 Порошенко проведет встречу с председателем Евросовета Туском 8 ноября

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.ua, это следует из расписания, опубликованного 2 ноября на сайте Европейского союза.
Встреча запланирована на 8 ноября в Хельсинки. В Финляндии в этот день будет проходить конгресс Европейской народной партии (ЕНП).
Туск пообщается с Порошенко после выступления на конгрессе, указано в графике Туска.
Источники агентства "Интерфакс-Украина" в Администрации Президента Украины подтвердили эту информацию.
Порошенко неодноразово говорив, що бізнесу в Орді не веде, бо завод в Липецьку арештований і заблокований «ворогом України і особисто Порошенка - Путіним». Останню таку заяву він зробив 29 вересня, підкресливши, що бізнесу РОШЕН в Росії у нього немає.
І , як не дивно, на цей раз не збрехав, бо Порошенко таємно вивіз устаткування і обладнання з липецької кондитерської фабрики Roshen в Україну 17 та 25 січня 2018 року!!!. Вантажівки доставили його в на вул. Електриків в Києві.
Але як Порошенко «зумів обхитрити» Путіна і «таємно!!» вивезти з заводу в Липецьку обладнання, яке було арештоване Путіним??? І чому немає арештів ні правоохоронців Орди ні її митникеів, які таку «гаву допустили», або були підкуплені українським Гідрантом?
Якщо Петро такий «джеймсбонд», то чому б йому таємно не вивезти й Путіна і Шойгу ( можна також - не одномоментно , а також - двома ходками)? І таким чином - припинити війну, шантажуючи Орду невидачею їй своїх торгових партнерів, або навіть -«вбивством заручників»!!!
https://www.youtube.com/watch?v=2AYgUeVriNk
На Закарпатті влада розкрадає таємний нафтопродуктопровід, який мав стратегічне значення
https://www.youtube.com/watch?v=8v_VS-cdj9g
-Але є й «2-й список» - проти фірм «ненависних х…лу»… Так ось, фірма «РОШЕН» виявилася для х…ла настільки, романтичною, цікавою і симпатичною, «дари приносящою», що її в санкційний список не включили… А чому не включили? - нездогадатися можуть лише «підарки» і «глухарі»…