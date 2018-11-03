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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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Все про:Константинопольский патриархат (66) УПЦ (727) автокефалия (239) Климент (8) Томос (53)

 В УПЦ МП расценили подписание соглашения с Фанаром, как следствие недоверия сторон

Необходимость вовлечения главы светского государства в дела церкви и подписание отдельного соглашения между президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем продиктована отсутствием доверия у сторон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил корреспонденту ТАСС председатель Синодального информационного отдела УПЦ Московского патриархата, архиепископ Ирпенский Климент (Вечеря).

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"Сам факт подписания соглашения говорит о том, что Порошенко не доверяет Варфоломею и требует доказательств. Чтобы он не обманул его в очередной раз и выполнил обещание, которые, скорее всего, давал во время предыдущих встреч", - заявил Климент.

Сегодня в резиденции Константинопольского патриарха в Стамбуле Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094951
 
 
 Топ комментарии
 
Гундяевских заколбасило? Значит Украина все правильно делает!
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Мнение смердячих мацквабадовских ПОПОВ никого не интересует.
Сказали НАКУЙ, значит НАКУЙ!!! В УПЦ МП расценили подписание соглашения с Фанаром, как следствие недоверия сторон - Цензор.НЕТ 6452
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УПЦ МП не існує, це просто філіал РПЦ в Україні.
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Гундяевских заколбасило? Значит Украина все правильно делает!
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Как всегда) методичка из Кремля вылезла новая. Есщи бч не было доверия, никто бы даже не решился на такой шаг как Томос для Украины. Манипуляции кремлядские и методички пошли со строны раскольников!
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да долбитесь вы в скрепы, неуважаемые.
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Рідкісне хамство по відношенню до свого ж зверхника (Варфоломія). Вони точно добазаряться скоро
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ЛайноНьюз маасковської секти гундяєвського патріархату.
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Вечеря скорее меняй фамилию на Ужин и вали в родную Говень
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Этот текст для него быль написан в Ольгино.
Этот почерк ни с чем не спутать В УПЦ МП расценили подписание соглашения с Фанаром, как следствие недоверия сторон - Цензор.НЕТ 8546
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Мнение смердячих мацквабадовских ПОПОВ никого не интересует.
Сказали НАКУЙ, значит НАКУЙ!!! В УПЦ МП расценили подписание соглашения с Фанаром, как следствие недоверия сторон - Цензор.НЕТ 6452
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УПЦ МП не існує, це просто філіал РПЦ в Україні.
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да, да, всё так - нет веры гэбнявым чертям в рясах....... и самое болезненное для рпц то что денюжки перестают течь в мацкву.....
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https://1plus1.ua/1plus1video/groshi/12-sezon/284-vypusk-cerkovni-vijni-ta-sankciyi-kremlya-groshi?fbclid=IwAR13NIOZ6dNZDjSrgahslW4A3k-1Yh0ALmePGiXJIsf0CUrJLNYgmbWXL9o#player
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скоро этот Вечеря будет давать комментарии с Колымы, в обнимку с оленями, на фоне заготовленного на зиму ягеля..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ УПЦ МП расценили подписание соглашения с Фанаром, как следствие недоверия сторон
 
 
 
 
 
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