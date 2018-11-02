 Тимошенко заявила, что готова сотрудничать с Гриценко, Вакарчуком и партией "Самопомич", Садовый назвал ее слова "политтехнологией"

2 ноября лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции во Львове заявила об открытости к сотрудничеству с музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком, лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко и партией "Самопомич", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Мы готовы к сотрудничеству с партией "Самопомич", со Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику, с партией Анатолия Гриценко. Мы стремимся объединить в работе на Украину все демократические силы. Мы стремимся создать общую, сильную национальную команду с правильной стратегией и с результатом, который будет не на бумаге, не в отчетах, не в пропагандистских сюжетах, а так, чтобы люди почувствовали на собственном опыте, что страна меняется", – заявила Тимошенко.

По мнению политика, ее команда "одержит победу и на президентских, и на парламентских выборах".

Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый не оценил предложение Тимошенко. Ее слова политик назвал политтехнологией, направленной на завоевание симпатий львовян.

"Заявление Тимошенко – обычная технология, направленная на то, чтобы завоевать симпатии львовян. Ход мыслей Юлии Владимировны прост – во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчуке, которого любят как общественного деятеля и певца. Никакой искренности здесь нет. Госпожа Тимошенко, на самом деле все просто. Люди хотят настоящих изменений, а не возвращения старых схем", - написал Садовый в Facebook.

Ранее Тимошенко, Гриценко и Садовый заявили о намерении участвовать в президентских выборах, которые состоятся в конце марта следующего года. Для Тимошенко и Гриценко это будет третья попытка завоевать пост президента, для Садового – первая. Среди вероятных кандидатов также известный певец Святослав Вакарчук, который пока не заявлял прямо о своем участии.

Согласно опросу, проведенному в первой половине октября, если бы выборы президента Украины проводились на следующей неделе, то за Тимошенко проголосовали бы 13,4% от общего числа опрошенных и 18,9% от тех, кто определился и будет голосовать, за Гриценко – 7% и 9,9%, за Вакарчука – 4,9% и 7%. Лидера "Самопомочи" Андрея Садового в этом рейтинге нет.