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 Руководство Нацгвардии "подарило" застройщику квартир на 100 млн, - "Наші гроші". ВИДЕО

Руководитель Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров согласовал с застройщиком замену жилого комплекса, в котором гвардейцы должны были получить квартиры. В результате, вместо квартир в ЖК "Аристократ" на Печерске, военнослужащие получили квартиры на окраине Киева. Разница в цене составила более 100 млн гривен.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", передает Цензор.НЕТ.

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Так, в 2000-х Нацгвардия (тогда - Внутренние войска) передала почти гектар земли на территории военной части 2260, что на Евгения Коновальца, 34 (Печерск), под строительство жилого дома.

По условиям договора нацгвардейцы должны были получить 20% готовых квартир и часть паркомест. В соглашении с застройщиком от 2015 года речь идет о 50 квартирах, площадью более 4000 квадратных метров и 30 паркоместах.

Но осенью 2016-го, когда застройщик "Укрбуд Девелопмент" уже заканчивал строить дом, командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров подписал дополнительное соглашение, согласно которому нацгвардейцы отказались от квартир и паркомест на Печерске, взамен получив 65 квартир в ЖК "Оберег" на окраине города, в промышленной зоне, в нескольких километрах от последней станции метро "Червоний хутір".

В расследовании говорится, что разница в цене составила более 100 млн гривен. Хотя по документам этот обмен числился не просто равноценным, но и даже выгодным для Национальной гвардии.

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Объяснений обмена квартир у Нацгвардии сразу несколько.

"Первая и основная - хотели получить недвижимость в объекте уже сданном в эксплуатацию, а не в том, что достраивается. Вторая причина - странная. "В частности и то, что квартиры, которые мы имели, которые были спроектированы на Евгения Коновальца, имели очень большие площади, они проектировались для реализации, вы понимаете", - рассказывает военнослужащий. Третья - вообще граничит с абсурдом. Ибо, по словам Яроша, Нацгвардия не имеет права предоставлять военнослужащим паркоместа. Наличие их в ЖК "Аристократ" и стало еще одной мотивацией к обмену", - говорится в материале.

Вместе с тем журналисты отмечают, что через несколько месяцев после квартирного обмена, дочь командующего Нацгвардии Юрия Аллерова Екатерина Пустынникова сделала две недешевые покупки. Так, она стала владелицей внедорожника Grand Cherokee 2015 выпуска. На вторичном рынке стоит такой в среднем 1,5 миллиона гривен.

Также Пустынникова оформила на себя квартиру в новостройке, примерно такой же стоимости. Эта недвижимость - в ЖК "Микитська Слобода", девелопером которой является тот самый "Укрбуд Девелопмент".

Объяснять это Юрий Аллеров отказался: "Я Вам официально заявляю - no comments. Скажу только, что дочь работала в фармацевтической компании и зарабатывала 2000 долларов в месяц".

Информацию о работе Пустынниковой в фармкомпаниях журналистам в Интернете найти не удалось: единственная официальная упоминание о ней - ее регистрация в качестве предпринимателя в конце 2016-го, Пустынникова занимается якобы правом и офисной деятельностью во Львове.

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Между тем, отмечается, что наибольшую выгоду от операции с обменом квартир получил застройщик. По словам эксперта по градостроительству Георгия Могильного "Укрбуд Девелопмент" - крупнейший партнер МВД в строительстве: "Фактически, "Укрбуд Девелопмент" ведет почти все стройки главного управления МВД в Киеве жилых домов. Минимум объектов будет 5".

При этом, по словам Могильного, сотрудничество это очень странное: "По куче объектов "Укрбуда" открыты уголовные дела, которые расследует Главное управление МВД. И при этом, оно, по сути, является бизнес-партнером компании, против которой ведет расследование. Причем уголовных дел много. На самом деле, здесь нет политики. Здесь чистый бизнес".

