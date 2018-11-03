 Красный Крест направил в оккупированную часть Донбасса 6 грузовиков с гуманитарной помощью

Международный комитет Красного Креста направил в оккупированную часть Донецкой области 6 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.
Грузовики проследовали через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ, – ред.) "Новотроицкое", расположенный в Донецкой области.
"Через КПВВ "Новотроицкое" в направлении временно оккупированной территории Украины проследовало 6 автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета "Красный Крест". Машины перевозили 120 тонн строительных материалов" – говорится в сообщении Госпогранслужбы, обнародованном в субботу утром.
шо бандюкам нада - то и гумноконвоят..
Слава Украине!Дзякуй Америка!И как всегда, светлая память старичку нашему Маккейнушке...
и что там так усиленно строят?
избирательные участки, наверное
Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.