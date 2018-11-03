 Порошенко поздравил артиллеристов и инженерные войска с профессиональным праздником. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook.

"Проявляя героизм, решимость и отвагу в ожесточенных боях с российским агрессором, украинские артиллеристы подтвердили, что научились хорошо воевать, и российские оккупанты уже не раз испытали на себе силу нашей артиллерии. Они - славные потомки своих исторических предшественников - пушкарей казацкого войска, артиллеристов Армии УНР и Украинской Галицкой Армии," - отметил глава государства.

Смотрите также: Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины. ФОТОрепортаж

Также Порошенко поздравил с профессиональным праздником военнослужащих инженерных войск.

"Дело воинов инженерных войск всегда граничит с риском и опасностью, их профессия требует точности, взвешенности, смелости и не оставляет права на ошибку. Спасибо воинам-инженерам за профессионализм и преданное служение государству", - говорится в поздравлении президента, опубликованном в Twitter.