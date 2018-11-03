 Руководство Нацгвардии "подарило" застройщику квартир на 100 млн, - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", передает Цензор.НЕТ.
Так, в 2000-х Нацгвардия (тогда - Внутренние войска) передала почти гектар земли на территории военной части 2260, что на Евгения Коновальца, 34 (Печерск), под строительство жилого дома.
По условиям договора нацгвардейцы должны были получить 20% готовых квартир и часть паркомест. В соглашении с застройщиком от 2015 года речь идет о 50 квартирах, площадью более 4000 квадратных метров и 30 паркоместах.
Но осенью 2016-го, когда застройщик "Укрбуд Девелопмент" уже заканчивал строить дом, командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров подписал дополнительное соглашение, согласно которому нацгвардейцы отказались от квартир и паркомест на Печерске, взамен получив 65 квартир в ЖК "Оберег" на окраине города, в промышленной зоне, в нескольких километрах от последней станции метро "Червоний хутір".
В расследовании говорится, что разница в цене составила более 100 млн гривен. Хотя по документам этот обмен числился не просто равноценным, но и даже выгодным для Национальной гвардии.
Объяснений обмена квартир у Нацгвардии сразу несколько.
"Первая и основная - хотели получить недвижимость в объекте уже сданном в эксплуатацию, а не в том, что достраивается. Вторая причина - странная. "В частности и то, что квартиры, которые мы имели, которые были спроектированы на Евгения Коновальца, имели очень большие площади, они проектировались для реализации, вы понимаете", - рассказывает военнослужащий. Третья - вообще граничит с абсурдом. Ибо, по словам Яроша, Нацгвардия не имеет права предоставлять военнослужащим паркоместа. Наличие их в ЖК "Аристократ" и стало еще одной мотивацией к обмену", - говорится в материале.
Вместе с тем журналисты отмечают, что через несколько месяцев после квартирного обмена, дочь командующего Нацгвардии Юрия Аллерова Екатерина Пустынникова сделала две недешевые покупки. Так, она стала владелицей внедорожника Grand Cherokee 2015 выпуска. На вторичном рынке стоит такой в среднем 1,5 миллиона гривен.
Также Пустынникова оформила на себя квартиру в новостройке, примерно такой же стоимости. Эта недвижимость - в ЖК "Микитська Слобода", девелопером которой является тот самый "Укрбуд Девелопмент".
Объяснять это Юрий Аллеров отказался: "Я Вам официально заявляю - no comments. Скажу только, что дочь работала в фармацевтической компании и зарабатывала 2000 долларов в месяц".
Информацию о работе Пустынниковой в фармкомпаниях журналистам в Интернете найти не удалось: единственная официальная упоминание о ней - ее регистрация в качестве предпринимателя в конце 2016-го, Пустынникова занимается якобы правом и офисной деятельностью во Львове.
Между тем, отмечается, что наибольшую выгоду от операции с обменом квартир получил застройщик. По словам эксперта по градостроительству Георгия Могильного "Укрбуд Девелопмент" - крупнейший партнер МВД в строительстве: "Фактически, "Укрбуд Девелопмент" ведет почти все стройки главного управления МВД в Киеве жилых домов. Минимум объектов будет 5".
При этом, по словам Могильного, сотрудничество это очень странное: "По куче объектов "Укрбуда" открыты уголовные дела, которые расследует Главное управление МВД. И при этом, оно, по сути, является бизнес-партнером компании, против которой ведет расследование. Причем уголовных дел много. На самом деле, здесь нет политики. Здесь чистый бизнес".
https://www.youtube.com/watch?v=JWhJP5-iXrg
https://www.youtube.com/watch?v=x4Xj2PPeQbA&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=4v5GPV-AWtE&t=652s
твари конченые!
Нашли криминал, так сдавайте куда следует, а не трубите иногда вовсю и без толку.
Как погодка в дойчлянде? Как здоровье кума Стеця?
Радует, что ты не отрицаешь, что в курсе погоды в Ольгино.
Так шо там со здоровьем шоколадного кума Стеця? Психических расстройств больше не придвидится?
А разницу обменщик положит себе в карман, а вы ему ещё и благодарность напишите, что вам площадь увеличили
+ да, реально все верунишки.
согласовал с застройщиком замену жилого комплекса,
в котором гвардейцы должны были получить квартиры.
В результате, вместо квартир в ЖК "Аристократ" на Печерске,
военнослужащие получили квартиры на окраине Киева.
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а шо говорят гвардейцы получающие жилье?
я бы еще доплатил, шо бы тока не на печерске... - тот еще клоповник...
нужна человеку, шо бы он и его семья там была счастлива.. по семейному так...
печерск и семейное счастье?
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видимо я ошибаюсь в вопросе за бабло -
печерск стока, оболонь стока, святошино стока, борщага, нивки стока...
Благо шо в коментах к этой неправдивой юлеботной новости мы не увидим гыгу, жагуна, утилизатора и прочего мусора, которые с петей занимаются петтингом
Юля - воровка !!!
Петруху на второй срок !!!
И вот это- " ноу коментс" из уст руководителя не должно звучать!!!!!!
Ему доверили ответственную должность, налогоплательщики - свои деньги , значит комментировать и отчитываться - обязан! Чай не от жены заначку в 100 млн грн срулил, мы так и будем топтаться на одном месте если не научим чиновников отвечать за свои поступки.
На 15 квартир больше и на 30 паркомест меньше в конченном районе. Украдено 100 миллионов. Да здравствует командующий нацгвардией. Этот накомандует!
Может поймете.
И одна из сторон - уходит за решетку.
В чем проблема, я не понимаю?
Посему нацгвардия давно забила боли на невведпнные свечки на Троещине.
Понятно, что нужно было выбить не 65 квартир на окраине города за 50 на печерске, а хотя бы 100 - но как по мне - лучше больше, чем на печерске.
А шо там наш награждённый гидрантом сепар голубан? Хорошо себя чувствует на высокой должности в росгвард... Ой! В нацгвардии? Орден к земле не тянет? Совесть не мучит? Убитые им украинские воины во сне не приходят?
дядюде_Генерала Юру Алегрова на предмет шо тот очень злой и подрывает боеспособность армии, из которой недавно сосед д. Юры Петренко прислал тепловизор, отчего два дяди, Юра и Вася и их сосед, отец солдата, благополучно забухали на два календ. семидневника.
г*Споди, мне это читать просто как то шо седня, например, день. Антиколорадос мну бы обосрал, но он и тех кто бесновался насчет "Мальдив" обосрал, как и тех кто Коболева за премию ругал...
Это реально какая-то воронка: зрада-перемога, но если новости, да без ура-совкизма, то.... Антиколорадос либо лжет, либо "немного" подгоняет желаемое к действительному.
Земля на печерске - собственность нацгвардии - ахренеть! Это как вообще?
Ну, ладно, так может продать её застройщику и купить целый жилой комплекс где-нибудь в Вишневом?
Хотя, да, нацгвардейцы же защищают своих хозяев от этого самого "народа", которые формируют этот самый бюджет! Вот реально бомбануло у меня!