Источник: https://censor.net.ua/n3094920
 
 
 Топ комментарии
 
ДЕ ОТРУБАННЫЕ РУКИ ПЕТИНЫХ ПОДЕЛЬНИКОВ
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Это хорошо! Но скучно. Давайте про Тимошенко.
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Кому нужна твоя тимоха , о ней в кремлёвской методичке всё сказано ; ,, вана працУє "😄
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Да это им как индюкам красная тряпка. Заводятся с пол оборота. Керівництво Нацгвардії подарувало забудовнику квартир на 100 млн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8641
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А чего же ты сутками на ветках сидишь, где про Тимошенко БРЕХНЮ пишут. Керівництво Нацгвардії подарувало забудовнику квартир на 100 млн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3589
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Про твою кремлевскую потаскуху бессмысленно что-то говорить. Там уже все ясно на 100%: новый ЫканамичнЫй курс идет в жопу мимо Украины.
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Фу как пошло! Это все от злобы и безисходности. Когда вам наступает конец, вы что угодно говорить будете. Вы и потом пристроитесь, а вашим хозяевам при Юльке будет плохо и не конфортно (мягко сказать).
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В Киеве возле Бесарабского базара на месте памятника Членина одна рука с под земли уже вылезла. Или какие руки ты имел в виду.
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Соро эти "подельники" станут Юлиными. Если конечно Вона не закроет рот таким как Бигус...
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Бигус- продажная с*** а и все об этом знают !
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Я бы так прямо не утверждал. По мне так, он один из наиболее объективных. Роет компромат под всех.
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Вот именно , что роет , но при этом ничего не расследует , а ваяет ззаказные статьи для тех , кто ему платит !
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Бонус очень расстроится, когда узнает что о нем пишут на цензоре порохоботы нижнего уровня.
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Делает журналистские расследования, по которым возбуждают реальные дела. И потом высветлят как эти дела двигаются, кто их тормозит... Респект в общем! Это диванный эскпердизм... Керівництво Нацгвардії подарувало забудовнику квартир на 100 млн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9167
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судя по объемам грабленного, у них не по 2 руки, а по 4!!! гребут, что полоумные, без оглядки!!!

твари конченые!
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что за караул.. Там было 50 квартир, получили 67, а спросить военных хотели они квартиры уже сейчас или ждать, что слабо. И как паркоместа влияют ? Сейчас много комплексов сдается по нехилой цене только с гостевыми парковками.
Нашли криминал, так сдавайте куда следует, а не трубите иногда вовсю и без толку.
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Та да. Украли всего то 100 миллионов. Мелочь!
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вы прочтите статью и рассчитайте стоимость квартир в 2000 году и сегодня. Если дом строили с 2000 , то ясно чего поменяли застройщика. Кстати, а дом то посторен или еще 18 лед ждать?
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Я прочел. И там черным по белому написано о 100 миллионах. А также написано о 65 квартирах в дешёвом районе и без паркомест, а не о 67 как ты пишешь.
Как погодка в дойчлянде? Как здоровье кума Стеця?
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да 65, а погода лучше чем в Ольгино. Читая, включайте мозги, а не только счетчик.
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Извини, не имею доступа к выключателю твоих мозгов.
Радует, что ты не отрицаешь, что в курсе погоды в Ольгино.
Так шо там со здоровьем шоколадного кума Стеця? Психических расстройств больше не придвидится?
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ты отличие в цене элитного и жилья для обычных знаешь??? нах звездеть, если не в курсе!!!
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Так давайте ваши 50 м в Германии поменяем вам на 200 м в Зимбабве . Вам какая разница в каком районе жить?
А разницу обменщик положит себе в карман, а вы ему ещё и благодарность напишите, что вам площадь увеличили
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Во, красавчик, Аллеров! А шо, главное- в струю попав- из неё не выбиваться. В таком варианте уже сам можешь, уже своей струёй, просто сцать на все разоблачения. Поздравы, генерал!
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Читати про маячню ,, наші гроші" - себе не поважати , бо аони за гроші ( і назва така ,, наші гроші") таке нпишуть , що на голову не налазить , мразота брехлива !
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получается дом строили 16 лет......с 2000, Аристократ не плохо зарекомендовал себя и его планировки тоже, для военных метры имеют важность, тем более на 50 квартир было только 30 паркомест. Так о чем это Гроши скандалят? Стоимость при начале строительства и сейчас имеет большую разницу. Эта сенсация фейковая. Я сама занималась инвестициями в строительство 3 домов и знаю как оно работает.
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давай про те як твій сонцелікій інкогніто злодій-вождь томос сам написав і мальдіви побудував
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Тебя , ольгинец , муляет Томос ?сходи освежись , может полегчает !
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Док, муляет беснование вот уже 8 мес.
+ да, реально все верунишки.
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Махинации с жилым фондом обычное явление. В Киеве , когда отселили дома, то ЗА ВЗЯТКУ можно было получить квартиру в центре, а без взятки - на Троещине. Просто в этой области еще НАБУ не рылось
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Руководитель Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров
согласовал с застройщиком замену жилого комплекса,
в котором гвардейцы должны были получить квартиры.
В результате, вместо квартир в ЖК "Аристократ" на Печерске,
военнослужащие получили квартиры на окраине Киева.
------------------------
а шо говорят гвардейцы получающие жилье?
я бы еще доплатил, шо бы тока не на печерске... - тот еще клоповник...
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За квартиру на печерске можно купить три квартиры на Бориспольской
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Вот так мы и вскармливаем коррупцию, доплатить врачу за особое внимание, учителю, чиновнику и тп, в данном случае речь идет о незаконном присвоении выделенных средств, и совсем не застройщиком, который мог бы улучшить качество жилья.
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квартира, ну или назовем ето жильем,
нужна человеку, шо бы он и его семья там была счастлива.. по семейному так...
печерск и семейное счастье?
---------------
видимо я ошибаюсь в вопросе за бабло - печерск стока, оболонь стока, святошино стока, борщага, нивки стока...
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Корупция и грабёж украинского народа в чистом виде .Этого корупционного руководителя Нацгвардии как сабаку порубать на куски вместе с его ублюдочной дочкой и всей семьёй .Украинский народ погибает на войне и дохнет с голоду , а эта сабака вонючая ещё и грабит этот народ .
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Реформы бьют ключом. А борьба с корпурцией просто зашкаливает.

