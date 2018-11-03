 Суд РФ арестовал военного эксперта Неелова, писавшего о ЧВК "Вагнера": ему грозит до 20 лет тюрьмы

Об этом сообщает "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
Так, по версии следствия, Неелов передал за рубеж сведения, составляющие гостайну. Его делу присвоен гриф "секретно". Источник агентства "Интерфакс" утверждает, что Неелов не признал вину. "Изначально, когда его допрашивали, он вину не признавал и вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене", — сказал собеседник.
Известно, что Неелов интересовался частными военными компаниями. Некоторые его публикации посвящены ЧВК "Вагнера". Неелов интересовался конфликтами в Украине, в Афганистане и в бывшей Югославии. Он автор нескольких работ, посвященных боевым действиям в различных регионах. По этим вопросам Неелов давал комментарии агентству ФАН и другим прокремлевским изданиям. Как пишет "Фонтанка", по приглашению иностранных неправительственных организаций он читал лекции о ЧВК за рубежом.
В материале отмечается, что Владимир Неелов — третий арестованный с начала лета специалист, интересовавшийся военной историей.
Все что касается ЧВК Вагнер, Патриот и др. - смертельно опасно. Что Кремль прячет в Африке? Есть основания считать (можной найти ряд достойных материалов ), что Кремль готовит в Африке ряд провокаций и операций, для укрепления своего влияния. Это касается ЦАР, Судана, Эритреи, возможно Эфиопии и др. стран. После Сирии некоторые африканские авторитарные лидеры, увидели в путине гаранта и защитника. В обмен РФ получает доступ к разработке недр богатых на ископаемые африканских стран. ( Сирийская схема)
https://www.obozrevatel.com/.../sche-odna-kraina-zahotila-vi...
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