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Все про:КС (1210) Шурма (42) Шуфрич (802) Нимченко (9) 112_Украина (14) Newsone (9)

 49 народных депутатов пытаются оспорить введение санкций против телеканалов "112 Украина" и "NewsOne"

Нардепы подали представление в Конституционный суд.

В Конституционный суд поступило представление 49 нардепов относительно конституционности постановления Рады о применении санкций к телеканалам "112 Украина" и "NewsOne", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Текст конституционного представления размещен на сайте КС. Согласно этому документу, уполномоченными по представлению являются парламентарии из фракции "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Игорь Шурма.

Авторы представления считают постановление ВР с призывом к СНБО применить санкции относительно телеканалов противоречащим Конституции Украины. Их не устраивает и суть постановления, и то, каким образом оно было принято. По мнению нардепов, обратившихся в КС, депутаты во время голосования за постановление о санкциях кнопкодавили.

"Его принятие произошло с нарушениями Верховной Радой Украины конституционности процедуры его рассмотрения и одобрения, в том числе искажением результатов голосования народных депутатов путем их неперсонального голосования, а парламент, приняв постановление, вышел за границы своих полномочий, установленных Конституцией Украины", – сказано в документе.

Также на Цензор.НЕТ: Представитель ОБСЕ обеспокоен возможными санкциями против телеканалов "NewsOne" и "112 Украина"

Таким образом, по мнению парламентариев, данное постановление Рады не отвечает положениям статей 6,8, 19, 84,85, 88 и 91 Основного закона, поэтому они просят КС признать его неконституционным.

Напомним, 4 октября Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Эти меры должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа". За соответствующее постановление проголосовали 229 нардепов.

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" – указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

5 октября депутаты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Нестор Шуфрич зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отмене решения парламента о санкциях.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нардеп Егор Соболев обратился к СНБО с рекомендацией применить санкции против компаний "112" и "NewsOne"

Народные депутаты обосновали свое предложение тем, что это постановление было принято с нарушением Конституции Украины и регламента работы Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3094936
 
 
 Топ комментарии
 
Гниды недобитые, почему они ещё не в земле?
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во время майдана эти твари тикали чартерами по зелёному коридору борисполя и сидели как мыши по 3 месяца с выключенными телефонами на виллах загнивающей Европы, сейчас опять начали подымать перья, но это временно.
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Не знаю, как 112, но ньюз ван вообще охамели. Такую пургу несут, что с ними точно нужно что- то делать. Есть фундаментальные вещи, которые не должны подвергаться оспариванию в Украине . Первое, они постоянно чешут, что у нас гражданская война(( Прчему им это позволено, непонятно. Второе, их посыл постоянный, что 'без рассеи Украина загнется'- копия кацап тв. Много раз слышала, как их спикеры и ведущие рассказывали , что всу бомбили оккупированные территории 'свей авиацией' . Что это вообще такое??!! Что за херня, прошу прощения? Почему это не наказывается?
Дело в том, чт* там используются чистые кремлевские наработки- прямые эфиры и правдивая информация смешивается с заведомой ложью, что намного эффективней выстреливает среди граждан с неустойчивыми мозгами, почитателями этого г..
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"112" полностью превратился в совковую помойку,так странно,когда базарную сходку называют "главным шоу страны "пульс" ,а основным экспердом трижды судимого проходимца рабиновича)),НО не боясь повылазили погребинские - вот это уже за гранью.
У нас война,может слышали????..Не??….тогда вас необходимо закрыть.
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Войну кто то объявлял? През. бизнес в РФ ведёт...Торговля с РФ, в явном приросте.. 49 народних депутатів намагаються оскаржити введення санкцій проти телеканалів "112 Україна" та "NewsOne" - Цензор.НЕТ 9390
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Ты дешев, порохобот. Я тебя помню, ты устроил клоунаду: пожаловался модеру (причем откровенно солгавши при этом), и тот меня забанил. Ну полная имитация того шо типа вы не одна команда))) Лгать, кстати, нехорошо, шлюуха.
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На сегодняшний день "порохоботы" самая адекватная и полезная для страны часть общества , в отличии от вас , рассмотривающих Выборы как время для зароботков . То за Витю Януковича жопу рвали а теперь на Юлю работать перешли ... О стране для своих детей нужно думать и внуков , а не пытатся кусок побольше урвать от розвала страны ( как это Юля делала постоянно)!
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49 народних депутатів намагаються оскаржити введення санкцій проти телеканалів "112 Україна" та "NewsOne" - Цензор.НЕТ 4442 Сергей Алексеенко 2714107f
На сегодняшний день "порохоботы" самая адекватная и полезная для страны часть общества
это в цитатник запишем, чтоб люди ржали 49 народних депутатів намагаються оскаржити введення санкцій проти телеканалів "112 Україна" та "NewsOne" - Цензор.НЕТ 2813
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Савику денег просил, ему отказали, народ денег не дал.
А без оскорбительных выражений нельзя?!
Пора уже администрации цензора обращать внимание на оскорбление и не разделять людей, а обьединять украинцев.
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ну чего не сделаешь, чтоб петю на 2ой срок протолкнуть...если поближе к выборам петя ненадолго(потому что европа может возмутится) позакрывает интер, ньзван, 112, это ему придаст немного голосов вышиваты на выборов
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А без оскорбления нельзя? Я тебя оскорбляла? Какая методичка? Память у вас короткая? Савик обращался к людям и просил помощь материальную.
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"Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом из-за того, что у нас закончились деньги", - сообщил канал.
На 3s.tv добавили, что причиной также стала абсурдная ситуация на медийном рынке, где все каналы убыточны и существуют только на деньги олигархов.
"В этих условиях наша попытка работать по нормальным деловым правилами оказалась неудачной: мы получили уголовные дела и штрафы от налоговой, а Савика лишили разрешения на работу. Все это никуда не денется и после закрытия 3s.tv: с судебной волокитой еще придется побороться, и отныне без телеканала у нас почти не будет возможности рассказать об этом обществу", - говорится в сообщении.

