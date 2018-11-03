 Порошенко поздравил артиллеристов и инженерные войска с профессиональным праздником. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook.
"Проявляя героизм, решимость и отвагу в ожесточенных боях с российским агрессором, украинские артиллеристы подтвердили, что научились хорошо воевать, и российские оккупанты уже не раз испытали на себе силу нашей артиллерии. Они - славные потомки своих исторических предшественников - пушкарей казацкого войска, артиллеристов Армии УНР и Украинской Галицкой Армии," - отметил глава государства.
Также Порошенко поздравил с профессиональным праздником военнослужащих инженерных войск.
"Дело воинов инженерных войск всегда граничит с риском и опасностью, их профессия требует точности, взвешенности, смелости и не оставляет права на ошибку. Спасибо воинам-инженерам за профессионализм и преданное служение государству", - говорится в поздравлении президента, опубликованном в Twitter.
Саакашвили вернулся !!!
Опять кто-то всрався, как с Трампом.
Впервые упоминание о П.А. Порошенко, как «Вальцман» было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005. Сама ссылка не работает, запись осталась в кэше Яндекса."
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК."
Зрозумівши, що дали маху, кацапи запустили іншу дезу, що євреєм був дід, а батько, взяв прізвище своєї матері. Але навіть якщо припустити що це так, тоді, виходить, що бабця нинішнього президента українка (Порошенко), а отже батько уже "полукровка". Якщо ж жінка полукровки не єврейка (а вона Григорчук), то діти від такого шлюбу євреями не вважаються. Спитайте у вашого рабина, він підтвердить!
У євреїв, з часів придушення іудейського повстання, коли римляни кастрували і випалили одне око всім чоловікам і хлопчикам, що залишилися живими, національність визначається по матері.
Отже Порошенко двічи не єврей!
Міф про єврейство Порошенка запустило ФСБ через сайт рускіх нацистів. Запустило, щоб допомогти своєму агенту, Тимошенко, усунути перспективного політика, прибрати майбутнього конкурента. Тепер же цю тему використовують всі, хто хоче у Порошенка гавном кинути, а бажаючих чимало. Ображених, тих кому красти не дають чимало і перший серед них Іцик Каломойський.
Слава Украине!Дзякуй Америка!И как всегда, светлая память старичку нашему Маккейнушке...
«Прокомментировал Иов и заявления представителей Русской православной церкви о том, что в случае предоставления автокефалии православной церкви на Украине начнутся кровопролитные религиозные конфликты. «Кровопролитие продолжается в Украине, на Донбассе, уже четыре года... Что еще хуже может произойти? Чтобы это все остановилось, достаточно решения одного человека, в Москве, потому что ясно, кто какую землю желает захватить... Именно из-за этого конфликта православные верующие в Украине и украинское государство просили автокефалию, чтобы Православная церковь в Украине была независимой от влияния чужого, враждебного государства», - сказал он.»
Красти по новому і говорити про патріотизм
Переплавили гексоген на чокколятт...
Хотя ещё есть дата первого применения артиллерии при обороне Москвы от Тохтамыша в 1382 году. Может эта дата не считается потому что Москву всё равно сожгли и опять обложили данью.
Тогда, там еще Можайский на паровом истребителе охранял боевой воздушный шар Крякутного.
а не поздравил бы, а то же гад
а вона и не собиралась поздравлять, а все равно цяця.
я так понимаю етот срач на форруме не закончится до выборов...
Все це скінчиться, коли на рашці закриють інтернет.
Ждут и надеятся свинособаки на президента в Украине , лояльного к кремлю и тогда таёжный союз не за горами !
Не дождётесь , упыри позорные и убийцы !
есть другой вариант - Президент Украины прокацапский - гас хоть задохнись..
выбирайте...
и еще бедняком прикинуться, шо тебя не очень быстро Украина освобождает?
бля - да хитрожопее вас тока само хуйло...
Американец - «Вот я могу выйти перед Белым Домом и крикнуть - Долой Рейгана ! »
Совок - «Ну удивил. Я тоже могу выйти перед кремлем и крикнуть - Долой Рейгана !»
Невдалий піар Тимошенко: військові категорично заперечили зв'язок з політиком
не мне - тебе идти голосование в Украине...
мой голос тока тут на форруме...
Пока идет переформатирование Украинской православной церкви, у многих возникают вопросы о том, что и как происходит. Эти вопросы задаются и иногда - комментируются компетентными церковными деятелями. Так, недавно прозвучал такой комментарий представителя Вселенского Патриарха, архиепископа Тельминсого Иова (Гечи). В своем комментарии он пояснил состояние УПЦ на данном этапе и то, что сейчас происходит.
Главный его посыл состоит в том, что на сегодняшний момент, а именно - с 11 октября, в Украине уже нет того, что ранее называлось РПЦ УП. Такая структура утратила свои канонические основания после известного заявления Вселенского Патриархата о начале процедуры предоставления УПЦ автокефалии. С его слов, этот период обусловлен тем, что все православные архиепископы теперь находятся под сенью Вселенского Патриархата и в этом состоянии - имеют полную свободу выбора, либо присоединиться к формируемой поместной церкви Украины, либо войти в состав РПЦ, со всеми вытекающими последствиями. Но никакой УПЦ МП уже не существует.
