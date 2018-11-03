 Конституционный суд отказал Поклонской в жалобе

Конституционный суд Украины отказал депутату Госдумы России Наталье Поклонской в открытии производства по жалобе о конституционности некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио свобода".
Как говорится в решении суда, Поклонская просила рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК.
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Ее жалоба связана с тем, что судья Печерского суда Киева 20 сентября 2017 предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования по подозрению Поклонский. По мнению депутата Госдумы РФ, таким решением нарушено ее "конституционное право на судебную защиту".
Конституционный суд решил отказать Поклонский из-за "неприемлемости конституционной жалобы". Сообщается, что это решение является "окончательным".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 10 октября прокуратура Автономной республики Крым подписала подозрение Наталье Поклонской по трем эпизодам: запрет Меджлиса крымскотатарского народа, как "экстремистской организации"; утверждение обвинительного приговора в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза за "организацию массовых беспорядков"; участие Поклонской в расследовании по украинскому режиссеру, российскому политзаключенному Олегу Сенцову.
Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская.
граждане имеют право обращаться Конституционный суд только за разъяснениями...
...а подавать жалобы и иски в Конституционный суд могут только Президент Украины, Верховный суд Украины, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека или Верховной Рады Автономной Республики Крым, или группа депутатов Верховной Рады......
Сызранские медики рассказали об уникальной спасательной операции
В честь Дня анестезиолога в Сызрани медики рассказали журналистам об уникальной операции по спасению 40-летнего местного жителя, проведенной в одной из больниц города.
Как рассказал пациент врачам, он пьяный уснул в лесопосадке в Юго-Западном районе. Во время сна, по словам жителя Сызрани, неизвестные накрутили на его половой орган две слесарные гайки. В эту версию врачи поверили не очень, но факт - гайки на половом органе присутствовали. В больницу несчастного доставили в тяжелом состоянии.
Ситуацию осложнило, то, что пострадавший обратился к медикам спустя два дня, чем удивил видавших виды специалистов: урологов, травматологов и хирургов. Отек был таким сильным, что гайки были едва видны. Операцию делали два врача с помощью ножовки по металлу. В результате детородный орган удалось спасти от ампутации.
«Нередко к нам поступали мужчины, которым после первой брачной ночи приходилось удалять с детородного органа обручальное кольцо. Врачи ничему не удивляются. Кольца перекусывают кусачками», - рассказал один из медиков местному изданию.
Сегодня медики просят сызранцев не доводить любовные игры до членовредительства.
Вказаними змінами депутати ВРУ закрили громадянам нашої країни доступ до правосуддя.
Відповідно до статті 22 Конституції України конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
п.с. Конституційний Суд України має стояти на сторожі захисту констиуційних прав та свобод громадян України !
Всё, что он намироточит, она может проглотить.
Чувирло!