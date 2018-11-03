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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 Порошенко поздравил артиллеристов и инженерные войска с профессиональным праздником. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих инженерных войск и военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook.

"Проявляя героизм, решимость и отвагу в ожесточенных боях с российским агрессором, украинские артиллеристы подтвердили, что научились хорошо воевать, и российские оккупанты уже не раз испытали на себе силу нашей артиллерии. Они - славные потомки своих исторических предшественников - пушкарей казацкого войска, артиллеристов Армии УНР и Украинской Галицкой Армии," - отметил глава государства.

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Также Порошенко поздравил с профессиональным праздником военнослужащих инженерных войск.

"Дело воинов инженерных войск всегда граничит с риском и опасностью, их профессия требует точности, взвешенности, смелости и не оставляет права на ошибку. Спасибо воинам-инженерам за профессионализм и преданное служение государству", - говорится в поздравлении президента, опубликованном в Twitter.

Источник: https://censor.net.ua/n3094921
 
   
 Топ комментарии
 
ещё пару складов на воздух и артиллерия замолкнет..(
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спочатку розікрав і спалив 5 складів а потім ще і з цим вітає!
Красти по новому і говорити про патріотизм
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Жаба мальдивская.
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не врите, тут больше года рассказывали, что Михо в Грузии ненавидят.
Опять кто-то всрався, как с Трампом.
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Вот Гупешки (рыбки аквариумные возбудились). Фейк. Во первых с каким паспортом он в Грузиюприлетел. А во вторых у Наркамана в Грузии срок!
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Через пару недель будет в Украине уже в каком то дипломатическом статусе. Пете нужно вазелина прикупить шоб не больно было
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А Вальцман как раз будет премьерминистром у Йульки или Вилкула. Поедет в Грузию о чем то договариваться и Михо ему вспомнит и как за волосы его таскали по ресторану, и мешок на голове, и минирование КПП Шегини с поездом в Польше... Порошенко привітав артилеристів та інженерні війська з професійним святом - Цензор.НЕТ 3319
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"Первоисточником фейка "Вальцман" есть сайт ari.ru - ("Агентство Русской Информации").
Впервые упоминание о П.А. Порошенко, как «Вальцман» было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005. Сама ссылка не работает, запись осталась в кэше Яндекса."
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК."
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Додам.

Зрозумівши, що дали маху, кацапи запустили іншу дезу, що євреєм був дід, а батько, взяв прізвище своєї матері. Але навіть якщо припустити що це так, тоді, виходить, що бабця нинішнього президента українка (Порошенко), а отже батько уже "полукровка". Якщо ж жінка полукровки не єврейка (а вона Григорчук), то діти від такого шлюбу євреями не вважаються. Спитайте у вашого рабина, він підтвердить!
У євреїв, з часів придушення іудейського повстання, коли римляни кастрували і випалили одне око всім чоловікам і хлопчикам, що залишилися живими, національність визначається по матері.
Отже Порошенко двічи не єврей!
Міф про єврейство Порошенка запустило ФСБ через сайт рускіх нацистів. Запустило, щоб допомогти своєму агенту, Тимошенко, усунути перспективного політика, прибрати майбутнього конкурента. Тепер же цю тему використовують всі, хто хоче у Порошенка гавном кинути, а бажаючих чимало. Ображених, тих кому красти не дають чимало і перший серед них Іцик Каломойський.
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А соевые мрази нам 5 лет рассказывали как Саакашвили в Грузии народ ненавидит. Порошенко привітав артилеристів та інженерні війська з професійним святом - Цензор.НЕТ 7102
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А чего ж тогда он то в Голландии то в Украине прятался?
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А кто бы вас устроил? Кстати, все козломордые его тоже ненавидят.)
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Крайне важное уточнение.Только вопрос был в другом.да,он не золото.Но если бы он был реально негодяй,то он бы сплавил давно таких рьяных печных патриотов на полях сражений с лугандонами, и закрыл проблему для себя.А он жалеет украинцев и с минимальными потерями давит русскую крысу по всем фронтам.Даже рпц-шных попов умудрился головой с яблони.Или это парасюки с нукером януковича ярошем поджопниками проблемы решают и Украинскую армию на боинг пересадили?) голова вель не шляпку носить.
Слава Украине!Дзякуй Америка!И как всегда, светлая память старичку нашему Маккейнушке...
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Варит упырь жабу по-тихоньку, кароче. Шоб не выпрыгнула с кастрюли
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Передай своему кремлевскому барину:
«Прокомментировал Иов и заявления представителей Русской православной церкви о том, что в случае предоставления автокефалии православной церкви на Украине начнутся кровопролитные религиозные конфликты. «Кровопролитие продолжается в Украине, на Донбассе, уже четыре года... Что еще хуже может произойти? Чтобы это все остановилось, достаточно решения одного человека, в Москве, потому что ясно, кто какую землю желает захватить... Именно из-за этого конфликта православные верующие в Украине и украинское государство просили автокефалию, чтобы Православная церковь в Украине была независимой от влияния чужого, враждебного государства», - сказал он.»
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ещё пару складов на воздух и артиллерия замолкнет..(
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спочатку розікрав і спалив 5 складів а потім ще і з цим вітає!
Красти по новому і говорити про патріотизм
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и кто ж купил ржавые снаряды с пяти складов, бубочка ты наша?
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Та як хто? Ліпєцькая фабрика.
Переплавили гексоген на чокколятт...

