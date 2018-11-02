 Украинские заложники - козырь, который Путин пока не собирается отдавать, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 2 ноября заявила в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
Так она прокомментировала заявление спикера президента России Дмитрия Пескова, что освобождение главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского – "не тема для обменов" Москвы с Киевом.
"Пресс-секретарь (президента РФ Владимира) Путина публично подтвердил, что освобождение заложников и политзаключенных (идет речь об украинцах в российских тюрьмах или на оккупированных территориях) фактически заблокировано и заморожено Кремлем. Свои Москву не интересуют. Наших они не отдают", – написала Геращенко.
Она отметила, что в течение года украинская сторона передавала российской списки и делала различные предложения, но все инициативы остались без ответа и результата.
- Что?
- Наш мандат!(с)
Пиф-паф... И три мусора- в "дамках". Был такой фильм. Навеяли...
Шестерки разменные...., на которых пиарится украинская власть....
Закончатся эти, можно новых насобирать - хоть с Киева привезти....
Границы открытые - даже виз нет...
Тем временем, в соцсетях опознали священника. Пользователи пишут, будто это - настоятель Александровского храма в Харькове (УПЦ МП) отец Михаил.
https://korrespondent.net/city/kharkov/4028674-v-kharkove-sviaschennyk-na-dzhype-ezdyl-po-mohylam-na-kladbysche
СерпомПо
Telegram-каналУдивительный, поразительный человек возглавляет российское государство. Двадцать лет сидит. Так ничему и не научился. Так и не стал политиком. Не понял, где он оказался.Ввел «санкции» против Украины.Только слабость показал.Для Украины ущерба нет, а смысл его «санкций» - сунуть населению России, ограбленному его пенсионной реформой, прежнюю «куклу» - переключить внимание на Украину. Кто в России на это купится? «Полковник Щукин повторяется» - сказано в известном фильме.Но если раньше воевал Крым, восток, то теперь ослаб - нынче лишь санкции взамен войне. Как там «русский мир»? Где он теперь? Там же, где и РПЦ в Украине - в провале.Но, ладно. Как мог бы?Настоящий политик не то что новые «санкции» против Украины ввел, а постарался пойти в противоположном направлении - как можно больше открыть Россию для Украины.Но наш правитель не из таких - забил в голову мысль, словно патрон в ствол сунул, и покосолапил с одышкой сквозь кусты со всей силой. Куда? Зачем? На сколько хватит? Что потом?Он все больше и больше отдаляет Украину от России - показывает, что Украину на востоке не ждет ничего хорошего.И ведь мог бы научиться на своих прошлых провалах.Не хотел пускать Украину в Европу - начал воевать, отнял Крым.Чего добился?От него побежали еще быстрее.То же будет и сейчас.Украина еще быстрее пойдет на Запад, а полковник продолжит движение в рай своих сумбурных фантазий.И ничто не способно остановить полковника в этом безумном движении. Нет такой силы на Земле. Будет идти, пока не расшибет доставшуюся ему страну. 1
Щоб була у тебе грижа
Щоб тебе черти скусали
І за дівку собі мали
Щоб тобі плювали в рожу,
Я ,до речі також можу.
Щоб твою бридку пащеку
Навтокли.як чорне деко!
Руки щоб повідривали
І по дупі надавали!
І в ту дупу щоб запхали
Крим що ви у нас украли.
Люба Смиренко
вернет ли он их в Украину, никто не знает, но новых брать в заложники уже точно не будет.