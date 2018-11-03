 Будем просить парламент принять закон об изменении названия УПЦ (МП), - Филарет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.
"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинской", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке русские", - отметил предстоятель УПЦ КП.
Он также отметил, что объединенная украинская церковь будет называться "Украинская православная церковь".
"Название будет" Украинская православная церковь ". Второе название будет "Киевский патриархат", - сказал Филарет.
Ранее представитель Вселенского патриархата архиепископ Иов (Геча) в интервью "Украинской службе Би-би-си" заявил, что, "с канонической точки зрения", сейчас Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не существует, а архиереи в Украине де-факто являются архиереями Вселенского престола и должны теперь ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего служения.
Кроме того, представитель Вселенского патриархата сказал, что если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься и от собственной автокефалии. А при дальнейшем сопротивлении созданию поместной церкви в Украине против Российской православной церкви, по его словам, могут быть применены "определенные решения".
"Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви", - сказал архиепископ.
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Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.
11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
если с моего предложения
Стаття 5. Стаття 5. Відокремлення церкви (релігійних організацій) від державиВ Україні здійснення державної політики щодо релігії і церкви належить виключно до відання України.Церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держави.Держава захищає права і законні інтереси релігійних організацій; сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними організаціями; бере до відома і поважає традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству.Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії.Усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом. Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається.Релігійні організації не виконують державних функцій.Релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, а також використовувати нарівні з громадськими об'єднаннями засоби масової інформації.Релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних партій і не надають політичним партіям фінансової підтримки, не висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть агітації або фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів. Священнослужителі мають право на участь у політичному житті нарівні з усіма громадянами.Релігійна організація не повинна втручатися у діяльність інших релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, нетерпимість до невіруючих і віруючих інших віросповідань.Релігійна організація зобов'язана додержувати вимог чинного законодавства і правопорядку.**********************************************************************************8 вывод: Верховна Рада в деятельность конкретно УПЦ МП не вмешивается.
а с другой стороны, ето церковь страны - агрессора...