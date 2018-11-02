 Порошенко проведет встречу с председателем Евросовета Туском 8 ноября

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.ua, это следует из расписания, опубликованного 2 ноября на сайте Европейского союза.

Встреча запланирована на 8 ноября в Хельсинки. В Финляндии в этот день будет проходить конгресс Европейской народной партии (ЕНП).

Туск пообщается с Порошенко после выступления на конгрессе, указано в графике Туска.

Источники агентства "Интерфакс-Украина" в Администрации Президента Украины подтвердили эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию. ФОТО