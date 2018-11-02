EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Общество
  1373  83
Все про:бренд (23) Укргаздобыча (168)

 Буровые установки "Укргаздобычи" назовут в честь Хмельницкого, Мазепы, Бандеры и других украинских деятелей

В пресс-службе компании предположили, что благодаря таким названиям скорость бурения "вырастет еще в несколько раз".

Украинская компания "Укргаздобыча" назовет новые буровые станки в честь выдающихся украинских общественных и политических деятелей. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый по-своему борется за независимость Украины. Мы, например, приближаем энергонезависимость нашей страны. Для этого нам необходимо обновить оборудование, в том числе и устаревшие буровые станки, которые остались нам в наследство еще с 70-х годов. Приобретение новых станков позволит поднять скорость бурения до невиданных для нас раньше космических показателей и, как следствие, даст возможность ускорить увеличение добычи природного газа", – говорится в сообщении.

Буровые установки Укргаздобычи назовут в честь Хмельницкого, Мазепы, Бандеры и других украинских деятелей 01

До конца года компания планирует закупить восемь буровых станков.

"У нас появилась гипотеза: если назвать новые буровые в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз. Спасибо всем сотрудникам, которые принимали участие в конкурсе на названия новых буровых станков, и поздравляем победителей. Петро Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, король Данило, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Храбрый и Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны", – заявили в компании.

Буровые установки Укргаздобычи назовут в честь Хмельницкого, Мазепы, Бандеры и других украинских деятелей 02

Источник: https://censor.net.ua/n3094903
 
   
 Топ комментарии
 
Ну да, уже в честь Бойка есть Буровые установки "Укргаздобычи" назовут в честь Хмельницкого, Мазепы, Бандеры и других украинских деятелей - Цензор.НЕТ 4533
 показать весь комментарий
 
Надо красть патриотично... чтобы патриотам приятно было...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"У нас появилась гипотеза: если назвать новые буровые в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз.."

шиза... есть проектные скорости бурения, и если их нарушить - пипец установкам.
в Укргаздобычи - "немножко" епнулись...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе в очко!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тепер провал виконання програми збільшення видобутку виглядатиме набагато патріотичніше.
 показать весь комментарий
 
 
Надо красть патриотично... чтобы патриотам приятно было...
 показать весь комментарий
 
 
А може краще назвати імені Голди Меїр, Бен Гуріона, цадика Найхмана. Потрібно, щоб був повний паритет імен.
 показать весь комментарий
 
 
Надо кстати назвать военную технику Бандера или корабль, один из фрегатов, что США нам подарят )) То-то кацапы усрутся ))
 показать весь комментарий
 
 
А если газ опять народу не попадет, то обращаться к Хмельницкому, Мазепе и пр? Или, лучше к их методам? Буровые установки "Укргаздобычи" назовут в честь Хмельницкого, Мазепы, Бандеры и других украинских деятелей - Цензор.НЕТ 4134
 показать весь комментарий
 
 
Можно новую цену на газ назвать "бандеровской". Хоть Степан Андреевич за такую тарифную политику повесил бы или расстрелял, но все же.
 показать весь комментарий
 
 
боже, какой же долбоебизм происходит в Украине
 показать весь комментарий
 
 
Ніякого -бізма, лохів треба чимось відволікати, щоб до переказів мамі в Америку не прискіпувалися. Ну, є серед братви такі уявлення, що лохи вже тільки на патріотизм ще ведуться. Це святе почуття ще можна трохи поялозити для нужд паханату.
А потім хоч трава не рости.
 показать весь комментарий
 
А ті,що в тимчасово окупованому Криму залишились,як будуть називатись?
 показать весь комментарий
 
 
Скорость бурения или скорость обогащения отдельных особей под патриотическим прикрытием?
 показать весь комментарий
 
 
Эх, нет подходящих тем.Приходится писать хоть в этой теме.Вововоха мне иногда тебя жаль.Бывший военный,жена может есть,а может типа нет.Ты одинок?Все время на сайте сидеть?Хочешь я для разнообразия пошлю тебя?😂😂🌷
 показать весь комментарий
 
Ты меня обмани... но так чтобы мне приятно было...
 показать весь комментарий
 
 
На патриотизм потянуло...наверное проворовались...
 показать весь комментарий
 
 
Наш ответ ватному - " Деды воевали" Бурові установки "Укргазвидобування" назвуть на честь Хмельницького, Мазепи, Бандери та інших українських діячів - Цензор.НЕТ 1214. На кого этот дешевый пиар рассчитан?
 показать весь комментарий
 
 
Так как Бутусов держит в команде узбеков, то новость нужно проверить на фейк...есть подозрение, что желто...
 показать весь комментарий
 
 
Таки проворовались
Также, ранее, 20 октября, пресс-служба компании сообщила, что на счета ПАО "Укргаздобыча" был наложен арест.

на сука стреляй в сталина...

