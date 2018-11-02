 Нападение на активиста Стерненко: следственные действия не проводят уже 2 месяца, - адвокат

В деле о нападении на активиста Сергея Стерненко, которое произошло 24 мая в Одессе, следственные действия не проводили в течение последних двух месяцев. Об этом "Громадському радіо" рассказал адвокат активиста Евгений Стельмах, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень вяло проводится досудебное следствие и его организация. Уже прошло почти полгода с тех событий, но последние следственные действия, воспроизведение обстановки – следственный эксперимент, который проводился более двух месяцев назад ", – сказал защитник.

Полиция не допросила Александра Победова, которого Стерненко считает одним из организаторов покушения, рассказал юрист.

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Стельмах добавил, что сейчас производство юридически ведет Киев, но в состав следственной группы входят следователи из Одессы. По словам защитника, есть две дела: в одном из них пострадавшим признан Стерненко, в другом – один из нападавших.

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.