ну с одной стороны вроде как и правильно, с другой "мы получили уголовные дела и штрафы от налоговой, а Савика лишили разрешения на работу" тут явно просматриваются "уши" властей...понятно, что при лояльности к главе государства(который вроде бы там гарантировал одно что шустер будет работать) наездов бы не было
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Я не была против Савика, ну если быть объективным, то почему-то он давал одним время разное для выступления и это было очень даже заметно. Особенно одной персоне с косой.
А, что не так я написала? Деньги собирал, ну народ ему почему-то не поверил. Странно как-то.
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Молодцы, респект им! Ибо банда пороха распоясалась так, что янык нервно курит в стороне.
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И таки да....шуфрича чет давно мордой об асфальт не возили.
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Ефект від цих каналів - 0. Їх дивиться кінчена вата, яку хлібом не годуй, але дай подивитися, як обсирають Порошенка і "хунту". Це даність. Тому питання - а чи треба було взагалі вводити проти цих "каналів" якісь санкції, роблячи їм рекламу. Сьогодні пересічний глядач вибирає серед сотні і більше різних каналів. Нафіґ нормальній людині якісь ньюзван чи, скажімо, канал Наш цього дуріка мураєва. і т.д.? Це щось тіпа порно, причому на гурмана порно -не просто здоровий секс, всякі непотребства.
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ну чего, это ж пиар, особенно среди вышиватного электората, им такие действия по душе 49 народних депутатів намагаються оскаржити введення санкцій проти телеканалів "112 Україна" та "NewsOne" - Цензор.НЕТ 6210
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Врагу не сдается наш гордый 112ньюзван...
Ваташоу..
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Да, добряче зачепили гаранта, відповісти нічим. Краще закрити, а то народ не правильно почав думати....
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НАРОД, підтримав петицію про закриття, цього українофобного каналу.
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порохобот, ты что то про основы демократии хоть знаешь?что права меншинств тоже должны учитываться, а не все должно быть, как хочет большинство
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Пусть удавятся эти 49 недодепутатов. Подписи, под петицией в ВР, собирал народ, причем собрал нужное количество за дней 10. И какой-то депутатишко будет потом вякать, что он изъявляет волю народа? По сути они подают в суд на украинский народ!!!
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так народ, в лице вышиваты, соберет 25тыщ голосов, чтоб рыгов расстреляли без суда и следствия, но нужно ли на такие антизаконные требования как то внимание обращать, не говоря уже об их выполнении?
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Когда уже эти кацапские твари свалят в московию
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До речі. Ліберастична диктатура використала акт розстрілу у Пітсбурзькій синагозі для закриття соціальної мережі Gab. Великої мережі із сотнями тисяч підписників. Так що бан коментаторів на цензорі визначається не війною на сході, а глобальною диктатурою у країнах, контрольованих масонерією. Їм потрібен будь-який привід, щоб інтерпретувати його для придушення свободи слова.
49 народних депутатів намагаються оскаржити введення санкцій проти телеканалів "112 Україна" та "NewsOne" - Цензор.НЕТ 8679
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Gab це не мережа ватників. Це мережа американських націоналістів і традиціоналістів.
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Депутата Шурму перетворити на Шаурму і продати кацапам
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как же хорошо шо у меня дома нет телевизора
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У меня есть четыре штуки, я не смотрю.
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Соседи, как при реальной войне с агрессором агенты этого самого агрессора спокойно сидят в Раде?
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Потому что страна бедная, а уроды которые довели эту страну до такого состояния, начиная от кравчука, думают что будут все время красть,убивать и им за это ничего не будет. Потому что людей покупают за 200 гривен или гречку, за наши деньги, поэтому и сидят в ВР, продвигая интересы недоимперии.
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а есть ли действительно, "реальная", т.е "юридическая" война с агрессором?мы ж должны по законам действовать, особенно если в европу намылились?
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Вот этих 49 и надо......, не скажу забанят! И урожаи повысятся, говно ведь!
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Когда у вас следующие выборы? Делайте работу над ошибками!
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Может этих московских подкидышей проверить по НАЛОГАМ? Всегда что то можно найти,ведь они всё делают за деньги ,а не от души
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сейчас(посмотрите на время) п прямом эфире "ньюс вана" дали высказаться ОТКРОВЕННОМУ ВАТНИКУ И ЛЮБИТЕЛЮ "РУССКОГО МИРА" бывшему депутату харьковской области. ЭТО ЖЕСТЬ!!!!! мухосранец ОТКРЫТО утверждает, что "крым не наш", а с лугондоном "нужно договариваться"!!!! ПОВТОРЯЮ - СЕЙЧАС(!) В ПРЯМОМ ЭФИРЕ(!) ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ(!)!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины49 народных депутатов пытаются оспорить введение санкций против телеканалов "112 Украина" и "NewsOne"
 
 
 
 
 
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