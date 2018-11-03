 Суд РФ арестовал военного эксперта Неелова, писавшего о ЧВК "Вагнера": ему грозит до 20 лет тюрьмы

Об этом сообщает "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Наемники ЧВК Вагнера приезжали в Беларусь и сделали тут новые документы, - "Белсат". ФОТОрепортаж

Так, по версии следствия, Неелов передал за рубеж сведения, составляющие гостайну. Его делу присвоен гриф "секретно". Источник агентства "Интерфакс" утверждает, что Неелов не признал вину. "Изначально, когда его допрашивали, он вину не признавал и вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене", — сказал собеседник.

Известно, что Неелов интересовался частными военными компаниями. Некоторые его публикации посвящены ЧВК "Вагнера". Неелов интересовался конфликтами в Украине, в Афганистане и в бывшей Югославии. Он автор нескольких работ, посвященных боевым действиям в различных регионах. По этим вопросам Неелов давал комментарии агентству ФАН и другим прокремлевским изданиям. Как пишет "Фонтанка", по приглашению иностранных неправительственных организаций он читал лекции о ЧВК за рубежом.

Смотрите также: Получены данные шести наемников ЧВК "Вагнера", "работающих в интересах Минобороны РФ", - InformNapalm. ФОТО

В материале отмечается, что Владимир Неелов — третий арестованный с начала лета специалист, интересовавшийся военной историей.