 Буровые установки "Укргаздобычи" назовут в честь Хмельницкого, Мазепы, Бандеры и других украинских деятелей

Украинская компания "Укргаздобыча" назовет новые буровые станки в честь выдающихся украинских общественных и политических деятелей. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждый по-своему борется за независимость Украины. Мы, например, приближаем энергонезависимость нашей страны. Для этого нам необходимо обновить оборудование, в том числе и устаревшие буровые станки, которые остались нам в наследство еще с 70-х годов. Приобретение новых станков позволит поднять скорость бурения до невиданных для нас раньше космических показателей и, как следствие, даст возможность ускорить увеличение добычи природного газа", – говорится в сообщении.
До конца года компания планирует закупить восемь буровых станков.
"У нас появилась гипотеза: если назвать новые буровые в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз. Спасибо всем сотрудникам, которые принимали участие в конкурсе на названия новых буровых станков, и поздравляем победителей. Петро Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, король Данило, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Храбрый и Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны", – заявили в компании.
шиза... есть проектные скорости бурения, и если их нарушить - пипец установкам.
в Укргаздобычи - "немножко" епнулись...
А потім хоч трава не рости.
Также, ранее, 20 октября, пресс-служба компании сообщила, что на счета ПАО "Укргаздобыча" был наложен арест.
на сука стреляй в сталина...
А зріст Ющенка - 1,83, Януковича 1,93, хуйла - 1,56...
давайте всеукраинский конкурс замутим... или референдум...
https://lenta.ru/news/2018/11/02/pd50/
Enjoy !
І щоб два рази не ходити:
АНДРІЙ ПОЛТАВА зараз на каналі ZiK !!!
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
🤑
Так вот... это даже не совок. Там на проценты поднимать пытались. А тут- в разы. Тупо, Тупее. Ещё тупее. Максимально тупо. Снова- Пичалька.
В Краматарську розстріляли п'ятьох осіб за незаконну вирубку лісу.