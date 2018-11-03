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Все про:бюджет (4263) Киев (16712) МВФ (2600)

 Эксперты МВФ посетят Киев для консультаций по Госбюджету-2019

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман сообщил о предстоящем визите в Киев экспертов фонда для консультаций по госбюджету-2019, принятие которого является условием предоставления Украине финансирования по новой программе stand by.

Об этом говорится в релизе представителя МВФ в субботу утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии фонда", - отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3094932
 
 
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вспоминаю как раньше бюджет принимали ночью, с опозданием на месяц или два...
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Під Новий рік, взявши депутатів на ізмор. Метод данєцкої влади.
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Голосуванням в ВР керує Голова ВР. Нагадай мені коли вона займала цю посаду.
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...а Бюджет готовит глава Правительства
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Ти не в темі? Голосують за бюджет депутати ВР, щоб ти знав.
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кстати куда делся рыбак? эта сука должны отвечать за голосование ручками диктаторских законов.

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а шо там можна перевіряти, там все тричі), чи навіть більше ок!
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донецькій, у вас там всі цим і живуть. Зустрілася я нещодавно з однією особою, вона за матір'ю своєю 84 річною їхала в ОРДЛО для того щоби привести ту на територію України, бо та пенсію хорошу отримувала. Питає в мене:"якщо Україна поверне свої території, то швидко ж все відбудує?", а потім додає:" якщо президент та інші наближені до нього не вкрадуть їх". Я спитала в неї чому зараз не відбудовують, а вона питає в мене де мовляв гроші брати?)))))))))))
Ви Донецьк захоплювали для того щоби ерефіяни прийшли і грошей вам халявних дали, і зараз, як дурні тим живете - якщо їх хтось не вкраде)))))
Віртуальні думки = віртуальні образи, а зброя в руках реальна. Ви як ляльки на мотузках, якими керують, а ви сліпі і глухі та і не належите самі собі.
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Шо за бред ? Ничего не понял. Научись формулировать мысли. Сочинения нужно было в школе писать.
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Цензор, а чому на українській версії сайту(дико звучить в Україні) матеріали рубрики Бізнес всі без винятку ублюдоязигі?
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1) Странно смотрятся субсидии+расходы на соц. и ВСУ.
2) Разведка сша, писало, "проспали" то шо РФ захочет захватить Крысм(их бы разогнали/посадили).

+ Х*йло даже в Африку приперся, не говоря о "ракетах с ядерным выхлопом" + мультики дебильные. Мне то ясно шо решаются вопросы уж точно не на уровне: Оооо, а за кого - Юлю или Пороха, оооо, а вот Хрипатенский, он точно уже всех посадит га-га-га, давай гречку.
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Надо еще хорошенько разобраться что это за структура - МВФ.
Нормальный банк не дал бы кредит Украине, если у неё уже были проблемы
с обслуживанием предыдущих.
Если нет денег на выплату процентов - как можно давать следующий кредит ?
Это уже преступный сговор маланцев из МВФ с другими - на Банковой.
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- МВФ: чем будете отдавать кредиты?
- Власть: Повысим цену на газ и свет
- МВФ: А других способов нет?
- Власть: Нет.

Чесни новыни на 5 канали: "МВФ требует повысить тарифы для населения"
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Да чего ездить? Пусть напишут им проект бюджета и почтой передадут.
Получается правительство Порошенка-Гройсмана МАРИОНЕТКИ?
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Если этот Люнгман находится в Украине и читает всю прессу,
то прекрасно знает, что кредит не на развитие, а на разворовывание и проедание.
То есть МВФ сознательно ведёт Украину к банкротству.
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Это значит, МВФ заинтересован в том, чтобы дошло до распродажи земли за долги.
Это как отбирать квартиру за долги по коммуналке.
Шшиды везде работают одинаково - как бабушка научила.
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Наших два раза не надо учить воровать. Зря прокатаются.
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Проверят можно ли есчо поднять цены и увеличить налоги для рабов?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭксперты МВФ посетят Киев для консультаций по Госбюджету-2019
 
 
 
 
 
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