 "Ничего не меняет", - в РПЦ прокомментировали соглашение между Украиной и Вселенским патриархатом

Соглашение о сотрудничестве, подписанное президентом Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем, еще не означает создания Украинской поместной церкви, считают в РПЦ. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока здесь нечего комментировать", – написал в субботу в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, "все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине".

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Сегодня президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах. Запланированы также отдельные переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.