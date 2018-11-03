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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 В МП все держится на уважении к начальнику и страхе, но на страхе далеко не уедешь, - митрополит Александр (Драбинко)

По мнению митрополита, в конечном итоге каждый священнослужитель самостоятельно сделает свой выбор.

Митрополит Александр (Драбинко) считает, что влияние УПЦ МП держится на уважении к начальнику и страхе. Об этом он заявил в комментарии изданию "ГОРДОН", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в МП все стоит на страхе, который вселяет управделами митрополит Антоний, и на любви к митрополиту Онуфрию. Такой двуглавый орел: один сечет крылом, а второй прикрывает", – сказал митрополит.

"Кто-то воспринимает своего предстоятеля митрополита Онуфрия как отца. Кто-то до поры до времени слушает митрополита Антония, но потом все равно поступит так, как захочет. Ведь на страхе далеко не уедешь. Каждый в конце концов определится сам, и его последующие действия будут зависеть от того, как к нему относились", – подчеркнул Драбинко.

Читайте на Цензор.НЕТ: В УПЦ МП расценили подписание соглашения с Фанаром, как следствие недоверия сторон

По словам священнослужителя, еще неизвестно, что будет с монастырями и приходами, которые изъявили желание остаться частью Московского патриархата. Среди прочих такое намерение озвучил наместник Киево-Печерской лавры Павел.

"Наместник Лавры – это индивидуум, один человек со своим мнением, хоть и при должности, но в Лавре как минимум 150 насельников и человек 50 послушников, и их мнение тоже важно. Они имеют на него право. Владыка Павел говорит, но с ним вся братия согласна? Известно, что мнения там тоже есть разные, но никто открыто против своего начальника не пойдет. У нас же в монастырях дисциплина и послушание", – объяснил ситуацию митрополит Александр.

Он подчеркнул, что в конечном итоге каждый священнослужитель самостоятельно сделает свой выбор.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Также на Цензор.НЕТ: Будем просить парламент принять закон об изменении названия УПЦ (МП), - Филарет

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094953
 
   
 Топ комментарии
 
где-то давит тоску "Вискарем" генерал ФСБ Кирил Гуньдяев.. жить ему оставалось не долго.. Это же надо, умудриться просрать за 27 лет независимости Рашки Федерашки, 300летние завоевания московских царей и генсеков СССР..
Украина окончательно разорвала многовековую цепь колониального российского рабства!
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Просто у мп поклоняются не богу, а диктаторам.
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Просто у мп поклоняются не богу, а диктаторам.
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где-то давит тоску "Вискарем" генерал ФСБ Кирил Гуньдяев.. жить ему оставалось не долго.. Это же надо, умудриться просрать за 27 лет независимости Рашки Федерашки, 300летние завоевания московских царей и генсеков СССР..
Украина окончательно разорвала многовековую цепь колониального российского рабства!
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Не факт.
Хай но наші попи проведуть об'єднавчий собор, а то захопляться популярною грою "у кого пісюн довший" і у них теж буде в усьому винен "гнусинй шикаладний барига"! В МП все держится на уважении к начальнику и страхе, но на страхе далеко не уедешь, - митрополит Александр (Драбинко) - Цензор.НЕТ 4641
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у гебне всегда так. Дисиплина и страх.
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Игорь Д - если бы в Украине действительно было бы СБУ, то этот вопрос легко решаем...

ФСБ в маскве, СБУ рядом в Киеве..... - но наше СБУ наполовину сепарское, наполовину коррумпированное...
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Иисус выгонял из храма этих начальников.
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именно на страхе, все правильно. как в совке, как при коммунистах, как в раше сейчас. в их церкви, в их школах, в их армии и тд
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В СССР был фильм ужасов "Потеря партбилета".
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Рабиновича исключили из партии. И приснился ему сон:
Израиль объявил войну СССР и выиграл ее. И вот уже израильские танки грохочут по брусчатке Красной площади. Из Спасской башни выходит Брежнев к передовому танку, где восседает Моше Даян и несет ключи от Кремля. Примите, мол...

