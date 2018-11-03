EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Общество
  334  19
Материалы по теме:
Все про:Красный Крест (214) Донецкая область (4113) гуманитарная помощь (777)

 Красный Крест направил в оккупированную часть Донбасса 6 грузовиков с гуманитарной помощью

На неподконтрольную Украине территорию доставили 120 тонн стройматериалов.

Международный комитет Красного Креста направил в оккупированную часть Донецкой области 6 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Грузовики проследовали через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ, – ред.) "Новотроицкое", расположенный в Донецкой области.

"Через КПВВ "Новотроицкое" в направлении временно оккупированной территории Украины проследовало 6 автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета "Красный Крест". Машины перевозили 120 тонн строительных материалов" – говорится в сообщении Госпогранслужбы, обнародованном в субботу утром.

Источник: https://censor.net.ua/n3094935
 
 
 Топ комментарии
 
Підгодовують сепарів щоб війна не припинялась.
 показать весь комментарий
 
Нужно помогать украинской армии, а не оккупированным по собственному желанию гражданам.
 показать весь комментарий
 
Ненене, предметы первои необходимости в дынре- водка и презервативы( что бы были счастливы и не размножались)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не знаю шо там красный крест направил, но кацапню поспсрашивайте - те в курсах.
шо бандюкам нада - то и гумноконвоят..
 показать весь комментарий
 
 
Підгодовують сепарів щоб війна не припинялась.
 показать весь комментарий
 
 
Я думал красный крест перевозит предметы первой необходимост, продукты, лекарства, одежду. А оказывается Пушилин себе евроремонт делает
 показать весь комментарий
 
 
Ненене, предметы первои необходимости в дынре- водка и презервативы( что бы были счастливы и не размножались)
 показать весь комментарий
 
 
Брехня! Сепары эту помощь бульдозерами подавят. Им не надо эта помощь от пиндосов и Гейропы. ( Канал КИСЕЛЯ МААСКОВСКОГО).
 показать весь комментарий
 
делают вид , что давят .. на самом деле боевики это всё пропивают ..
 показать весь комментарий
 
Нужно помогать украинской армии, а не оккупированным по собственному желанию гражданам.
 показать весь комментарий
 
 
А не желает Красный Крест подкинуть, что-нибудь, в другую часть Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Это ли не свидетельство,что Украине спешить некуда.Пусть мразоты власовские хоть до конца дней гуманитарке радовались,как советские дети апельсину на НГ. А свой крест на могилку предатели все равно получат,вместе с ордынскими мразями. Там людьми только фанаты Шахтера оказались ,ну и кто не предал Родину естественно.
Слава Украине!Дзякуй Америка!И как всегда, светлая память старичку нашему Маккейнушке...
 показать весь комментарий
 
Что-бы украинцы не голодали на оккупированной территории, для углубления сладкой жизни привезли оборудование для строительства магазина Рошен. Новый год и все такое на носу, однако...
Червоний Хрест направив до окупованої частина Донбасу 6 вантажівок із гуманітарною допомогою - Цензор.НЕТ 835
 показать весь комментарий
 
Когда следующий раз придут распространять свои марки,я вместо червонца, посоветую им распространять свое дерьмо на оккупированной части Донбасса и в РФ
 показать весь комментарий
 
 
а можно простой перечень этих строй материалов?
и что там так усиленно строят?
избирательные участки, наверное
 показать весь комментарий
 
Отправили кому ? - Никто из жителей ее не получает. Она вся оказывается на базаре. - Это часть коррупции и способ пилить уже западные деньги. Это требует расследования и наказаний.
 показать весь комментарий
 
неужто те кто прет гуманитарку думают, что хоть один грамм попадает простому человеку? Если и пападает, то вряд ли бесплатно.
 показать весь комментарий
 
...Шесть грузовиков слабительного...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоКрасный Крест направил в оккупированную часть Донбасса 6 грузовиков с гуманитарной помощью
 
 
 
 
 
 вверх