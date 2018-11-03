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 Для них война не заканчивается никогда: инженерные войска ВСУ отмечают сегодня профессиональный праздник. ВИДЕО

Сегодня в Украине отмечают День инженерных войск ВСУ. С поздравлениями по данному поводу выступили Президент Петр Порошенко, Секретарь СНБО Александр Турчинов и командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дело воинов инженерных войск всегда граничит с риском и опасностью, их профессия требует точности, взвешенности, смелости и не оставляет права на ошибку. Спасибо воинам-инженерам за профессионализм и преданное служение государству", - говорится в поздравлении президента, опубликованном в Twitter.

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"Саперы, специалисты фортификации, военные инженеры, ученые, - вы стали в проломе за Украину, а быстро возведенные вами объекты на востоке Украины стали основой нашей обороны и не позволили врагу пойти дальше в наступление.

Вы также всегда готовы и к борьбе с природными катаклизмами, и к спасательным работам, разминированию местности и организации переправ через водные преграды.

Сегодня мы чтим славные традиции героизма и мужества, самоотверженности многолетнему ратному служению украинскому народу многих поколений воинов инженерных войск", - отметил в своем поздравлении Александр Турчинов.

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"Инженерные войска единственный род войск, для которого война не кончается никогда. Они демонстрируют высокий уровень технического мастерства, выполняя государственные задачи, связанные с обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов, ликвидацией последствий стихийных бедствий и аварий с проведением евакоспасательных работ", - сказал Сергей Наев, подчеркнув, что именно сейчас, в тяжелые для Украины дни, этот праздник имеет особое значение.

Источник: https://censor.net.ua/n3094939
 
   
 Топ комментарии
 
С праздником вас, ребята! Вы - наши защитники, наша опора. Пусть все-все у вас получается, оставайтесь нам живыми-здоровыми! Мира, благополучия семьям, крепкого здоровья, успехов всем начинаниям! Мы вас уважаем и ценим!
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поздравляю тех, кто... там, и тех, кто знает цену слова и прикрытой спины..
кто колупается и днем и ночью, в грязи, снегу, воде и у растяжек...
удачи вам, чуйки и везения... и Бог в помощь!
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Они строят малыш, ты просто не в курсе, и решил пукнуть в лужу.
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Ну ось, будь ласка. Чекаю вереск що керівники фракцій ВР не поздоровили їх зі святом.
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С праздником вас, ребята! Вы - наши защитники, наша опора. Пусть все-все у вас получается, оставайтесь нам живыми-здоровыми! Мира, благополучия семьям, крепкого здоровья, успехов всем начинаниям! Мы вас уважаем и ценим!
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та дайте уже автокефалию инженерным войскам и пусть строят дороги в Украине!
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Они строят малыш, ты просто не в курсе, и решил пукнуть в лужу.
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То може під свято сформувати нову бригаду (полк) для облаштування кордону з Московією. А потім цей підрозділ буде облаштовувати звільнене ОРДЛО.
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З святом нейтралізатори богів війни!
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поздравляю тех, кто... там, и тех, кто знает цену слова и прикрытой спины..
кто колупается и днем и ночью, в грязи, снегу, воде и у растяжек...
удачи вам, чуйки и везения... и Бог в помощь!
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Колег по роду військ вітаю з проф святом. Окремий інженерно-саперний батальон. Правда в СА і дуже давно.
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Інженерні війська то своєрідна військова інтелігенція. Без них війна неможлива і як ніде потрібні академ знання і інтелект.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля них война не заканчивается никогда: инженерные войска ВСУ отмечают сегодня профессиональный праздник. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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