 показать весь комментарий
 
 
"У нас появилась гипотеза: если назвать новые буровые в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз.Источник: https://censor.net.ua/n3094903 - скажіть , будь ласка , що це не сон ... Буровые установки "Укргаздобычи" назовут в честь Хмельницкого, Мазепы, Бандеры и других украинских деятелей - Цензор.НЕТ 3390
 показать весь комментарий
 
 
Назвить - "Хатинка". "Дирехтор". "Бджолар". "Крадiй" та "Цукерник". Бо з тих родовищ пересiчному украiнцу шиш з маком

 показать весь комментарий
 
 
Это богатыри - Пэтины предшественники, строители воровской Украины, где сейчас живём... а Пэтя - апофеоз... Крещендо!...
 показать весь комментарий
 
 
как в больничных штанах и тапках, а сверху наперли пиджачок
 показать весь комментарий
 
 
василю,один шура теж хотив у билих штантсях по риах брикати.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вы что уже номальных фотошопперов не можете найти ?
 показать весь комментарий
 
 
Фотошоппер? Не знаю.
А зріст Ющенка - 1,83, Януковича 1,93, хуйла - 1,56...
 показать весь комментарий
 
воровской жаргон : бурить - играть в карты; пьянствовать.
 показать весь комментарий
 
 
без пафоса... никак
давайте всеукраинский конкурс замутим... или референдум...
 показать весь комментарий
 
 
Махно гуманист. Только Симон Петлюра
 показать весь комментарий
 
Новые вывески даже с историческими героями не помешают красть. Не исключено, что будут красть еще больше, пример тому - наша нынешняя патриотическая власть. Вперед в светлое шоколадное будущее с Мазепой, Сирко и Бандерой!................................
 показать весь комментарий
 
 
Народна прикмета: якщо заговорили про патріотизм, значить уже щось украли.
 показать весь комментарий
 
 
Так я давно говорил , что Воздухофлотский проспект надо было переименовать в честь С Бендеры . Как бы шикарно смотрелся адрес посольства Мордора в Киеве , на проспекте Бендеры.
 показать весь комментарий
 
 
Ти лучше Прохоренко зарплати добав нєфтянікам, а то заробляють вже як вчителі
 показать весь комментарий
 
 
Плавдок «Адмирала Кузнецова» оказался неподъемным

https://lenta.ru/news/2018/11/02/pd50/
Enjoy !


І щоб два рази не ходити:
АНДРІЙ ПОЛТАВА зараз на каналі ZiK !!!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Любить мёртвых всегда надёжнее и проще...
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю назвать новый сорт вермишели-"Петя".
 показать весь комментарий
 
 
Прощаюсь. Такую мерзость, о "благодаря таким названиям скорость бурения "вырастет еще в несколько раз". Источник: https://censor.net.ua/n3094903
Так вот... это даже не совок. Там на проценты поднимать пытались. А тут- в разы. Тупо, Тупее. Ещё тупее. Максимально тупо. Снова- Пичалька.
 показать весь комментарий
 
 
Где тут написано, что это- благодаря названиям??? Нигде. Ну, вот и правильно.
 показать весь комментарий
 
Ви хочете поговорити про те, які імбецили працюють в пресслужбі? Теж тема, але інша.
 показать весь комментарий
 
 
Очередная патриотическая лапша украинскому народу .Где деньги и украинский газ твари вы ублюдочные ?
 показать весь комментарий
 
 
этот гас того, реформировали винницкие мыролюбцы. ато хуйло нападет.
 показать весь комментарий
 
 
Посредством маразма дойдем до оргазма.
 показать весь комментарий
 
 
Патриотизм - это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других (с)
 показать весь комментарий
 
А мне нравится буровая с именем "батька Махно"
 показать весь комментарий
 
 
Борис Маркони Махно нельзя. Сразу начнет газ селянам раздавать, прямо из буровой.
 показать весь комментарий
 
Очень даже зя. Нестор Иванович очень много русни вырезал на крысме в свое время. И у нынешних патриотов есть пример для его подрожания.
 показать весь комментарий
 
Wevelsburg Махно много и петлюровцев вырезал. Потому и не в чести у власти.
 показать весь комментарий
 
Есть надежда, что "вышку Бандеры" не отдадут вате так же легко, как "вышку Бойко"?
 показать весь комментарий
 
Тому кто это придумал, надо гвоздь в голову вбить.
 показать весь комментарий
 
прикольно буде , коли з'ясується що це фейк , а тутешня соєва ботва вже висловила цьому свій потужний "одобрямс" ...! Бурові установки "Укргазвидобування" назвуть на честь Хмельницького, Мазепи, Бандери та інших українських діячів - Цензор.НЕТ 5668
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоБуровые установки "Укргаздобычи" назовут в честь Хмельницкого, Мазепы, Бандеры и других украинских деятелей
 
 
 
 
 
 вверх