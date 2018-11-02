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Все про:нападение (1628) Одесса (5211) следствие (196) Стерненко (45) Михайлик Олег (38)

 Нападение на активиста Стерненко: следственные действия не проводят уже 2 месяца, - адвокат

Юрист жалуется, что следствие ведется "вяло", а человека, которого активист считает организатором нападения, до сих пор не допросили.

В деле о нападении на активиста Сергея Стерненко, которое произошло 24 мая в Одессе, следственные действия не проводили в течение последних двух месяцев. Об этом "Громадському радіо" рассказал адвокат активиста Евгений Стельмах, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень вяло проводится досудебное следствие и его организация. Уже прошло почти полгода с тех событий, но последние следственные действия, воспроизведение обстановки – следственный эксперимент, который проводился более двух месяцев назад ", – сказал защитник.

Полиция не допросила Александра Победова, которого Стерненко считает одним из организаторов покушения, рассказал юрист.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: "Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше". ФОТОрепортаж

Стельмах добавил, что сейчас производство юридически ведет Киев, но в состав следственной группы входят следователи из Одессы. По словам защитника, есть две дела: в одном из них пострадавшим признан Стерненко, в другом – один из нападавших.

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Источник: https://censor.net.ua/n3094912
 
 
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Скажу по сєкрету, у 99% проваджень, слідство йде так само.
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А в цей самий час організатор замаху на Стерненка, близький до одеських ментів, готує новий замах і слідкує за Стерненком! Поки не почнемо закопувати бидло бандюганів, вони не зупиняться, вони не можуть зупинитись, бо їх штовхає на злочини ментівська мафія. Тому єдиний вихід це зачистка України від бандюганів та ментівської мафії.
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Слишком не удобен он для многих властьимущих....
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лише "для многих" Напад на активіста Стерненка: слідчі дії не проводять уже 2 місяці, - адвокат - Цензор.НЕТ 7280

такі , як він , є ворогами для всієї влади
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этот парень сам доберет
это не из сичи или азова
а как красиво посадил на перо уркагана, еще и пикового
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Бо Труханов сєпар корєш Порошенка портова мафія недоторкана доляна йде на Банкову,а не в бюджет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНападение на активиста Стерненко: следственные действия не проводят уже 2 месяца, - адвокат
 
 
 
 
 
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