 Руководство Нацгвардии "подарило" застройщику квартир на 100 млн, - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", передает Цензор.НЕТ.

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Так, в 2000-х Нацгвардия (тогда - Внутренние войска) передала почти гектар земли на территории военной части 2260, что на Евгения Коновальца, 34 (Печерск), под строительство жилого дома.

По условиям договора нацгвардейцы должны были получить 20% готовых квартир и часть паркомест. В соглашении с застройщиком от 2015 года речь идет о 50 квартирах, площадью более 4000 квадратных метров и 30 паркоместах.

Но осенью 2016-го, когда застройщик "Укрбуд Девелопмент" уже заканчивал строить дом, командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров подписал дополнительное соглашение, согласно которому нацгвардейцы отказались от квартир и паркомест на Печерске, взамен получив 65 квартир в ЖК "Оберег" на окраине города, в промышленной зоне, в нескольких километрах от последней станции метро "Червоний хутір".

В расследовании говорится, что разница в цене составила более 100 млн гривен. Хотя по документам этот обмен числился не просто равноценным, но и даже выгодным для Национальной гвардии.

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Объяснений обмена квартир у Нацгвардии сразу несколько.

"Первая и основная - хотели получить недвижимость в объекте уже сданном в эксплуатацию, а не в том, что достраивается. Вторая причина - странная. "В частности и то, что квартиры, которые мы имели, которые были спроектированы на Евгения Коновальца, имели очень большие площади, они проектировались для реализации, вы понимаете", - рассказывает военнослужащий. Третья - вообще граничит с абсурдом. Ибо, по словам Яроша, Нацгвардия не имеет права предоставлять военнослужащим паркоместа. Наличие их в ЖК "Аристократ" и стало еще одной мотивацией к обмену", - говорится в материале.

Вместе с тем журналисты отмечают, что через несколько месяцев после квартирного обмена, дочь командующего Нацгвардии Юрия Аллерова Екатерина Пустынникова сделала две недешевые покупки. Так, она стала владелицей внедорожника Grand Cherokee 2015 выпуска. На вторичном рынке стоит такой в среднем 1,5 миллиона гривен.

Также Пустынникова оформила на себя квартиру в новостройке, примерно такой же стоимости. Эта недвижимость - в ЖК "Микитська Слобода", девелопером которой является тот самый "Укрбуд Девелопмент".

Объяснять это Юрий Аллеров отказался: "Я Вам официально заявляю - no comments. Скажу только, что дочь работала в фармацевтической компании и зарабатывала 2000 долларов в месяц".

Информацию о работе Пустынниковой в фармкомпаниях журналистам в Интернете найти не удалось: единственная официальная упоминание о ней - ее регистрация в качестве предпринимателя в конце 2016-го, Пустынникова занимается якобы правом и офисной деятельностью во Львове.

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Между тем, отмечается, что наибольшую выгоду от операции с обменом квартир получил застройщик. По словам эксперта по градостроительству Георгия Могильного "Укрбуд Девелопмент" - крупнейший партнер МВД в строительстве: "Фактически, "Укрбуд Девелопмент" ведет почти все стройки главного управления МВД в Киеве жилых домов. Минимум объектов будет 5".

При этом, по словам Могильного, сотрудничество это очень странное: "По куче объектов "Укрбуда" открыты уголовные дела, которые расследует Главное управление МВД. И при этом, оно, по сути, является бизнес-партнером компании, против которой ведет расследование. Причем уголовных дел много. На самом деле, здесь нет политики. Здесь чистый бизнес".