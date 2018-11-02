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Все про:Порошенко (15675) Туск (426) Евросоюз (12116)

 Порошенко проведет встречу с председателем Евросовета Туском 8 ноября

8 ноября президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.ua, это следует из расписания, опубликованного 2 ноября на сайте Европейского союза.

Встреча запланирована на 8 ноября в Хельсинки. В Финляндии в этот день будет проходить конгресс Европейской народной партии (ЕНП).

Туск пообщается с Порошенко после выступления на конгрессе, указано в графике Туска.

Источники агентства "Интерфакс-Украина" в Администрации Президента Украины подтвердили эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3094908
 
   
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А де інформація про те, що будуть обговорювати?
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ось це:\

Порошенко неодноразово говорив, що бізнесу в Орді не веде, бо завод в Липецьку арештований і заблокований «ворогом України і особисто Порошенка - Путіним». Останню таку заяву він зробив 29 вересня, підкресливши, що бізнесу РОШЕН в Росії у нього немає.
І , як не дивно, на цей раз не збрехав, бо Порошенко таємно вивіз устаткування і обладнання з липецької кондитерської фабрики Roshen в Україну 17 та 25 січня 2018 року!!!. Вантажівки доставили його в на вул. Електриків в Києві.
Але як Порошенко «зумів обхитрити» Путіна і «таємно!!» вивезти з заводу в Липецьку обладнання, яке було арештоване Путіним??? І чому немає арештів ні правоохоронців Орди ні її митникеів, які таку «гаву допустили», або були підкуплені українським Гідрантом?
Якщо Петро такий «джеймсбонд», то чому б йому таємно не вивезти й Путіна і Шойгу ( можна також - не одномоментно , а також - двома ходками)? І таким чином - припинити війну, шантажуючи Орду невидачею їй своїх торгових партнерів, або навіть -«вбивством заручників»!!!
https://www.youtube.com/watch?v=2AYgUeVriNk
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І ось це:
На Закарпатті влада розкрадає таємний нафтопродуктопровід, який мав стратегічне значення
https://www.youtube.com/watch?v=8v_VS-cdj9g
-Але є й «2-й список» - проти фірм «ненависних х…лу»… Так ось, фірма «РОШЕН» виявилася для х…ла настільки, романтичною, цікавою і симпатичною, «дари приносящою», що її в санкційний список не включили… А чому не включили? - нездогадатися можуть лише «підарки» і «глухарі»…
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Про їх список санкцій вже була розмова.
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Все же что значит искусство заголовка. Читаем - Порошенко проведет встречу с председателем Евросовета Туском. Сопоставляем - Туск пообщается с Порошенко после выступления на конгрессе Порошенко проведе зустріч із головою Європейської ради Туском 8 листопада - Цензор.НЕТ 4230
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На конгрессе ЕНП, которая не имеет к БудкеПП никакого отношения, зато которая является соратником Батькивщыны клятой Йульки . Но тс-с, это ваеная-тайна Порошенко проведе зустріч із головою Європейської ради Туском 8 листопада - Цензор.НЕТ 1825
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко проведет встречу с председателем Евросовета Туском 8 ноября
 
 
 
 
 
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