 Для них война не заканчивается никогда: инженерные войска ВСУ отмечают сегодня профессиональный праздник. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дело воинов инженерных войск всегда граничит с риском и опасностью, их профессия требует точности, взвешенности, смелости и не оставляет права на ошибку. Спасибо воинам-инженерам за профессионализм и преданное служение государству", - говорится в поздравлении президента, опубликованном в Twitter.

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"Саперы, специалисты фортификации, военные инженеры, ученые, - вы стали в проломе за Украину, а быстро возведенные вами объекты на востоке Украины стали основой нашей обороны и не позволили врагу пойти дальше в наступление.

Вы также всегда готовы и к борьбе с природными катаклизмами, и к спасательным работам, разминированию местности и организации переправ через водные преграды.

Сегодня мы чтим славные традиции героизма и мужества, самоотверженности многолетнему ратному служению украинскому народу многих поколений воинов инженерных войск", - отметил в своем поздравлении Александр Турчинов.

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"Инженерные войска единственный род войск, для которого война не кончается никогда. Они демонстрируют высокий уровень технического мастерства, выполняя государственные задачи, связанные с обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов, ликвидацией последствий стихийных бедствий и аварий с проведением евакоспасательных работ", - сказал Сергей Наев, подчеркнув, что именно сейчас, в тяжелые для Украины дни, этот праздник имеет особое значение.