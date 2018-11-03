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Все про:иск (461) КС (1210) Поклонская (136)

 Конституционный суд отказал Поклонской в жалобе

Поклонская была недовольна тем, что Печерский суд разрешил в отношении нее спецрасследование.

Конституционный суд Украины отказал депутату Госдумы России Наталье Поклонской в открытии производства по жалобе о конституционности некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио свобода".

Как говорится в решении суда, Поклонская просила рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат Динзе. ДОКУМЕНТ

Ее жалоба связана с тем, что судья Печерского суда Киева 20 сентября 2017 предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования по подозрению Поклонский. По мнению депутата Госдумы РФ, таким решением нарушено ее "конституционное право на судебную защиту".

Конституционный суд решил отказать Поклонский из-за "неприемлемости конституционной жалобы". Сообщается, что это решение является "окончательным".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 10 октября прокуратура Автономной республики Крым подписала подозрение Наталье Поклонской по трем эпизодам: запрет Меджлиса крымскотатарского народа, как "экстремистской организации"; утверждение обвинительного приговора в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза за "организацию массовых беспорядков"; участие Поклонской в расследовании по украинскому режиссеру, российскому политзаключенному Олегу Сенцову.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская.

Источник: https://censor.net.ua/n3094934
 
   
 Топ комментарии
 
Я бы еще добавил -проститутка. Но не хочу оскорблять жриц древнейшей профессии , потому что эта тварь -предатель родины по осознанму , собственному желанию, без всякого принуждения, исключительно для наживы и повышения статуса( из корыстных целей)
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Что? У няшки жопа гарит в рашке? Придет то время когда вся эта мразь, вспомнить что были украинскими гражданами, еще немного в Раиске препечет. Няшка и за границу не выездная видимо, в интерполе , в розыске небось, а так хочется на украденные в рашке денежки, чего то в Европе прикупить, чем она хуже других воров из гос Дуры
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Тупая коза с дипломом юриста...
граждане имеют право обращаться Конституционный суд только за разъяснениями...
...а подавать жалобы и иски в Конституционный суд могут только Президент Украины, Верховный суд Украины, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека или Верховной Рады Автономной Республики Крым, или группа депутатов Верховной Рады......
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Я бы еще добавил -проститутка. Но не хочу оскорблять жриц древнейшей профессии , потому что эта тварь -предатель родины по осознанму , собственному желанию, без всякого принуждения, исключительно для наживы и повышения статуса( из корыстных целей)
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Что? У няшки жопа гарит в рашке? Придет то время когда вся эта мразь, вспомнить что были украинскими гражданами, еще немного в Раиске препечет. Няшка и за границу не выездная видимо, в интерполе , в розыске небось, а так хочется на украденные в рашке денежки, чего то в Европе прикупить, чем она хуже других воров из гос Дуры
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сдает няшка дурашка. Выходов у нее все меньше либо повеситься либо отравиться. Либо об стенку самоубиться.
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Куда смотрит дедушка Путин , уже даже няшка, в украинских судах , милостыню просит, так глядишь и остальные крымские крысы скора повытаскивают украинские паспорта, честь свою разлохмаченую в украинских судах клянчить.
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удивляюсь как до сих пор ее в интерпол не подали? Толи прокуратура продажная , толи тупая. Ведь жта девка принимала активное участие в аннексии Крыма.
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Или еще цирк - перспективный претендент на угодные дела Бойко собирается баллотироваться в президенты. Прокуратура или идиоты или РАБОТАБТ на рашу
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Вєрка Сердючка теж збирається в президенти, та хто ж за неї голосуватиме.))
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Зрадники взагалі не мають ніяких прав і перебувають поза законом.
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Предсказываю. Предсказание о том что будет дальше с паРашкой. Все мы припоминаем времена , когда на Иран наложили эмбарго(изоляцию), в первых рядах хлопающих в ладошки пр этому поводу , была Раша,это сулило ей огромные доходы и продажи, кучу нефтебаксов( которые она и получала) , которые дали ей возможность за каких то жалких 5лет, почувствовать себя третьим Римом . Так вот ребятушки, ждем зеркальных перемен.Раша в течении 2х лет попадет в изоляцию.
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Ах да, при этом раша получит от Иана, смачный ПОДЖОПНИК
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Курица общипанная - лесное страховыдло ты че рамсы попутала...
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Конституційний суд відмовив Поклонській у скарзі - Цензор.НЕТ 7017 На Росии в Сызрани неизвестные накрутили мужчине на член две слесарные гайки Конституційний суд відмовив Поклонській у скарзі - Цензор.НЕТ 6056

