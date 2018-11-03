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 Происшествия, За рубежом
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 Суд РФ арестовал военного эксперта Неелова, писавшего о ЧВК "Вагнера": ему грозит до 20 лет тюрьмы

Лефортовский суд Москвы арестовал 28-летнего военного эксперта Владимира Неелова, которого подозревают в государственной измене (статья 275 УК РФ, максимальное наказание — до 20 лет).

Об этом сообщает "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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Так, по версии следствия, Неелов передал за рубеж сведения, составляющие гостайну. Его делу присвоен гриф "секретно". Источник агентства "Интерфакс" утверждает, что Неелов не признал вину. "Изначально, когда его допрашивали, он вину не признавал и вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене", — сказал собеседник. 

Известно, что Неелов интересовался частными военными компаниями. Некоторые его публикации посвящены ЧВК "Вагнера". Неелов интересовался конфликтами в Украине, в Афганистане и в бывшей Югославии. Он автор нескольких работ, посвященных боевым действиям в различных регионах. По этим вопросам Неелов давал комментарии агентству ФАН и другим прокремлевским изданиям. Как пишет "Фонтанка", по приглашению иностранных неправительственных организаций он читал лекции о ЧВК за рубежом.

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В материале отмечается, что Владимир Неелов — третий арестованный с начала лета специалист, интересовавшийся военной историей.

Источник: https://censor.net.ua/n3094947
 
 
 Топ комментарии
 
ЧВК "Вагнер" это структура государственная и по каким законам она работает? Если она работает по законам государства, имеет свой устав утверждённый Госдурой? или это частная военизированная кампания запрещённая на России? Не понятно какой закон нарушен журналистом? Или ЧВК "Вагнер" это частная кампания хуйла и государство и народ управляемый хуйлом это его кампания. Из этого следует журналист нарушил законы в башке хуйла, и это является госизменой
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Неелов на фото колоритен, как Маяковский. Пусть Небо и люди помогают Владимиру.
Все что касается ЧВК Вагнер, Патриот и др. - смертельно опасно. Что Кремль прячет в Африке? Есть основания считать (можной найти ряд достойных материалов ), что Кремль готовит в Африке ряд провокаций и операций, для укрепления своего влияния. Это касается ЦАР, Судана, Эритреи, возможно Эфиопии и др. стран. После Сирии некоторые африканские авторитарные лидеры, увидели в путине гаранта и защитника. В обмен РФ получает доступ к разработке недр богатых на ископаемые африканских стран. ( Сирийская схема)
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З ЦАР москалів вже виперли, ЦН чомусь не пише про це, їм дали ультиматум та дві доби щоб втікти, більшість вивезли в Сірію, куди далі невідомо.
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Чуваку повезло, ещё живой. Ну ничего, истинные путинцы скоро это исправят Суд РФ арестовал военного эксперта Неелова, писавшего о ЧВК "Вагнера": ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 5954
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Значит, Неелов написал правду...Если-бы соврал, "Письковы" с "киселистами" просто подняли его на смех,или вообще внимание не обратили-бы...
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Когда мне было 28 лет, я был крупным экспертов во всем. Правда со временем подрастерял былые кондиции.
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ЧВК парафия Хуйла как он мог посягнуть на святое ...на самого сцаря... Суд РФ арестовал военного эксперта Неелова, писавшего о ЧВК "Вагнера": ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 56
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Вот такая в рф-ии частная компания, за которой стоит государственная тайна.
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ЧВК "Вагнер" это структура государственная и по каким законам она работает? Если она работает по законам государства, имеет свой устав утверждённый Госдурой? или это частная военизированная кампания запрещённая на России? Не понятно какой закон нарушен журналистом? Или ЧВК "Вагнер" это частная кампания хуйла и государство и народ управляемый хуйлом это его кампания. Из этого следует журналист нарушил законы в башке хуйла, и это является госизменой
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Є ще варіант що сусідня країна наразі має назву "Вагнерія", тоді зрозуміло проти якої країни злочин.
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Неелов на фото колоритен, как Маяковский. Пусть Небо и люди помогают Владимиру.
Все что касается ЧВК Вагнер, Патриот и др. - смертельно опасно. Что Кремль прячет в Африке? Есть основания считать (можной найти ряд достойных материалов ), что Кремль готовит в Африке ряд провокаций и операций, для укрепления своего влияния. Это касается ЦАР, Судана, Эритреи, возможно Эфиопии и др. стран. После Сирии некоторые африканские авторитарные лидеры, увидели в путине гаранта и защитника. В обмен РФ получает доступ к разработке недр богатых на ископаемые африканских стран. ( Сирийская схема)
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З ЦАР москалів вже виперли, ЦН чомусь не пише про це, їм дали ультиматум та дві доби щоб втікти, більшість вивезли в Сірію, куди далі невідомо.
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ЦАР зажадала у росіян забратися з їхньої землі, Вагнер, Африка ...

https://www.obozrevatel.com/.../sche-odna-kraina-zahotila-vi...

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6 дней назад - Ще одна країна захотіла вигнати росіян: РФ передрекли нові труни ... Раніше повідомлялося, що в ЦАР діють найманці приватної військової компанії ...

Мусульманские повстанцы в ЦАР требуют вывода российских ...
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Кремль каже що вагнерівців не існує, людина яка пише про неіснучі речі зветься фантастом, і нарешті, фантастика не може бути держтаємницею. Суд РФ заарештував військового експерта Нейолова, який писав про ПВК "Вагнера": йому загрожує до 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 7433
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Худо же запретил расказывать о том сколько сдохло рашистов в "мирное"время
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На Рашке за измену дают 20 лет тюрьмы. У нас изменники Родины свободно ходят по Киеву, ездят на пресконференции в Москву и даже сидят в депутатских и чиновничьих креслах. У нас же даже за терроризм дают условные сроки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд РФ арестовал военного эксперта Неелова, писавшего о ЧВК "Вагнера": ему грозит до 20 лет тюрьмы
 
 
 
 
 
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