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Так вроде праздник 19 ноября отмечали. В честь артиллерийской подготовки перед наступлением под Сталинградом в 1942 году. После этого 6-я армия Паулюса была уничтожена и немцы побежали до Берлина с короткими остановками. Вот это действительно запоминающаяся дата.
Хотя ещё есть дата первого применения артиллерии при обороне Москвы от Тохтамыша в 1382 году. Может эта дата не считается потому что Москву всё равно сожгли и опять обложили данью.
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До чого твоя маас ква? Тут Україна і у неї свої свята.
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Ага. Помним, помним.
Тогда, там еще Можайский на паровом истребителе охранял боевой воздушный шар Крякутного.

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Льохе-тиллеристу подогнал новую футболку "расия"? Порошенко поздравил артиллеристов и инженерные войска с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9402
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он его по блату в санкционный список пропихнул.
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с праздником, артиллеристы. Танкисты свой праздник отмечали. Но отметить и День артиллериста грех не большой.Танкист как и артиллерист должен быть гладко выбрит и чуточку пьян.
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Да уж! Там неугодные фотки не уберешь по приказу .
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продажная полтитическая упитанная шлюшка
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Ну Петя же тогда не знал что Януковощ проиграет и убежит. Поетому пришлось резко менять тактику
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Яшка артилерист блин. Бац-бац и мимо. Петро кругом успевает.
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петя тоже артиллерист настоящий, возьмет стакан -трубка двадцать, прицел 120, бац, бац -и в глотку
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Юлия Тимошенко поздравила президента РФ В.В. Путина со столетием ленинского комсомола.
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Трамп привітав хуйла з днем ракетно-космічних військ.
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Этот плавдок забрали у гитлеровцев в конце войны.
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Ето как поздравлять наш флот. Те без кораблей а ети без снарядов. Одни генералы у нас.
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Иди лучше док поднимай и Кузю штопай...раскукарекался тут....

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порох поздравил? - а гад.
а не поздравил бы, а то же гад
а вона и не собиралась поздравлять, а все равно цяця.
я так понимаю етот срач на форруме не закончится до выборов...
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Ні, не закінчиться. можете собі уявити, що тут буде робитися, після переобрання Порошенка?
Все це скінчиться, коли на рашці закриють інтернет.
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Это только начало , к сожалению , так как кремлёвская братия не успокоится до тех пор , пока в Украине будет Порошенко !
Ждут и надеятся свинособаки на президента в Украине , лояльного к кремлю и тогда таёжный союз не за горами !
Не дождётесь , упыри позорные и убийцы !
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согласен - Президент Украины не прокацапский - ето затяжная боль...
есть другой вариант - Президент Украины прокацапский - гас хоть задохнись..
выбирайте...
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Народ України не допустить прокацапського президента , бо зрозумів хто є хто !
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А фабрика липецкая ? А гешефты ? А конфеты в ордло ? - Шот их закупают там,у такого не прокацапского.
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ты хочешь кого то обвинить в том шо кто то, а не ты орал, рассия, путин приди?
и еще бедняком прикинуться, шо тебя не очень быстро Украина освобождает?
бля - да хитрожопее вас тока само хуйло...
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Пойди бойку с ахметом ударь. Темперамент позволяет. Не ссы.
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Пойди Пушиліна ударь, ілі Пасєчніка...
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Так там террористы. И они этого не скрывают. А бойко косит под мирного украинца. Разве не заслуживает удара в челюсть ?
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Американец - «Вот я могу выйти перед Белым Домом и крикнуть - Долой Рейгана ! »
Совок - «Ну удивил. Я тоже могу выйти перед кремлем и крикнуть - Долой Рейгана !»

