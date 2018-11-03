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 В Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Чернобука, - "Слідство.Info". ФОТО

Его подозревают в госизмене, экс-судья говорит, что он не сепаратист и принимал участие в АТО.

Бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука задержали сегодня, 3 ноября, в Киеве, на улице Ветряные горы. Об этом сообщает Слідство.Info со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-судью подозревают в государственной измене. Еще в 2014 году он якобы помогал крымским судам перейти на работу по российскому законодательству.

В Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Чернобука, - Слідство.Info 01

Cпецоперацию по задержанию экс-судьи проводила Служба безопасности Украины. Спикер СБУ комментировать ситуацию отказалась, аргументировав это тем, что "сейчас на больничном". Информацию о задержании мужчины подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Марина Антошина.

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Чернобук возглавил Апелляционный суд АР Крым в феврале 2011 года. Всего с 2005 года он работал в судах Киева, Днепра и Крыма. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Несмотря на действия, в которых подозревают Чернобука, после оккупации Крыма он вернулся на материковую часть Украины и перевелся в Апелляционный суд Днепропетровской области. Экс-судья даже некоторое время работал советником мэра Днепра Бориса Филатова.

В августе 2016 года Чернобука уволили в связи с нарушением присяги. Высшая квалификационная комиссия судей до принятия решения ознакомилась с видео, где Чернобук говорил, что ни один судья, который решил остаться работать в Крыму после оккупации, не нарушает присягу.

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Прокуратура Крыма объявила Чернобука в розыск 11 июля 2018 года.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Чернобук занимался подрывной деятельностью, оказывая помощь в переходе судов аннексированного Крыма на российское законодательство. Сам экс-глава суда подчеркивал, что принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе и получил медаль "Ветеран войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3094944
 
   
 Топ комментарии
 
это урод со Степой Молицким, бывшим прокуророрм Крыма, занимался фальсификациями и подделкой документов в интересах Курченко
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ну вот, а ведь многие говорили - во смотрите, в свободном мире (конкретный пример Литва) задержали через 20 лет бывшего омоновца, который с внуком приехал в Литву и был арестован и сидит в клетке - ну вот же - у вас тоже самое, прошло 4 года и на, за шкварник мерзавца взяли, молодцы, так держать.
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"Несмотря на действия, в которых подозревают Чернобука, после оккупации Крыма он вернулся на материковую часть Украины и перевелся в Апелляционный суд Днепропетровской области"
В любой нормальной стране, это бы восприняли как анекдот, а у нас в порядке вещей, куча комиссий, СБУ, ГПУ, полиграф-всё бутафория полнейшая.
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Пофесионалы заработыли после спячки... В Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Чернобука, - Слідство.Info - Цензор.НЕТ 8622
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"Несмотря на действия, в которых подозревают Чернобука, после оккупации Крыма он вернулся на материковую часть Украины и перевелся в Апелляционный суд Днепропетровской области"
В любой нормальной стране, это бы восприняли как анекдот, а у нас в порядке вещей, куча комиссий, СБУ, ГПУ, полиграф-всё бутафория полнейшая.
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че ты ноешь, - рано или поздно награда нашла героя
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это урод со Степой Молицким, бывшим прокуророрм Крыма, занимался фальсификациями и подделкой документов в интересах Курченко
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ну вот, а ведь многие говорили - во смотрите, в свободном мире (конкретный пример Литва) задержали через 20 лет бывшего омоновца, который с внуком приехал в Литву и был арестован и сидит в клетке - ну вот же - у вас тоже самое, прошло 4 года и на, за шкварник мерзавца взяли, молодцы, так держать.
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Кого куда взяли ? Вы статью читали ?
"он вернулся на материковую часть Украины и перевелся в Апелляционный суд Днепропетровской области".
Взяли, да шоб туда взяли люди сотни тысяч баксов платят.
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ну читал -
Cпецоперацию по задержанию экс-судьи проводила Служба безопасности Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3094944

и не важно что он вернулся в Украину, важно что разкусили его поступки и теперь кирда иму будет - да могут быть вопросы к решению судей потом, но пока идёт всё правильной дорогой.
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"взяли" чувака, который после известных событий, ПЕРЕВЕЛСЯ(!) в украинский суд(!)!!!! да походу он и не прятался...
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Наши судьи-самые широкопрофильные судьи в мире, раньше были "ликвидаторами ЧАЭС", теперь "участники АТО".
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да да , они судили АТОшников , оттуда и статус !
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Сука Чернобук наелся русским миром и решил свалить в Украину, на россии места заняты и он там не нужен, таких судей и других представителей власти Крыма использовали как презерватив.
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К юльке ему надо было, - там такой же кадр, - бывший вице-премьер Крыма сенчеко, уже глава ваеннага камитета
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экс-судья говорит, что он не сепаратист и принимал участие в АТО.

А с какой стороны участвовал в АТО?
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Больше похоже на сведение счетов. Почему взяли только сейчас, а не четыре года назад? Пля, а как же люстрация? Судовая реформа? Имхо, если есть черные пятна у судей - это тюрьма однозначно. Они не хило получают от государства и этому же государству пакости делают. Если так они поступают с рукой, которая их кормит, то можно представить как они относятся к подозреваемым.
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Надо проверять а так же что именно этот ветеран делал в ато
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Небыло ли виз период когда он был в ато каких то котлов засад и т д
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Чернобука, - "Слідство.Info". ФОТО
 
 
 
 
 
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