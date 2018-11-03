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Все про:местные выборы (1180) ЦИК (2769) ОТГ (16)

 ЦИК призвал членов комиссий по выборам в объединенные громады, которые состоятся 23 декабря, придерживаться законов

Центральная избирательная комиссия Украины призывает всех участников местных выборов в 123 объединенных территориальных громадах 23 декабря 2018 года создать надлежащие условия для соблюдения и реализации принципов демократических выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говортся в сообщении пресс-службы ЦИК.

"Комиссия обращает внимание членов территориальных избирательных комиссий на необходимость соблюдения и одинакового применения законодательства Украины о местных выборах", - говорится в сообщении. 

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ЦИК надеется и на профессионализм представителей СМИ, и что при освещении избирательной кампании журналисты будут соблюдать все соответствующие стандарты.

3 ноября начинается избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 123 ОТГ (15 городских, 21 поселковых, 87 сельских) в 21 области Украины, которые назначены на 23 декабря 2018.

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В состав этих 123 объединенных громад вошли 511 местных советов (городских - 15, поселковых - 25, сельских - 471).

В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 685 тыс. избирателей.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение этих выборов 23 декабря, составляет 31 млн 51,5 тыс. грн.

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Как известно, в течение трех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 29 апреля 2018 года в Украине были назначены 707 первых местных выборов в объединенных территориальных громадах.

Таким образом, после проведения выборов 23 декабря 2018 года общая численность всех вместе взятых назначенных первых выборов в ОТГ составит 830.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094917
 
 
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Цікаво! Це буде як репетиція перед виборами президента і ВР.
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Чета ниверю..
Арденаносец Ахрендовский и Пидракуй Кивалов в саветчиках...
🤑
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Есть закон,есть срок.Что то я не помню ни одного случая посадки. Садили бы и не было нарушений.
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Кандидата перед виборами треба одразу брати під варту, щоб розумів свою перспективу?
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Я не про кандитата.А про исполнителя.Кто бюлетени подделывает, короче участковые избиркомы .Ведь есть статья.
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Новая технология выборов - на избирательных участках вывешиваются мишени с лицами кандидатов, избирателям выдаются дротики. Проходит кандидат с наименьшим числом дырок.

🤑
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Можливо треба кидати у кандидатів, а не в мішені?
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Діалога не можливо- опонент тупий...)))
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А дротики у тебе гострі ЦИК призвал членов комиссий по выборам в объединенные громады, которые состоятся 23 декабря, придерживаться законов - Цензор.НЕТ 7580 Чудова у тебе пропозиція, подай її у ВР. ЦИК призвал членов комиссий по выборам в объединенные громады, которые состоятся 23 декабря, придерживаться законов - Цензор.НЕТ 44
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Карроче- ЦИК верещіть: -"Держи Вора!"
🙃🤣🤣🤑
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЦИК призвал членов комиссий по выборам в объединенные громады, которые состоятся 23 декабря, придерживаться законов
 
 
 
 
 
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