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Лавочник головнокомандуючий. Йому належить це зробити за посадою. Хто варовка? Депутат ВР. Наведи факт хто з депутатів ВР теж привітав артилеристів.
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Юля-Яга не только депутат но и руководитель фракции. А вобще даже простой человек может поздравить! Там в твитере или фейсбуке! Так что явно ВОНАесли и поздравит то ВС РФ!
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В такому разі запитання буде таке. Хто з керівників фракцій привітав артилеристів з святом?
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але але - ниже градус, уважаемый...
не мне - тебе идти голосование в Украине...
мой голос тока тут на форруме...
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судя по тому как она зашкваривается с волонтерами которые с ней на одном гектаре срать не сядут и фейковыми вояками, срач не закончится и после выборов. своей кампанией тюлька себе мошную антирекламму за год сделает, а когда пролетит будет выть про фальсификации и собирать майдан на последнюю пенсию
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А мне интересно почему Юля-Яга не поздравила? Или для неё только ВС РФ существуют?
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Вероятно тому,що вона ще не президент )) Не ?
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Может и простой человек поздравить. Вона глава фракции парламента!
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В методичке этого нет , а из- за отсутствия мозгов у юлиных адептов , получается нескладуха 😃
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Укравшая крыса поздравила обворованных им артиллеристов )) Вообще-то за это морду бъют. Если по-простому. По сложному - запихать ему снаряд в зад и попросить не обижаться за ответную любовь.Взрыватель поставить на через пол часа. Пусть насладится.
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Не Юля не поздравила! А насчет ей снаряд в зад мысль интересная!
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...Що ще цей народ має пережити, щоби зрозуміти: головне національна держава, а ті, хто обіцяє легке життя та моментальні зміни лише від факту "нових ліц" - брешуть , як собаки на повнолуння !
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Московская церковь - голос из сортира !
Пока идет переформатирование Украинской православной церкви, у многих возникают вопросы о том, что и как происходит. Эти вопросы задаются и иногда - комментируются компетентными церковными деятелями. Так, недавно прозвучал такой комментарий представителя Вселенского Патриарха, архиепископа Тельминсого Иова (Гечи). В своем комментарии он пояснил состояние УПЦ на данном этапе и то, что сейчас происходит.

Главный его посыл состоит в том, что на сегодняшний момент, а именно - с 11 октября, в Украине уже нет того, что ранее называлось РПЦ УП. Такая структура утратила свои канонические основания после известного заявления Вселенского Патриархата о начале процедуры предоставления УПЦ автокефалии. С его слов, этот период обусловлен тем, что все православные архиепископы теперь находятся под сенью Вселенского Патриархата и в этом состоянии - имеют полную свободу выбора, либо присоединиться к формируемой поместной церкви Украины, либо войти в состав РПЦ, со всеми вытекающими последствиями. Но никакой УПЦ МП уже не существует.

Причем, он пояснил, что все архиепископы, в таком промежуточном состоянии, имеют равные права, при формировании поместной церкви. То есть все, кто желал к ней присоединиться, будут иметь равные права на предстоящем поместном соборе, который должен избрать кандидатуру патриарха для утверждения Константинополем, и соответствующие органы церковного самоуправления.

Из комментариев других церковных деятелей становится понятной позиция священников Московской церкви. Какая-то часть сразу заявила о переходе в автокефальную церковь и подписала обращение о предоставление автокефалии, которое было направлено в Константинополь, другая часть не подписывала обращение, но твердо решила присоединиться к поместной церкви после соответствующего заявления Константинополя (11 октября), а часть готова пойти на такой шаг только после формализации автокефалии.

Насколько можно понять, сейчас происходят различного рода совещания священников, в том числе, и с официальными экзархами Вселенского Патриарха, которые назначены именно для выполнения этой функции - разъяснения канонических аспектов переходного периода и главное - каноничность тех или иных действий.

