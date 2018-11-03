 Закон о госбюджете имеет все шансы быть проголосованным Радой 22 ноября, - Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.
"Мы получили уже предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием", - отметил А.Саенко.
Министр подчеркнул, что государственный бюджет на 2019 - это, в первую очередь, осовременивание пенсий, повышение пенсионных выплат на следующий год, перерасчет пенсий военнослужащих, это бюджет армии и вопросы субсидий.
"По сути, государственный бюджет, предложенный сегодня правительством, сохраняет все положительные программы, которые были, и по большинству программ суммы финансирования увеличиваются", - резюмировал министр.
Довгі роки українці ніяк не можуть згуртуватися і навести лад на своїй Богом даній землі. Дійшло до того, що вже сотнями тисяч тікаємо ми-українці зі своєї Батьківщини. Вважаю що проблема в тому, що ми-українці не маємо цінностей навколо яких треба об єднати свої зусилля, нам потрібен правильний вектор і дуже важливо його мати під час виборів, щоб знову не помилитись. Тому пропоную розповсюдити цей маніфест серед українців.
1. Голосуй за людину одної з тобою віри - християнина.
2. Голосуй за людину яка є українцем за національністю і родичі якого теж українці.
3. Уважно вивчай біографію кандидата - де родився, хрестився, хто батьки, які посади займав, в яких партіях був і хто його ділові та політичні партнери теперішні та в минулому.
4. Розберись кому належать засоби масової інформації і на чию користь вони піарять того чи іншого кандидата.
5. Не голосуй за іновірців і чужинців по духу навіть якщо вони мають популярні і відомі прізвища і є гарними артистами, боксерами або співаками.
Щоб потім не скиглити , що не має роботи, завеликі тарифи, руйнується медицина та освіта. У тих хто ці речі організовує все добре - і з освітою, і з медициною і з доходами - і весь цей бенкет за рахунок в тому числі і заробітчан, які їдуть закордон і потім пересилають сюди гроші щоб віднести цим упирям за комуналку, світло та газ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Звичайно, що пенсії та фінансування армії є важливою складовою бюджету. Але треба робити акцент на створення робочих місць, де будуть виробляти високоліквідні товари. Відповідно у таких галузях буде висока заробітна плата. Час млявої роботи уряду повинен скінчитися, бо далі Україна втратить багато трудових ресурсів.