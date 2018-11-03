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 К политзаключенному Балуху в оккупированном Крыму не пустили адвоката и священника

Посетить Балуха хотели Дмитрий Динзе и архиепископ УПЦ КП Климент.

Адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент не смогли навестить осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха. К заключенному их не пустили из-за того, что он находится на карантине в Керченской колонии №2. Об этом Крым.Реалии рассказала адвокат Ольга Динзе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера Дмитрий Динзе вместе с архиепископом Климентом приехали в Керченскую колонию, чтобы встретиться с Владимиром (Балухом, – ред.). Но им это не удалось, поскольку Владимир сейчас находится в колонии на карантине. Обычно на карантине человек находится десять дней. Это определенная процедура, где заключенные проходят медицинское обследование", – рассказала адвокат.

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Она уточнила, что Дмитрий Динзе полетит к Балуху еще раз на следующей неделе, чтобы снова попытаться с ним встретиться.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

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Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

Источник: https://censor.net.ua/n3094943
 
 
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Владимир Балух - кремень Его позиция это настоящий Подвиг, когда не на куражах и адреналине, а сознательно, целенаправленно и без шансов на успех Личность выходит на сражение с Системой. Так действовали ОУН и другие украинские патриоты после Второй Мировой когда воевали с СССР до конца, без шансов на победу, с таким настроем многие люди выходили на Майдан в страшные февральские дни, таким есть символический бой за Крым Владимира Балуха. Больно наблюдать за его трагедией и битвой Сенцова, но именно эти два человека больше всех на планете сейчас стараются вернуть Крым Украине. ЭТо они дают бой Системе, это они воюют там за всех нас.
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Хранил на чердаке боеприпасы и для привлечения внимания к этому факту специально вывесил украинский флаг.

НО ведь свинорылые верят.
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К политзаключенному Балуху НА оккупированном КрымЕ не пустили адвоката и священника
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК политзаключенному Балуху в оккупированном Крыму не пустили адвоката и священника
 
 
 
 
 
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