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 Политика Украины
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 Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом

Соглашение создает условие для того, чтобы процесс предоставления Томоса прошел в соответствии с канонами православной церкви, считает президент.

Президент Украины Петро Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подписание соглашения произошло в Стамбуле, где Порошенко находится сейчас с визитом.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", – сказал Порошенко журналистам после встречи с Варфоломеем в Стамбуле.

Глава Украинского государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Он также поблагодарил Вселенского патриарха за теплую и "полную мудрости" встречу.

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Патриарх Варфоломей после подписания соглашения сказал: "Я уверен, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах. Запланированы также отдельные переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094942
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Богу и Слава Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Украинцы свободны в выборе, в отличии от жителей хуйлостана
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картину он рисует слегка гипертрофированую но реалистичную, а вот в рецептах "ответки" там шиза
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приятно читать этого дебила))))оказывается натовская ракета может долететь до хуйлостана только с территории даунбасса улыбнуло так))) шо пришлось распечатать на принтере, жги сашенька жги, приятно читать такого дауна, редкого дауна.

Андрей спасибо за поднятое настроение на целый день))
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Религия и власть в одном замесе? Как то не вяжется с христианскими канонами... Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною та Вселенським патріархатом - Цензор.НЕТ 9952
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....когда дают и водят по РЫЛУ вспоминаешь про КАНОНЫ ???!!! (((((( гыдота ((((
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А что у вас, мокшей, вяжется с канонами?
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....вкрасты , вбыты , набрэхать , зрадыть , выпыть на ШАРУ !!! оце ихни КАНОНЫ !!!
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Ну да... крестили меня в секте безродной - хочу теперь в церкви, и таких миллионы, кацапе)
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А прапорець чого Британський? Через прокси заходиш, кацап!
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Тепер треба щоб хтось і наших попів умовив не вирвати один одному бороди коли будуть вибирити того, хто грітиме святе місце.
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Почему у люляботов от автокефалии и независимости от Московитского патриархата бомбит даже больше чем у кацапов??? Но почему у кацапов бомбит я хорошо понимаю, а что же у патриотов ВОны которая теперь уже за ЕС и за НАТО так бомбит, вот это не понятно...
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Він із Меркель, Туском, Варфоломієм, Ердоганом... вона з Пучдемоном!
Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною та Вселенським патріархатом - Цензор.НЕТ 7293 Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною та Вселенським патріархатом - Цензор.НЕТ 5289
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом
 
 
 
 
 
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