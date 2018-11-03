 Фальшивые "банковские сотрудники" выманили у людей почти 350 000 гривен, - полиция.

Жители Лозовой Харьковской области (30-летняя женщина и 25-летний мужчина) под видом банковских работников узнавали у людей данные их банковских карточек и снимали с них деньги. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, сообщает Цензор.НЕТ.

"От мошеннических действий пострадали около 70 граждан, проживающих в разных регионах Украины. В течение года полицейские Лозовского отдела полиции документировали преступную деятельность группы. Наконец мошенников задержали", – рассказал полицейский.

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По его словам, задержанные действовали по схеме, рассчитанной на доверчивость людей: посылали жертве ложное смс-сообщение о блокировке банковской карты, в котором указывали номер мобильного телефона якобы сотрудника службы безопасности банка, который поможет решить проблему. Доверчивые люди звонили и сообщали данные своих банковских карточек. После этого "банковские сотрудники" снимали деньги с карточки и перечисляли их на банковскую карту другого банка.

По данным следствия, таким образом задержанным удалось "заработать" почти 350 000 гривен.

Во время обысков следователи обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и т.д.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении мошенничества.

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