую...
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насчёт качества хлорирования не в курсе. хотя по утрам запах хлора чувствую. там, где я живу, трубам полвека примерно....

но люди пьют. я пью только кипячённую уже лет 40 как.
во всех этих плясках вокруг воды много "шаманства".
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