Благо шо в коментах к этой неправдивой юлеботной новости мы не увидим гыгу, жагуна, утилизатора и прочего мусора, которые с петей занимаются петтингом
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Зато амбар и валюха на месте. Из штанов выпрыгивают.
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Это происки москвы !!!
Юля - воровка !!!
Петруху на второй срок !!!

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И... Никто не пострадал. Т.к. эти 100 млн. растеклись по вертикале. Кому нужны эти "дураки", которые защищают Украину? От кого? Братьев россиян? Руководство Нацгвардии подарило застройщику квартир на 100 млн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9142 Пока не будут удалены от власти шоколадные защитники россиян и не посажены за предательство, мы будем в ответе за то, что творится в Украине. Увы
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Открою страшную тайну МАльчиша-Кибальчиша: у нас ГАЗА не меньше,чем в РФ,только его разведывать малым компаниям НЕ дают.О полях все известно и и разведанные(за государств счет!!!) отдали фуксам,фирташам,Петям и Ко.Так что Украина вполне может быть НЕ транзитером,а Экспортером.
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Дааа, ну паскудить " Наші гроши" надо предъявляя какие либо факты их компроментирующие, в данном случае все разложено по полочкам, и информация весьма неутешительна.
И вот это- " ноу коментс" из уст руководителя не должно звучать!!!!!!
Ему доверили ответственную должность, налогоплательщики - свои деньги , значит комментировать и отчитываться - обязан! Чай не от жены заначку в 100 млн грн срулил, мы так и будем топтаться на одном месте если не научим чиновников отвечать за свои поступки.
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а что именно разложено? То что начали строить и не построили и что закупили на 17 квартир больше. Цены на инвестиции в 2000 где и где на сегодня. Где доказательства, что сами инвесторы не отказались, а только руководитель.
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67-50=17 ?
На 15 квартир больше и на 30 паркомест меньше в конченном районе. Украдено 100 миллионов. Да здравствует командующий нацгвардией. Этот накомандует!
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Похоже у девушки сегодня по утру с логикой тяжеловато.
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я вашу логику не оскорбляла, а вот вы увидели разницу в цене и начали вопить Все пропало. Вы читать сами не умеете или никогда с этой темой не сталкивались. Что Гроши объяснили и конкретного написали? Ничего.
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Перечитайте статью, эдак раз десять- двадцать , по ходу вам одной на этой ветке не дошло.
Может поймете.
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Не поймет. Ей по службе не положено.
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нет никакой конкретики. Так просто отрывки фраз.
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Ну это у вас не сложились эти фразы в смысл изложенного, остальным таки все предельно ясно.В двух словах, накупили дешевле жилье чем планировалось, разница в цене - испарилась в неизвестном направлении , куда ? - руководитель отказался комментировать, что тут не конкретного?
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а вы постарайтесь не отрывками читать, а целиком...
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Ну так суд.
И одна из сторон - уходит за решетку.
В чем проблема, я не понимаю?
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Понятно, что получить на Печерске и перепродать гораздо интереснее.
Посему нацгвардия давно забила боли на невведпнные свечки на Троещине.
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Аллеров, последуй примеру своего кацапского коллеги - вызови Бигуса на дуель...)))
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его в список москальский включили? значит ахент кремля
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А зачем нацгвардейцам прям таки квартиры на печерске?

