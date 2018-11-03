 Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом, сейчас проходят переговоры. ФОТО

В Стамбуле началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Встреча проходит во дворце Бююк Мабейн, расположенном в европейской части Стамбула.
Президент Турции приветствовал украинского коллегу на крыльце дворца, после чего началась встреча глав государств в узком кругу.
Предполагают, что переговоры Порошенко и Эрдогана продлятся около часа. После их завершения президенты будут сопредседательствовать на 7-ом заседании Стратегического совета высокого уровня.
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Запланировано также подписание двусторонних документов и встреча президентов с представителями СМИ.
Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах.
- 7 кацарылых !!!
сыдыть пока нэ вбъють ...
Що не "пук" з боку Великого - то й коментар.
Мабуть вже підписали "маляву": він Цензору гроші на "конхвети" а пан Бутусов "Сонцеликому"- добру пресу.
І то не менше 15-20 новин на день.
В нормальній демократичній країні чесні журналісти не "вилизують" узурпатора і негідника.
Це аксіома. Але тут трохи інакше...
Бо коли журналіст бідний - то має тренувати язик... Бо інакше здохне з голоду.
А ТОМОС ЕМУ, КАК МЕРТВОМУ ПРИПАРКИ!!
https://www.youtube.com/watch?v=ruSpEim0zts
Вот это для тебя будет "нежданчик" ))) А сейчас пока гуляй и бухай за МинБздецевские гроши.
Ви ж там "порохаті" домовтесь: вОна уклала добру угоду чи Порох "купив" Стокгольмський арбітраж. )))
подтверждаю !!!
интернет Великая штука !!!
канонизирован всей семьёй !!!
СЛАВА УКРАИНЕ!