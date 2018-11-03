 В Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Чернобука, - "Слідство.Info". ФОТО

Бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука задержали сегодня, 3 ноября, в Киеве, на улице Ветряные горы. Об этом сообщает Слідство.Info со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-судью подозревают в государственной измене. Еще в 2014 году он якобы помогал крымским судам перейти на работу по российскому законодательству.

Cпецоперацию по задержанию экс-судьи проводила Служба безопасности Украины. Спикер СБУ комментировать ситуацию отказалась, аргументировав это тем, что "сейчас на больничном". Информацию о задержании мужчины подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Марина Антошина.

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Чернобук возглавил Апелляционный суд АР Крым в феврале 2011 года. Всего с 2005 года он работал в судах Киева, Днепра и Крыма. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Несмотря на действия, в которых подозревают Чернобука, после оккупации Крыма он вернулся на материковую часть Украины и перевелся в Апелляционный суд Днепропетровской области. Экс-судья даже некоторое время работал советником мэра Днепра Бориса Филатова.

В августе 2016 года Чернобука уволили в связи с нарушением присяги. Высшая квалификационная комиссия судей до принятия решения ознакомилась с видео, где Чернобук говорил, что ни один судья, который решил остаться работать в Крыму после оккупации, не нарушает присягу.

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Прокуратура Крыма объявила Чернобука в розыск 11 июля 2018 года.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Чернобук занимался подрывной деятельностью, оказывая помощь в переходе судов аннексированного Крыма на российское законодательство. Сам экс-глава суда подчеркивал, что принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе и получил медаль "Ветеран войны".