Понятно, что нужно было выбить не 65 квартир на окраине города за 50 на печерске, а хотя бы 100 - но как по мне - лучше больше, чем на печерске.
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надо было вибирать паритет по рыночной стоимости, тогда бы и вопросов не было
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Первый раз я на стороне торговых партнеров, а не на стороне потерпевших. Презираю мусаров
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И чем эта корупционная тварь отличается от Януковича или Захарченко или Моторолы с Гивой ? - да ничем .
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Можно я, как огендкрымля шатающий будку, в теме про командующего нацгвардией укравшего 100 лимонов задам вопрос про его подчинённого?
А шо там наш награждённый гидрантом сепар голубан? Хорошо себя чувствует на высокой должности в росгвард... Ой! В нацгвардии? Орден к земле не тянет? Совесть не мучит? Убитые им украинские воины во сне не приходят?
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Так было, так есть и так будет, пока "предоставление квартир" не заменят предоставлением кредитов с погашением в завистмости от результатов службы ( отсутствия фактов коррупции, взяточничества, нарушения законов).
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Позорище. Это и есть топ коррупция. Почему молчат наши антикоррупционные органы. Никто в Украине не хочет, чтоб какие-то мрази наживались на наших защитниках
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Дядя Юра Петренко сп*здил канализ. люк, сдал и купил литр с дядей Васей Иваненко, который сп*здил кусок ограды, при этом ругая тов. , Юру Аллерова, который сп*здил 100млн., потому шо можно было и до 150-ти дойти(а вот мы бы не так сделали и журников убрали сразу), - материт дядю де_Генерала Юру Алегрова на предмет шо тот очень злой и подрывает боеспособность армии, из которой недавно сосед д. Юры Петренко прислал тепловизор, отчего два дяди, Юра и Вася и их сосед, отец солдата, благополучно забухали на два календ. семидневника.

г*Споди, мне это читать просто как то шо седня, например, день. Антиколорадос мну бы обосрал, но он и тех кто бесновался насчет "Мальдив" обосрал, как и тех кто Коболева за премию ругал...
Это реально какая-то воронка: зрада-перемога, но если новости, да без ура-совкизма, то.... Антиколорадос либо лжет, либо "немного" подгоняет желаемое к действительному.
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Бл.! да что же это за такие нацгвардейц-аристократы, .уко, которым на печерске дают квартиры за сотни тысяч долларов? Они же все твари из бюджета деньги получают, т.е. за счет нищей массы людей. Тех людей, которые ютятся в хрущовках и брежневках на убитых окраинах!
Земля на печерске - собственность нацгвардии - ахренеть! Это как вообще?

Ну, ладно, так может продать её застройщику и купить целый жилой комплекс где-нибудь в Вишневом?
Хотя, да, нацгвардейцы же защищают своих хозяев от этого самого "народа", которые формируют этот самый бюджет! Вот реально бомбануло у меня!
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В "разоблачении" просматривается, что автор считал разность цены обмена по конечным ценам, а не на момент обмена, когда строящееся жилье заметно дешевле конечной цены, что не есть правильной методикой, т.е. при учете многих прочих составляющих может быть выгода одной из сторон, но не факт. В принципе поменять парко-места на жилые метры правильно, как и получить больше малых квартир вместо больших и очень больших, эти аргументы в пользу обмена не глупы, так что может быть, что дело нечисто, но предвзятость разоблачителя очевидна.
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Если считать нацией кодляк олигархов и их прислугу в рыле всяких пець, то тогда таки да - это нац гвардия. А если подумать, то это отвратительная жандармерия, откормленная, получающая немалые по украинским меркам деньги, отлично экипированная, предназначенная защищать феодально-олигархический строй от звичайних посполитих.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководство Нацгвардии "подарило" застройщику квартир на 100 млн, - "Наші гроші". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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