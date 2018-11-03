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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:переговоры (3542) Порошенко (15681) Турция (2018) Эрдоган (408)

 Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом, сейчас проходят переговоры. ФОТО

По итогам встречи планируется подписание ряда двусторонних договоров.

В Стамбуле началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Встреча проходит во дворце Бююк Мабейн, расположенном в европейской части Стамбула.

Президент Турции приветствовал украинского коллегу на крыльце дворца, после чего началась встреча глав государств в узком кругу.

Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом, сейчас проходят переговоры 01

Предполагают, что переговоры Порошенко и Эрдогана продлятся около часа. После их завершения президенты будут сопредседательствовать на 7-ом заседании Стратегического совета высокого уровня.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом

Запланировано также подписание двусторонних документов и встреча президентов с представителями СМИ.

Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах.

Источник: https://censor.net.ua/n3094955
 
 
 Топ комментарии
 
От будет для тебя нежданчик, когда мы опять Пороха выберем. Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом, сейчас проходят переговоры - Цензор.НЕТ 5756
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Да не затем он туда поехал уважаемые граждане! Ему томос до выборов надо.
А ТОМОС ЕМУ, КАК МЕРТВОМУ ПРИПАРКИ!! Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом, сейчас проходят переговоры - Цензор.НЕТ 5987
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Ну и что ? Что может предложить гибридный пахан диктатору ?
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пусть диабетик поспрошает у эрдогана, что нужно делать, когда винтороги границу нарушают
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Так для него и не граница,а общее поле так сказать
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Эрдоган диктатор,як и пуйло,зачем встречаться с диктаторами?
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лука, назарбай, эрдоган.. все друганы пэпы..мысль можно развить, но забанят..
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Боже, як ретельно Цензор заглядаю в "нутро" Порошенка ))))
Що не "пук" з боку Великого - то й коментар.
Мабуть вже підписали "маляву": він Цензору гроші на "конхвети" а пан Бутусов "Сонцеликому"- добру пресу.
І то не менше 15-20 новин на день.
В нормальній демократичній країні чесні журналісти не "вилизують" узурпатора і негідника.
Це аксіома. Але тут трохи інакше...
Бо коли журналіст бідний - то має тренувати язик... Бо інакше здохне з голоду.
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Да не затем он туда поехал уважаемые граждане! Ему томос до выборов надо.
А ТОМОС ЕМУ, КАК МЕРТВОМУ ПРИПАРКИ!! Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом, сейчас проходят переговоры - Цензор.НЕТ 5987
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От будет для тебя нежданчик, когда мы опять Пороха выберем.
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Точняк. Судя по опросам моих знакомых и друзей Порох может вобще в первом туре победить!
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Чет Мне не верится. По моеиу у тебя все таки Искандеры!
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Ты меня к себе в гости приглашаешь?! Нет в Лаптестан не поеду!
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Сиди там зі своїми тапками і не рипайся, бо наші наші підвали забиті салом з них регочуть!
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В первом туре твой Порох может только "посмоктать" ...карамель "РОШЕН"
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Я теж це помітив по своїх знайомих і друзях.
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Мы, это те которые не вы. А вы, это те, которые сыруны из-за паребрика. Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом, сейчас проходят переговоры - Цензор.НЕТ 8739
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Да вы уже обосрались по полной...выбирать олигарха гиблое дело для страны
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Для тебя будет "нежданчик", когда Пороха и членов ЦИК будуть тянуть "до гілляки" за сфальсифицированные результаты. А заодно тебя и таких порохоботов как ты.
Вот это для тебя будет "нежданчик" ))) А сейчас пока гуляй и бухай за МинБздецевские гроши.
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Ти таке бовкнув, це точно вчора бояришника перепив, а сьогодні не маєш чим похмелитись.
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...мы опять Пороха выберем, а жульку опять в Качанівку за нанесення країні мільярдних збитків і держзраду.
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Які ж збитки, коли укладена нею угода дала можливіст виграти всі суди в "Газпрому"? Он Коболєв уже навіть встиг премію "ацасать" за пабєду )))
Ви ж там "порохаті" домовтесь: вОна уклала добру угоду чи Порох "купив" Стокгольмський арбітраж. )))
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Объясняю для Гупешек. Вона подписала кобальный контракт с Газпромом но яйца были только у Пороха который выграл спор в суде. Но Украина переплатила до спора 35 милиардов долларов согласно того контракта что подписала Жулька!
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работай, работай... Порошенко зустрівся в Стамбулі з Ердоганом, наразі тривають переговори - Цензор.НЕТ 4041 смокчи та не захлебнись!!! Порошенко зустрівся в Стамбулі з Ердоганом, наразі тривають переговори - Цензор.НЕТ 3934
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"мы" это кто?? ну выберешь. старшим барака
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Кстати 146% рабсисян считают что их президент )(уйло.
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ото пуканы пылают, и в шабат мокша не дремлет. Сколько к окладу за выходные, кацапы?
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Участвовал в церковном ходе. Ну и что? Томосом он как серпом по яйцам резанул северных сектантов-сатанистов!
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оно к томосу имеет такое же отношение, как к наступлению зимы, кацапы сами допросились
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Это как не имеет? Почему тогда раньше он не появился? Что-то ты или звездишь или тупиш!
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Це все тільки кацапи і хуйло, а українці тут ні при чому. І Томос кацапи нам зробили, і Асоціацію з ЄС дали, і безвізовий режим встановили, і навіть американські джавеліни сам хуйло особисто подарував. Які там ще штампи фсбешної пропаганди сидять у тебе в голові набитій ватою? Давай викладай, нехай ми посміємось.
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это ерунда, диабетик вообще в рясе секты ходит😀
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Остаётся только молиться на святые мощи Порошенко зустрівся в Стамбулі з Ердоганом, наразі тривають переговори - Цензор.НЕТ 5129
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Ну хочешь я с твоей мордой иконо отфотошопью. Что за церковь и где находиться?
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однозначно. На днях у пэтьки крылья выростут
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Фотошопери срані ))))) На стіні Сабодан ... )))
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не забудь в консульство Саудовской Аравии заехать, там шикарные бассейны!!
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А буде підніматись питання сумісного патрулювання Чорного моря .
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Порошенко наш президент, и он лучший президент Украины! В доказательство смотрите как пылают пердаки у ваты ! Пётр Алексеевич лучший!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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Боярышника на ночь больше не пей, у вас с мордвы все за Петю.
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Как бы не был нам неприятен Эрдоган со своим исламизмом, Турция и США это единственная надежда на возвращение Крыма. На мягкую русофильскую Европу надеяться нельзя
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом, сейчас проходят переговоры. ФОТО
 
 
 
 
 
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