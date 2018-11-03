 Эксперты МВФ посетят Киев для консультаций по Госбюджету-2019

Об этом говорится в релизе представителя МВФ в субботу утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии фонда", - отмечается в сообщении.
Ви Донецьк захоплювали для того щоби ерефіяни прийшли і грошей вам халявних дали, і зараз, як дурні тим живете - якщо їх хтось не вкраде)))))
Віртуальні думки = віртуальні образи, а зброя в руках реальна. Ви як ляльки на мотузках, якими керують, а ви сліпі і глухі та і не належите самі собі.
2) Разведка сша, писало, "проспали" то шо РФ захочет захватить Крысм(их бы разогнали/посадили).
+ Х*йло даже в Африку приперся, не говоря о "ракетах с ядерным выхлопом" + мультики дебильные. Мне то ясно шо решаются вопросы уж точно не на уровне: Оооо, а за кого - Юлю или Пороха, оооо, а вот Хрипатенский, он точно уже всех посадит га-га-га, давай гречку.
Нормальный банк не дал бы кредит Украине, если у неё уже были проблемы
с обслуживанием предыдущих.
Если нет денег на выплату процентов - как можно давать следующий кредит ?
Это уже преступный сговор маланцев из МВФ с другими - на Банковой.
- Власть: Повысим цену на газ и свет
- МВФ: А других способов нет?
- Власть: Нет.
Чесни новыни на 5 канали: "МВФ требует повысить тарифы для населения"
Получается правительство Порошенка-Гройсмана МАРИОНЕТКИ?
то прекрасно знает, что кредит не на развитие, а на разворовывание и проедание.
То есть МВФ сознательно ведёт Украину к банкротству.
Это как отбирать квартиру за долги по коммуналке.
Шшиды везде работают одинаково - как бабушка научила.