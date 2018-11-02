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Все про:Вакарчук (165) Гриценко Анатолий (1139) Садовый (338) Тимошенко (23986) Батькивщина (1738) Самопомич (849)

 Тимошенко заявила, что готова сотрудничать с Гриценко, Вакарчуком и партией "Самопомич", Садовый назвал ее слова "политтехнологией"

Тимошенко говорит о стремлении объединить все демократические силы. Садовый считает, что она пытается завоевать симпатии львовян.

2 ноября лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции во Львове заявила об открытости к сотрудничеству с музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком, лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко и партией "Самопомич", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Мы готовы к сотрудничеству с партией "Самопомич", со Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику, с партией Анатолия Гриценко. Мы стремимся объединить в работе на Украину все демократические силы. Мы стремимся создать общую, сильную национальную команду с правильной стратегией и с результатом, который будет не на бумаге, не в отчетах, не в пропагандистских сюжетах, а так, чтобы люди почувствовали на собственном опыте, что страна меняется", – заявила Тимошенко.

По мнению политика, ее команда "одержит победу и на президентских, и на парламентских выборах".

Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый не оценил предложение Тимошенко. Ее слова политик назвал политтехнологией, направленной на завоевание симпатий львовян.

"Заявление Тимошенко – обычная технология, направленная на то, чтобы завоевать симпатии львовян. Ход мыслей Юлии Владимировны прост – во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчуке, которого любят как общественного деятеля и певца. Никакой искренности здесь нет. Госпожа Тимошенко, на самом деле все просто. Люди хотят настоящих изменений, а не возвращения старых схем", - написал Садовый в Facebook.

Ранее Тимошенко, Гриценко и Садовый заявили о намерении участвовать в президентских выборах, которые состоятся в конце марта следующего года. Для Тимошенко и Гриценко это будет третья попытка завоевать пост президента, для Садового – первая. Среди вероятных кандидатов также известный певец Святослав Вакарчук, который пока не заявлял прямо о своем участии.

Согласно опросу, проведенному в первой половине октября, если бы выборы президента Украины проводились на следующей неделе, то за Тимошенко проголосовали бы 13,4% от общего числа опрошенных и 18,9% от тех, кто определился и будет голосовать, за Гриценко – 7% и 9,9%, за Вакарчука – 4,9% и 7%. Лидера "Самопомочи" Андрея Садового в этом рейтинге нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3094910
 
 
 Топ комментарии
 
За власть Юля готова сотрудничать хоть с дьяволом.
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С токсичной бабкой никто не хочет иметь дел. Даже такие политические ничтожества, как Гриценко и Садовый. Тимошенко заявила, что готова сотрудничать с Гриценко, Вакарчуком и "Самопомощью", Садовый назвал ее слова "политтехнологией" - Цензор.НЕТ 7047
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Да, Садовому перед выборами только не хватало пиара от бабы с косой Тимошенко заявила, что готова сотрудничать с Гриценко, Вакарчуком и "Самопомощью", Садовый назвал ее слова "политтехнологией" - Цензор.НЕТ 1037
Одно точно могу сказать, Люля выборы просрет, а вот тот с кем она выйдет во 2 тур будет просто самым счастливым на свете.
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ОСТОРОЖНО!
здесь потужно працюють

