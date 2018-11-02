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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
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Все про:Варфоломей (105) Порошенко (15675) автокефалия (234) Томос (48)

 Порошенко вскоре встретится с патриархом Варфоломеем, - Ирина Луценко

Президент заедет к главе Православной церкви, чтобы поблагодарить за позицию по автокефалии.

Президент Петр Порошенко планирует встретиться со Вселенским патриархом Варфоломеем во время официального визита в Турцию. Об этом сообщила представитель главы украинского государства в Верховной Раде Ирина Луценко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"И обязательно он заедет ко Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по Томосу, уже объявленную", – сказала нардеп.

Порошенко посетит Турцию 3-4 ноября.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094906
 
   
 Топ комментарии
 
доллар 28 и бензин по 35 тоже заслуга твоего пахана
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Лучше бы патриарх его уже начал отпевать.
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А каким боком это такое брехливое существо до автокефалии.
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02.11.2018 22:47 здесь.

Пысы. Похвально, что ты признаешь себя порохоботом. Хвалю!
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Дві фотожаби на Йулю видалили моментально.
Фотожаби на Порошенка заспамлені, але їх за бажання читач може розгорнути.
Тому брежун ви, як і всі, хто повівся з Йулею.
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Проверил весь спам. Ни одной фотожабы на поросёнко в теме нет. Фотожаб (якобы удаленных) на Юльку не видел ни одной. А в соседней теме твой коллега всю ветку засрал картинками про Юльку.
Короче, ты как был лжецом так и остался.
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Надо зайти на новость про Йульку и посмотреть на шабаш стецько-художников. Галерея!
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Все фотожабы на цн против оппозиции .То есть против ВСЕХ вместе взятых.И ни одной против барыги .
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Тож не жаба, то ікона Порошенко незабаром зустрінеться з патріархом Варфоломієм, - Луценко - Цензор.НЕТ 140 Як в онєгдотє.
- Батьку, дивись! Дядьки пиво з раками п'ють
- Та то не сраки. То в них морди такі є
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Тока что по телеку...Армянское радио в Украине
Жену президента спросили: "Где учатся ваши дети?"
- В Англии, чтобы в Украине к ним не было предвзятого отношения
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко вскоре встретится с патриархом Варфоломеем, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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