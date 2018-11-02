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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 Украинские заложники - козырь, который Путин пока не собирается отдавать, - Ирина Геращенко

Россия блокирует процесс освобождения украинских политзаключенных и заложников на временно оккупированных территориях.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 2 ноября заявила в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Так она прокомментировала заявление спикера президента России Дмитрия Пескова, что освобождение главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского – "не тема для обменов" Москвы с Киевом.

"Пресс-секретарь (президента РФ Владимира) Путина публично подтвердил, что освобождение заложников и политзаключенных (идет речь об украинцах в российских тюрьмах или на оккупированных территориях) фактически заблокировано и заморожено Кремлем. Свои Москву не интересуют. Наших они не отдают", – написала Геращенко.

Она отметила, что в течение года украинская сторона передавала российской списки и делала различные предложения, но все инициативы остались без ответа и результата. 

Также читайте: Путин до выборов не отдаст украинских пленников, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3094907
 
   
 Топ комментарии
 
"отпустил всех рыгоаналов "(с). Хе-хе-хе... Как бы не так! Они уже в Законе. Сегодня утром, накопав такое, из УКРНЕТа... охренел.
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В Украине этих козырей хуйла с горочкой.Ира .начните с мертвечука.
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Тепер це не священик, а сектант. Чому аваківська поліція не арештувала цього злочинця?
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Какие козыри?! Х*йло играет в подкидного дурака. В качестве дурака выступает он сам...
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-Козырь!
- Что?
- Наш мандат!(с)
Пиф-паф... И три мусора- в "дамках". Был такой фильм. Навеяли...
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какой нах козырь?
Шестерки разменные...., на которых пиарится украинская власть....
Закончатся эти, можно новых насобирать - хоть с Киева привезти....
Границы открытые - даже виз нет...
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А как же ваши жесты доброй воли? Геращенко что зря отсасывала Хуйлу?
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да ей все равно - ющер, мертвечук, пэдра, хуйло, одним больше, одним меньше...
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Кацапська тварюка. Тероризм його життєве кредо
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Зато Петя теперь без козырей остался. Поотдавал всех пленных, отпустил всех рыгоаналов и изменников Родины и сидит теперь как дурак и ждет что ему прокатит еще раз пролезть к корыту.
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"отпустил всех рыгоаналов "(с). Хе-хе-хе... Как бы не так! Они уже в Законе. Сегодня утром, накопав такое, из УКРНЕТа... охренел.
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а какого хера ты там 4 года делаешь, да по командировкам мотаешься в Штаты на распродажи сезонные?
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Процесом обміну заручниками керує Медведчук і відповідно зрушень у їх звільнені не буде.
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А в терминах ирки выходит что мертвечук цельный джокер
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В Украине этих козырей хуйла с горочкой.Ира .начните с мертвечука.
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В Харькове священник на джипе ездил по могилам на кладбище.

Тем временем, в соцсетях опознали священника. Пользователи пишут, будто это - настоятель Александровского храма в Харькове (УПЦ МП) отец Михаил.

https://korrespondent.net/city/kharkov/4028674-v-kharkove-sviaschennyk-na-dzhype-ezdyl-po-mohylam-na-kladbysche
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Тепер це не священик, а сектант. Чому аваківська поліція не арештувала цього злочинця?
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Полковник на пути в райАВТОР
СерпомПо
Telegram-каналУдивительный, поразительный человек возглавляет российское государство. Двадцать лет сидит. Так ничему и не научился. Так и не стал политиком. Не понял, где он оказался.Ввел «санкции» против Украины.Только слабость показал.Для Украины ущерба нет, а смысл его «санкций» - сунуть населению России, ограбленному его пенсионной реформой, прежнюю «куклу» - переключить внимание на Украину. Кто в России на это купится? «Полковник Щукин повторяется» - сказано в известном фильме.Но если раньше воевал Крым, восток, то теперь ослаб - нынче лишь санкции взамен войне. Как там «русский мир»? Где он теперь? Там же, где и РПЦ в Украине - в провале.Но, ладно. Как мог бы?Настоящий политик не то что новые «санкции» против Украины ввел, а постарался пойти в противоположном направлении - как можно больше открыть Россию для Украины.Но наш правитель не из таких - забил в голову мысль, словно патрон в ствол сунул, и покосолапил с одышкой сквозь кусты со всей силой. Куда? Зачем? На сколько хватит? Что потом?Он все больше и больше отдаляет Украину от России - показывает, что Украину на востоке не ждет ничего хорошего.И ведь мог бы научиться на своих прошлых провалах.Не хотел пускать Украину в Европу - начал воевать, отнял Крым.Чего добился?От него побежали еще быстрее.То же будет и сейчас.Украина еще быстрее пойдет на Запад, а полковник продолжит движение в рай своих сумбурных фантазий.И ничто не способно остановить полковника в этом безумном движении. Нет такой силы на Земле. Будет идти, пока не расшибет доставшуюся ему страну.Українські заручники - козир, який Путін поки не збирається віддавати, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3590 1
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Щоб ти здох .скотина рижа
Щоб була у тебе грижа
Щоб тебе черти скусали
І за дівку собі мали
Щоб тобі плювали в рожу,
Я ,до речі також можу.
Щоб твою бридку пащеку
Навтокли.як чорне деко!
Руки щоб повідривали
І по дупі надавали!
І в ту дупу щоб запхали
Крим що ви у нас украли.
Люба Смиренко
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как только об этих всех "заложниках" украинские власти и сми забудут, путину их даже в тюрьмах содержать будет дорого. эффекта резонанса уже не будет.
вернет ли он их в Украину, никто не знает, но новых брать в заложники уже точно не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские заложники - козырь, который Путин пока не собирается отдавать, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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