группа примитивных соевых троллей, на госбюджете. упорно опускающая нас все глубже в лоханку отборного pr-дерьма)..
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А что ей стоит то обьединица с кем угодно лишь бы до власти дорваца??? В 2008 она готова была на широкую коалицию с Януковичем, встречалась с Яныком и дерибанила будущие посты - распределяла власть...Но видно много захотела и Януковощь послала воровку и без неё выиграл выборы...Но сам факт она и с Януковичем готова была обьдиница лишь бы ласть дали...Так хочет власти аж усераеца...
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Та ні баба Жуля. У них усіх рейтинг є тільки тому, що вони алтернатива тобі та Пеці...
З тобою, їх рейтинг буде рівний нулю. Хоча саме у цьому і полягає цей хід...
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Началось... Садовой заявил, что это обычная технология. И? Что ж тут такого? Все её используют, это не запрещено. Даже сам Порошенко! И Трамп... с Манафортом... Что плохого в её стремлении объединить все демократические силы? А Садовой вносит раздор, бросая в Юлю камень. Почему западенцы такие упоротые? Извините, панове, но глядя из Киева - Донбасс и Галичина стоят друг друга в упоротости.
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Да да люлябот все кто против воровки те все сразу упоротые..так Люле и её ботам хочеца к власти аж кончаюца...Не переживай ты так люлябот, бортонут твою Бахиню как всегда..Порошенко будет на второй срок железно.
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Яке відношення баба йуля має до демократичних сил?
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Так он же потомственный совок, а они "Пастернака не читали, а осуждают"
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Да хоть з чортом лысым. Вот жеж жажда к власти. )
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Правильно, "хоть с чертом", но не с пецобыдлом. Тимошенко заявила, що готова співпрацювати з Гриценком, Вакарчуком і "Самопоміччю", Садовий назвав її слова "політтехнологією" - Цензор.НЕТ 5596
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Для меня эта пacкуда перестала существовать в 2014-м году, когда предлагала на заседании РНБО в ответ на вторжение мокши тупо ничего не делать !! Точка !!
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Для мене ще раніше стало зрозумілим хто вона і яких людей понабирала у свою банду.
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Ти забув пограбунок України тюлькою на чолі ЄЕСУ на пару з лазаренком, ширку ПРіБЮТ, зрив інтеграції до НАТО у 2008, 37 тушок з БЮТ у 2012, неголосування за визнання агресії московії в Грузії, святкування дня народження її дочки в день розстрілів 20 лютого 2014...
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более того, она предлагала сдаваться раше в плен... хотя многие сейчас были бы пленными, но живыми Тимошенко заявила, що готова співпрацювати з Гриценком, Вакарчуком і "Самопоміччю", Садовий назвав її слова "політтехнологією" - Цензор.НЕТ 2467
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З тимошенко можна було б об'єднуватись, якби не її "славне" минуле і новий курс в бік кремля. Об'єднуватись можна навколо національної ідеї, проукраїнських цінностей, а які цінності в цієї кремлівської зозулі? Правильно: брехня і зрада
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кто может обяснить - почему юлькины фаны не хочет читать правду о их свё высшую богыню, ведь правды не надо стеснятся
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Вони навіть не хочуть визнавати, що агітують за неї.
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для чого ботофермі правда,вони відпрацьовують замовлення.
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в секті правди не має, там є віра у чудо!
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Яку правду? Про Криворіжсталь? Знаємо, тільки Юля у олігархів забирала накрадене. І ще забере, не хвилюйтесь.
А вам, тролям стеця, лопати в руки і дороги будувати(по суду)). Доріг же зовсім нема
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Пороботня на гауно исходит при одном упоминании о Тимошенко.
А как вам это, дурилки картонные? Тимошенко заявила, що готова співпрацювати з Гриценком, Вакарчуком і "Самопоміччю", Садовий назвав її слова "політтехнологією" - Цензор.НЕТ 9750

