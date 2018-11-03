 Эксперты МВФ посетят Киев для консультаций по Госбюджету-2019

Об этом говорится в релизе представителя МВФ в субботу утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии фонда", - отмечается в сообщении.