Причем, он пояснил, что все архиепископы, в таком промежуточном состоянии, имеют равные права, при формировании поместной церкви. То есть все, кто желал к ней присоединиться, будут иметь равные права на предстоящем поместном соборе, который должен избрать кандидатуру патриарха для утверждения Константинополем, и соответствующие органы церковного самоуправления.
Из комментариев других церковных деятелей становится понятной позиция священников Московской церкви. Какая-то часть сразу заявила о переходе в автокефальную церковь и подписала обращение о предоставление автокефалии, которое было направлено в Константинополь, другая часть не подписывала обращение, но твердо решила присоединиться к поместной церкви после соответствующего заявления Константинополя (11 октября), а часть готова пойти на такой шаг только после формализации автокефалии.
Насколько можно понять, сейчас происходят различного рода совещания священников, в том числе, и с официальными экзархами Вселенского Патриарха, которые назначены именно для выполнения этой функции - разъяснения канонических аспектов переходного периода и главное - каноничность тех или иных действий.
В общем, вся ситуация выглядит логично и основательно, с любой точки зрения (канонический аспект мы не затрагиваем, ибо это - не наша тема). И вот на этом фоне выходит комментарий руководителя пресс службы заведующего московской церковью Гундяева, настоятеля храма Сергея Радонежского, Солнцевской группировки в г. Москве - Александра Волкова. Как это часто бывает, из Москвы звучат какие-то странные речи, часто переходящие на личности. Он так прокомментировал заявление архиепископа Иова, с присущим христианам терпением и смирением:
«Звучат очень тревожные заявление архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей Церкви».
Наверное, этот деятель не понимает, что он вообще говорит. Хотя, в Московии это уже стало нормой, если Путин рассказывает о Солсберецких тренерах фитнеса, то почему бы и Волкову не отличиться подобным глубокомыслием.
На самом деле, Волков показал отношение московской церкви ко всей остальной православной церкви. Исчерпав свои аргументы в бестолковой риторике и потерпев в ней не просто поражение, но создав положение, при котором риторика дошла до вопросов каноничности самой московской церкви и даже более того - отсутствия оснований вести себя как автокефальная церковь, Москва поступила просто. Там поясняют своим прихожанам, что вся остальная церковь - психиатрически больна и они готовы помочь в лечении.
Московская церковь не раз уличалась в том, что она настолько слежалась с КГБ, что мало чем отличается от любой структуры Пятого Главного Управления (где служил и Путин), отвечавшего за вопросы идеологии. Лишь только поскреби по такому попику и совковая или конторская риторика или аргументация - тут, как тут.
В общем, если уже руководитель пресс службы перешел на такой низкоплинтусный уровень аргументов, то московской церкви уже можно брать на вооружение слова деятеля, которого по недосмотру езе не причислили к лику святых - В. Ленина: «Правильным путем идете, товарищи!»
Между прочим, время уже пришло и дедушку пора рисовать на иконах, с броневиком и кепкой, тем более, что мощи могли бы пополнить кассу московской церкви так, как ничто другое. В отличие от других странных артефактов, как-то - тестикулы Александра невского или 132 ребро святого Пигидия, тут все- по честному. Мощи настоящие и качественные.
ЛО
Мало того, она посоветовала не рассказывать людям сказок о дешевых нефти и газе даже не потому, что это развращает публику, а потому, что такого не удастся добиться в принципе, и даже богатая Германия не может себе позволить подобных игр.
Между прочим, она ответила тем, кто любит рассказывать о том, что мол тарифы в Европе высокие, но там и зарплаты не украинские. Вот им она и ответила, что без прагматичной и неприятной работы с тарифами, субсидиями и прочим - не будет ни высоких зарплат, ни высоких социальных стандартов.
Те, кто рассказывают о том, что они сделают «как в Европе», забывают рассказать то, как это достигалось, какими неприятными мерами и главное - как долго. Меркель частично ответила на этот вопрос и де-факто - похоронила предвыборную риторику бабушки Юли, Ляшако, Саднемочи и прочих популистов.
Она четко заявила, что если вы стремитесь к стандартам Германии и успешных стран Европы, то у вас нет иного пути, как пройти все те же неприятные мероприятия, которые они прошли уже давно и постепенно забыли о них.
В общем, переводя с языка дипломатии, Меркель посоветовала политическим партиям перестать показывать цирковое шоу с фокусником, шляпой и зайцами, а еще проще - перестать дурачить избирателя, поскольку ни к чему хорошему это не приведет.
Думаю, что это не изменит риторики тех, кому в первую очередь это было адресовано. Они снова будут обещать германских ништяков, но за даром. Без напряжения. И, к сожалению, этим все так же будет обмазываться какая-то часть нашего населения