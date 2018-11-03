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 Враг за минувшие сутки 22 раза атаковал позиции ОС: потерь нет

За прошедшие сутки, 2 ноября, ситуация в районе проведения ООС оставалась полностью контролируемой украинскими военными. Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Один раз - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Так, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Огневой налет с применением минометов калибра 82 мм оккупанты осуществили на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Павлополя.

Также зафиксирована очередная провокация на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, чем в очередной раз сорвали выполнение решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на определенные расстояния.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

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С начала суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел прицельный огонь в районе Широкино. Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, в течение 2 ноября, один оккупант был ранен.

Враг за минувшие сутки 22 раза атаковал позиции ОС: потерь нет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094919
 
 
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"Свои Москву не интересуют. Наших они не отдают", - Геращенко об обмене заключенных (с)

Просто на ерефії немає своїх героїв, ерефіяни будуть пишатися нашими, як своїми. В принципі вони так робили у всі віки
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потерь - нет!
(и солнце сквозь тучи вижу!)
спасибо, что живые!
доброго і спокійного дня, соколи ясні! тримайтеся...
(бережіть себе, синочки)
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! І чого рогатому бидлу не поїхати на путіна??? Бережіть себе, воїни України та давіть расіянських окупантів!!!!
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Ребята возвращают все новые территории, Героям Слава!!!
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около девяти веера..слышал в Лисичанске далекие прилеты тяжолого..ветра не было По направлению откуда доносились звуки это Бахмутская трасса
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за минувшие сутки 22 раза атаковал позиции ОС: потерь нет
 
 
 
 
 
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