На что Моше Даян отвечает: Да зачем мне ваш Кремль?! Вы лучше Рабиновича в партии восстановите!
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Ваш Петя на гастролях в Турции, расслабьтесь хоть на день и правду пишите.
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Трудно будет от пэти отцепиться в марте
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Ви будете здивовані, наскільки багато буде тих, хто не хоче "відчеплюватися"! В МП все держится на уважении к начальнику и страхе, но на страхе далеко не уедешь, - митрополит Александр (Драбинко) - Цензор.НЕТ 3359
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новости про автокефалию - это больше новости про возвращение исторической справедливости, про нашу независимость, достоинство, про гибридную войну, которую ведет
рассия против нас и всего адекватного человечества, в и меньшей степени про церковь и религию
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Так и хочется добавить "Такой двуглавый орел: один сечет крылом, а второй прикрывает", - сказал митрополит.Источник: https://censor.net.ua/n3094953 "Я, конечно, не архангел, и крыльев у меня нет, но уголовный кодекс я чту"
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Я внимательно слежу за ситуацией. К, сожалению, церьковь стала заложником амбиций, как священнослужителей высокого сана, так и политиков. При чем с обоих сторон. Вото только беда, Украина, в отличии от кацапии стоит на пороге пропасти, и любое неосторожное движение может сбросить ее туда. Мне не хотелось бы пережить крушение ещё одного государства.
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Это ваш кацапстан на пороге пропасти. Украина и не такое переживала.
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Я как то не вижу кацапостан на пороге пропасти , а вот Украина , да. Простой пример, миллионы заробитчан. Повышение тарифов иначе дефолт. Что прежние папередники, что ныненшние жжждовня, как то ничем не отличаются в вопросе грабежа Украины.
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Соевых просят не отвечать вместо тех кому задают вопросы.
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не выдумвывай, тояоя кацапия уже давно в пропасти, из которой мы еле успели выскочить.
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Причем СССР ????. Какие обстоятельства подтверждают, что кацапия находится на грани пропасти. Выше я, я твоей колеге написал, две огромных проблемы, которые ставят Украину на грань ее исчезновения.
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при том, что распад Раши это продолжее распада СССР! Их ничего вместе не держит кроме кнута и пряника. Хуйло склит ласты и Раша ужемется до Садового кольца.
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Справа в тому, що паРаша то є імперія, що помирає. Але імперські амбіції засліпили очі ватникам. Вони не бажають бачити і визнавати загибель імперії, тому що у них - амбіції понад усе.
***

"Є одна пристрасть, яку росіяни розуміють, як жоден народ її не розумів: це амбіція. Амбіція змушує їх жертвувати всім, аж до смерті включно". *

"...можно сказать, что весь русский народ, от мала до велика, опьянен своим рабством до потери сознания."

 (с) Барон де Кюстин, «Россия в 1839 году»


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Да, Империя умирает. Единственное ее спасение это диктатор. Пока он там есть и Империя при нем вряд ли рухнет.
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Да, но это продлиться годы , если не десятилетия. Украина стоит на краю пропасти уже сейчас. Как говорится, пока толстый умрет с голоду, худой это сделать успеет дважды. А теперь конкретно, какие обстоятельства, Желательно цифры.
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когда у них начинается вяличие, поиск внешних врагов, авантюрные действия при помощи армии, непонятные и нелогичные шаги типа поддержки преступника асада, провалы грушников, уничтожение импортных продуктов питания, тотальная пропаганда, системная коррупция, слабеющая экономика, продолжающаяся изоляция, царь во главе уже 15 лет ... это все признаки приближающийся пропасти.. Все происходит как с совком, абсолютно так же. и тут не надо быть гением чтобы понять что конец рашу ждет такой же
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Да, это все приближает. Но, разница в том, что они идут, А мы уже стоим. Это как говорится две очень больших разницы.
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Угар и истерия пропаганды Рашки очень напоминает таковые в СССР году эдак в 84-85м, как раз середина Афгана. Круглосуточная истерия (ток-шоу тогда не было), нам все завидуют и поэтому ненавидят, да, есть проблемы с маслом, но оборона требует отказаться от излишеств (ничего не напоминает?) рассказ о невиданных урожаях, что США имеет большой госдолг завтра лопнут и сдохнут, в Америке президент - актёришко и придурок, в Афгане мы спасли несчастных афганцев от засилья хунты духовенства и баев и т.д.
Напомнить, чем это закончилось для той страны? Надеюсь, на этот раз США не станут спасать вашу помойку.
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Это твоя помойка. Такая же как и моя. Что касается 1984 или 85. Да, там был Рейган, политик с большой буквы. А не что как Копченный или торгаш как Трамплер. Это очень большие разницы.
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Ну что. Юлька уже побежала создавать кабинет про надання Томасу ? ))
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Пєцік уже всі пороги пооббивав, а йому Томоса не дають, бо стирить.

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МП путь к дисциплине - отсутствие еды и палка... У МП все тримається на повазі до начальника і страху, але на страху далеко не заїдеш, - митрополит Олександр (Драбинко) - Цензор.НЕТ 7959
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Я НАЧАЛЬНИК, ТИ ДУРЕНЬ.
ТИ НАЧАЛЬНИК, Я ДУРЕНЬ.
*
Чисто совковський метод управління, який прийшов у спадок від Орди.
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А вот у Филарета все чисто на братской любви держится, как в фиванском добробате им. светлейшего Феба.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ МП все держится на уважении к начальнику и страхе, но на страхе далеко не уедешь, - митрополит Александр (Драбинко)
 
 
 
 
 
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