В общем, вся ситуация выглядит логично и основательно, с любой точки зрения (канонический аспект мы не затрагиваем, ибо это - не наша тема). И вот на этом фоне выходит комментарий руководителя пресс службы заведующего московской церковью Гундяева, настоятеля храма Сергея Радонежского, Солнцевской группировки в г. Москве - Александра Волкова. Как это часто бывает, из Москвы звучат какие-то странные речи, часто переходящие на личности. Он так прокомментировал заявление архиепископа Иова, с присущим христианам терпением и смирением:

«Звучат очень тревожные заявление архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей Церкви».

Наверное, этот деятель не понимает, что он вообще говорит. Хотя, в Московии это уже стало нормой, если Путин рассказывает о Солсберецких тренерах фитнеса, то почему бы и Волкову не отличиться подобным глубокомыслием.

На самом деле, Волков показал отношение московской церкви ко всей остальной православной церкви. Исчерпав свои аргументы в бестолковой риторике и потерпев в ней не просто поражение, но создав положение, при котором риторика дошла до вопросов каноничности самой московской церкви и даже более того - отсутствия оснований вести себя как автокефальная церковь, Москва поступила просто. Там поясняют своим прихожанам, что вся остальная церковь - психиатрически больна и они готовы помочь в лечении.

Московская церковь не раз уличалась в том, что она настолько слежалась с КГБ, что мало чем отличается от любой структуры Пятого Главного Управления (где служил и Путин), отвечавшего за вопросы идеологии. Лишь только поскреби по такому попику и совковая или конторская риторика или аргументация - тут, как тут.

В общем, если уже руководитель пресс службы перешел на такой низкоплинтусный уровень аргументов, то московской церкви уже можно брать на вооружение слова деятеля, которого по недосмотру езе не причислили к лику святых - В. Ленина: «Правильным путем идете, товарищи!»

Между прочим, время уже пришло и дедушку пора рисовать на иконах, с броневиком и кепкой, тем более, что мощи могли бы пополнить кассу московской церкви так, как ничто другое. В отличие от других странных артефактов, как-то - тестикулы Александра невского или 132 ребро святого Пигидия, тут все- по честному. Мощи настоящие и качественные.

ЛО
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Мастер-класс дипломатической риторики сегодня дала Ангела Меркель, приехавшая в Киев для встречи с Президентом, премьером и спикером парламента. Поскольку она не имеет права вмешиваться во внутренние дела другого государства, то просто рассказала парламентариям об опыте Германии на пути реформ. Она же не могла сказать о том, что лидеры отдельных политических сил - лжецы и мошенники, а потому рассказала, что Германия провела успешные реформы потому, что не погрязла в популизме и принимала тяжелые решения по ликвидации всеобщих субсидий и прочих ништяков, перехода к помощи в сугубо индивидуальном порядке.
Мало того, она посоветовала не рассказывать людям сказок о дешевых нефти и газе даже не потому, что это развращает публику, а потому, что такого не удастся добиться в принципе, и даже богатая Германия не может себе позволить подобных игр.
Между прочим, она ответила тем, кто любит рассказывать о том, что мол тарифы в Европе высокие, но там и зарплаты не украинские. Вот им она и ответила, что без прагматичной и неприятной работы с тарифами, субсидиями и прочим - не будет ни высоких зарплат, ни высоких социальных стандартов.
Те, кто рассказывают о том, что они сделают «как в Европе», забывают рассказать то, как это достигалось, какими неприятными мерами и главное - как долго. Меркель частично ответила на этот вопрос и де-факто - похоронила предвыборную риторику бабушки Юли, Ляшако, Саднемочи и прочих популистов.
Она четко заявила, что если вы стремитесь к стандартам Германии и успешных стран Европы, то у вас нет иного пути, как пройти все те же неприятные мероприятия, которые они прошли уже давно и постепенно забыли о них.
В общем, переводя с языка дипломатии, Меркель посоветовала политическим партиям перестать показывать цирковое шоу с фокусником, шляпой и зайцами, а еще проще - перестать дурачить избирателя, поскольку ни к чему хорошему это не приведет.
Думаю, что это не изменит риторики тех, кому в первую очередь это было адресовано. Они снова будут обещать германских ништяков, но за даром. Без напряжения. И, к сожалению, этим все так же будет обмазываться какая-то часть нашего населения
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У Порошенко сын воевал на передовой минометчиком.
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Всех с Праздником, наша арта вообще красавчичики. Гордимся , что вы есть. Слава Украине !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил артиллеристов и инженерные войска с профессиональным праздником. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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