https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=jY5hKibceIE
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ніяк, одне лайно інше обси.рає.
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Готова подмять под себя всех и всея А вообще все кандидаты в президенты представляют собой грустное зрелище Тимошенко заявила, що готова співпрацювати з Гриценком, Вакарчуком і "Самопоміччю", Садовий назвав її слова "політтехнологією" - Цензор.НЕТ 9192
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Какая идея у ботоксной бабки не смешите. Сколько её помню она всегда патякала и делала только то что помогало дорваца к власти. Это хамелион который мгновенно перекрашиваеца по ситуации. Прекрасно помню как в 2014 году эта бабка сидела у Шустера и визжала жалостливым голосов -- Людей Донбасу не чують! ЦИ люди просто хочуть щоб их почули! Легко найти при желании на Ютубе..сейчас она конечно бы уже такое не визжала, щас она начала орать про ЕС и НАТО...но в 2008 году ВОна люто выступала против НАТО..легко нагуглить.....А когда в раде дошло до голосовани признать росию агрессором против Грузии то вся партия Родина и сама воровка проголосовали против!!! Популистка брехливая мелет просто то что от неё хотят слышать..хотите слышать газ на халяву --вот вам газ на халяву, хотите по тыще за сбер книжку - вот вам тыща за сбер книжку, и многое другое...брехливая ботоксная аферистка раскажи лутше на какие миллионы предвыборную пиар компанию делаешь, ты ж нищая по документам..кто тебя спонсирует?? кому отрабатывать будешь ботокс путина.
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Смішнуватий він, той Садовий - як дівчинка , Тимошенко заявила, що готова співпрацювати з Гриценком, Вакарчуком і "Самопоміччю", Садовий назвав її слова "політтехнологією" - Цензор.НЕТ 2258 його ще й за цицьку ніхто не трогав а воно вже верещить
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Тебе с Германии конечно виднее кто кого за цицьку трогал... Ты там хоть вышиванку носишь патриот???
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а ты носишь???
или феску вместе с обрезанным алибабаем одну на двоих меряете???
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"Дружба президента России и экс-премьера Украины началась в 2005-м году. Путин и Тимошенко лично познакомились на закрытой vip-встрече и "заключили пакт: Путин поддерживает приход Тимошенко к власти в Украине, а за это Тимошенко выполняет определенный набор обязательств перед Путиным". "Участники пакта договорились "о внеблоковом статусе Украины, о придании русскому языку статуса государственного и так далее. Но главное - об удовлетворении определенных экономических интересов российских финансово-промышленных групп в Украине". Станислав Белковский
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На самом деле Тимошенко ни в чём не виновата потому что за 20 лет кроме как патякать языком она абсолютно ничего не сделала вообще...СОбссно и сейчас она просто патякает языком прогуливая все заседания ВР, то есть не выполняя даже свои прямые обязанности депутата за которые получает зарплату, на которую по свидетельствам её сектантов ВОна и живёт..ведь Вона живёт на ЗП депутата правда люляботы?? Бо ничего не крала ...
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И на газ цены тоже ВОНА подняла!....................
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Садовому прищеплення сміттям пішло на користь. Тепер він ходить рівно на ланцюжку, що йому шпигун Лоліта відміряв. А цепний пес має гавкати на всіх ворогів хозяїна. Тож Юля даремно Садовому кістку протягує. Садовий кістку згризе, а Юлю за руку вкусить. Служба...
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Там по ходу ботокса залили не меньше чем в Хуйла, рожа скоро лопнет...
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Ну точно меньше, нежели пропагандонских методичок в твою бошку.
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Чому фотожаби на Йулю моментально видаляють?
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Потому, что они такие же идиотские, как и те, кто их выставляет.
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Подскажите, пожалуйста, какой номер у Игоря Кононенко в санкционном списке Кремля?
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Кононєнко не займати! Кононєнко - це святе, це останній рубіж. Ляшка беріть, його не жалко
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Счас дежурная бригада порохоботов нам все расскажет.
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Да жуля хоть с чертом поручкается лишь бы до влады добраться... никак мечта не сбывается....
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Тимошенко заявила, що готова співпрацювати з Гриценком, Вакарчуком і "Самопоміччю", Садовий назвав її слова "політтехнологією" - Цензор.НЕТ 1685PUER.ORG.UAГройсман гройсманувся зовсім! За гарячу і холодну воду доведеться платити навіть якщо ви нею не користувалися | PuerНовостиГройсман гройсманувся зовсім! За гарячу і холодну воду доведеться платити навіть якщо ви нею не користувалися Октябрь 15, 2018 0 777 Share Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp М...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко заявила, что готова сотрудничать с Гриценко, Вакарчуком и партией "Самопомич", Садовый назвал ее слова "политтехнологией"
 
 
 
 
 
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