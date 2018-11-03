 49 народных депутатов пытаются оспорить введение санкций против телеканалов "112 Украина" и "NewsOne"

В Конституционный суд поступило представление 49 нардепов относительно конституционности постановления Рады о применении санкций к телеканалам "112 Украина" и "NewsOne", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Текст конституционного представления размещен на сайте КС. Согласно этому документу, уполномоченными по представлению являются парламентарии из фракции "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Игорь Шурма.

Авторы представления считают постановление ВР с призывом к СНБО применить санкции относительно телеканалов противоречащим Конституции Украины. Их не устраивает и суть постановления, и то, каким образом оно было принято. По мнению нардепов, обратившихся в КС, депутаты во время голосования за постановление о санкциях кнопкодавили.

"Его принятие произошло с нарушениями Верховной Радой Украины конституционности процедуры его рассмотрения и одобрения, в том числе искажением результатов голосования народных депутатов путем их неперсонального голосования, а парламент, приняв постановление, вышел за границы своих полномочий, установленных Конституцией Украины", – сказано в документе.

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Таким образом, по мнению парламентариев, данное постановление Рады не отвечает положениям статей 6,8, 19, 84,85, 88 и 91 Основного закона, поэтому они просят КС признать его неконституционным.

Напомним, 4 октября Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Эти меры должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа". За соответствующее постановление проголосовали 229 нардепов.

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" – указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

5 октября депутаты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Нестор Шуфрич зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отмене решения парламента о санкциях.

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Народные депутаты обосновали свое предложение тем, что это постановление было принято с нарушением Конституции Украины и регламента работы Верховной Рады.