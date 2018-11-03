 ЦИК призвал членов комиссий по выборам в объединенные громады, которые состоятся 23 декабря, придерживаться законов

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говортся в сообщении пресс-службы ЦИК.

"Комиссия обращает внимание членов территориальных избирательных комиссий на необходимость соблюдения и одинакового применения законодательства Украины о местных выборах", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК назначил первые выборы в 125 объединенных громадах на 23 декабря

ЦИК надеется и на профессионализм представителей СМИ, и что при освещении избирательной кампании журналисты будут соблюдать все соответствующие стандарты.

3 ноября начинается избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 123 ОТГ (15 городских, 21 поселковых, 87 сельских) в 21 области Украины, которые назначены на 23 декабря 2018.

Также читайте: Гройсман призвал ЦИК пересмотреть их решение и провести осенью выборы в объединенных громадах

В состав этих 123 объединенных громад вошли 511 местных советов (городских - 15, поселковых - 25, сельских - 471).

В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 685 тыс. избирателей.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение этих выборов 23 декабря, составляет 31 млн 51,5 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поступило 73 сообщения о нарушениях на местных выборах, открыто 12 уголовных производств, - Нацполиция

Как известно, в течение трех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 29 апреля 2018 года в Украине были назначены 707 первых местных выборов в объединенных территориальных громадах.

Таким образом, после проведения выборов 23 декабря 2018 года общая численность всех вместе взятых назначенных первых выборов в ОТГ составит 830.

Также читайте: Выборы в ОТГ на Харьковщине: полиция открыла два дела за подкуп избирателей