Сызранские медики рассказали об уникальной спасательной операции
В честь Дня анестезиолога в Сызрани медики рассказали журналистам об уникальной операции по спасению 40-летнего местного жителя, проведенной в одной из больниц города.
Как рассказал пациент врачам, он пьяный уснул в лесопосадке в Юго-Западном районе. Во время сна, по словам жителя Сызрани, неизвестные накрутили на его половой орган две слесарные гайки. В эту версию врачи поверили не очень, но факт - гайки на половом органе присутствовали. В больницу несчастного доставили в тяжелом состоянии.
Ситуацию осложнило, то, что пострадавший обратился к медикам спустя два дня, чем удивил видавших виды специалистов: урологов, травматологов и хирургов. Отек был таким сильным, что гайки были едва видны. Операцию делали два врача с помощью ножовки по металлу. В результате детородный орган удалось спасти от ампутации.
«Нередко к нам поступали мужчины, которым после первой брачной ночи приходилось удалять с детородного органа обручальное кольцо. Врачи ничему не удивляются. Кольца перекусывают кусачками», - рассказал один из медиков местному изданию.
Сегодня медики просят сызранцев не доводить любовные игры до членовредительства.
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Прям не знаю , стоило ли спасать то, чем делают дебилов.
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Это ж что там у них за стрючки если в обругальное кольцо помещаются))))))))
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КОГДА ЛЕГАЛИЗИРУЮТ ОХОТНИКОВ ЗА ГОЛОВАМИ !!!???
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Конституційний Суд України замість того, щоб розглядати скарги зрадників України, дав би краще оцінку внесеним змінам в Контитуцію України в 2016 р. ( а пізніше депутатами Верховної Ради України 03.10.17 р. ухваленим Законом щодо внесення змін в процесуальні кодекси), якими ліквідоно в системі судочинства інститут представництва громадян в судових справах і введена монополія адвокатури.
Вказаними змінами депутати ВРУ закрили громадянам нашої країни доступ до правосуддя.
Відповідно до статті 22 Конституції України конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.


п.с. Конституційний Суд України має стояти на сторожі захисту констиуційних прав та свобод громадян України !
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Аксенов первый эта курва вторая сунулись в Украинский суд, скоро жалобу напишет Витек енакиевский за плохое обращение с ним на рублёвке, твари, проститутки и предатели.
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Поклонская может жаловаться только портрету мироточивого Царя.
Всё, что он намироточит, она может проглотить.
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на таких истот,как ЭТО, юридическое право вообще не должно распространяться
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воно не зрадниця а типова-совково=жи-вська мафіоза. Це ВОРОГ...
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Видно не совсем комфортно в раше и понимает, что крым вернётся потому надеется сюда вернуться предательница или переживает, что кофе неудачно выпьет
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Поклонскую нужно подвергнуть самому страшному наказанию - выдвинуть первым номером у бабы Йули!..
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АшиПочка... Токо вторым номером... Первое место занято - там Настя...
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Няш-Мяш, як давно тебе не чути було. Цар-батюшка чимось не задоволений Там, чи так, заради піару виступила???
Чувирло!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный суд отказал Поклонской в жалобе
 
 
 
 
 
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