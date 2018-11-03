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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 За рубежом
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Все про:Варфоломей (105) Порошенко (15681) РПЦ (468) автокефалия (239) Томос (53)

 "Ничего не меняет", - в РПЦ прокомментировали соглашение между Украиной и Вселенским патриархатом

У патриарха Кирилла считают, что говорить о создании Украинской церкви пока рано.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное президентом Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем, еще не означает создания Украинской поместной церкви, считают в РПЦ. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока здесь нечего комментировать", – написал в субботу в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, "все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине".

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Сегодня президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах. Запланированы также отдельные переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094950
 
 
 Топ комментарии
 
гунляйкинцыгунляйкинцы открывайте боярышник.
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Ихтамнет,ничего не меняет,мышибратья...😂😂
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По его словам, "все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине" Источник: https://censor.net.ua/n3094950
Тогда чего у вас так одно место подгорает? Кто вы такие, что бы даже осуждать действия Вселенского Патриарха?! Отказывайтесь от автокефалии ,которую вам дал Константинополь, раскольники.
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гунляйкинцыгунляйкинцы открывайте боярышник.
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Ихтамнет,ничего не меняет,мышибратья...😂😂
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"пока здесь нечего комментировать.." промычал кацап...
Так вот - и пока, и потом и вообще ваши бессмысленные комментарии нам до лампочки
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Куба покидает Ватикан и переходит к гундяю!
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Уже как месяц РПЦ перестала существовать. Почему *РПЦ* не ставят в кавычки? Или не пишут так называемая росийская церков?
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По его словам, "все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине" Источник: https://censor.net.ua/n3094950
Тогда чего у вас так одно место подгорает? Кто вы такие, что бы даже осуждать действия Вселенского Патриарха?! Отказывайтесь от автокефалии ,которую вам дал Константинополь, раскольники.
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эй! раскольники из РыПыЦы! вы нам еще и за газ должны 2,6 млрд баксов!
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забули що Варфоломей "самашедший", дебіли.
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вот со всем этим церковным движем стало окончательно ясно что РПЦ является действительно открытым врагом украинского народа и гос-ва Украина....
Крепостью руського мира здесь у нас.....
Добровольно эти фсб-ники никуда не уйдут - рано или поздно их придется изгонять силой, кто бы и чего не говорил...
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Если "ничего не меняет", то откуда такой треск пердаков?
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Правильно.
Это ничего не меняет и ничего уже не изменит
Потому что вопрос с автокефалией, Томосом и поместной церковью уже решен
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поезд уже ушол в закат а гундяй и рпц на пироне всё билетами в размахивают.....
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пока сектанты!всех вас выдавим на срасею!дело времени
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Мацкали, вы уже на пятой стадии. Так шо уж лучше молчите
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Как у мокшан жестко подгорает одно место ...нам украинцам плевать на кремлевских утырков... "Ничего не меняет", - в РПЦ прокомментировали соглашение между Украиной и Вселенским патриархатом - Цензор.НЕТ 4365
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Ничего не меняет", - в РПЦ прокомментировали соглашение между Украиной и Вселенским патриархатом
 
 
 
 
 
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