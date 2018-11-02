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 Во время этапирования арестованного в России политзаключенного Гриба исчезли все лекарства, которые ему передавали, - отец

Во время этапирования арестованного в России украинского политзаключенного Павла Гриба исчезли все лекарства, которые ему передавали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил его отец Игорь Гриб в комментарии "Громадському ТВ".

"Во время предыдущего этапирования Павла из Ростова в Краснодар все лекарства, которые мы передавали ему, чтобы он принимал, исчезли. Теперь нам придется снова покупать эти лекарства и снова просить передать их. Делается все, чтобы усложнить пребывание Павла за решеткой", - рассказал Игорь Гриб.

По его словам, лекарства должен был передать конвой во время конвоирования.

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Напомним, отец Павла Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

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По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/n3094905
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор!!! не спи!! в Сирии подорвали кацапов!
Під час етапування заарештованого в Росії політв'язня Гриба зникли всі ліки, які йому передавали, - батько - Цензор.НЕТ 1160
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Маю надію, що досвід Гриба надасть розуму тим, хто стверджував про безпечність Бєларусі.
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на своих ошибках быстрее умнеешь, чем на чужих - это точно!
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Все что нужно знать о лицемерстве и подлости Порошенко
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Во время этапирования арестованного в России политзаключенного Гриба исчезли все лекарства, которые ему передавали, - отец - Цензор.НЕТ 5520
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сладкая …..ля, всегда отливается горькими слезами!!! наделал бед себе и родственникам, самец хренов!!!
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Цензор!!! не спи!! в Сирии подорвали кацапов!
Під час етапування заарештованого в Росії політв'язня Гриба зникли всі ліки, які йому передавали, - батько - Цензор.НЕТ 1160
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Є! Сенцов, Кольченко, вищевказана особа та ще біля сотні політвязнів!
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ты в этом уверен??не думал,что тебя разводят,как лоха?
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Я впевнений в тому що раби Господарів не мають права тримати за гратами, а по скільки вказані мною особи Українці, а перебувають вони в росії то це прямо - протилежно нормальному моєму баченню справедливості
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рускіє піз2ять,рускіє піз2ять все підряд....
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руцке мыр гребет все до чего может дотянуться и что может спиз...дить - б/у унитазы, использованные кандомы, недопитые таблетки...(
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откуда инфа???Нас за идиотов держат,и кидают подобные новости,кто такой гриб,и нах он нужен рашке????
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Маю надію, що досвід Гриба надасть розуму тим, хто стверджував про безпечність Бєларусі.
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Климкин опроверг ваши суждения, страна безопасная, гранаты не рвутся.
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Яка у вас безпека для російських спецслужб ми побачили.
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Pavlo Klimkin
31 жовтня о 09:32 ·
Багато хто досі обговорює мої слова щодо небезпеки перебування наших громадян в Білорусі через діяльність російських спецслужб. Запитують, що ж робити? Насправді, нічого не робити. Просто думати головою і зважати на цілком реальну небезпеку.

Я ніколи не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь. Власне, це відбувається кожного дня. Але багатьом ветеранам АТО, журналістам, громадським активістам варто дуже ретельно зважувати усі ризики. Врешті решт, ситуація складна і не обмежується лише захопленням Павла Гриба...

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/prosto-dumati-holovoju-klimkin-zajaviv-shcho-ne-zaklikav-ukrajintsiv-ne-jizditi-do-bilorusi-2504001.html
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Этот писюн,непонято откуда появился и стал постоянно появляться в новостях,и пох ,что газ для населения покупной и свой по цене одинаковой,еще там сенцов,сука как вы заебали народу мозга этими вбросами
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Посадили хлопця просто так, потрібно всіх без виключення кациків, що на території України посадить, і обмін на нармальних людей влаштувать(як то кажуть), двух кацапів одним пострілом, і від біосміття з території України позбавимося і своїх додому повернуть можливість зявиться!
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Нефть в этом месяце подешевела,бензин в цене вырос,как так? Для начала обьясните такой парадокс,а уж потом о грибе,сенцове,савченко и прочих проэктах,суки!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время этапирования арестованного в России политзаключенного Гриба исчезли все лекарства, которые ему передавали, - отец
 
 
 
 
 
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