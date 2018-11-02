EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 За рубежом
  153  5
Все про:Германия (3198) Меркель (1578) Польша (4568) Северный поток (351) Моравецкий Матеуш (36)

 Варшава и Берлин имеют похожие взгляды на агрессию РФ в Украину, - заявление Меркель и Моравецкого

Варшава и Берлин имеют похожее виденье ситуации в Украине и призывают Россию прекратить нарушение принципов международного права в Украине.

Об этом во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель заявил в пятницу в Варшаве председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы имеем похожий взгляд на бесправную аннексию Крыма и в целом дестабилизацию Украины. Вместе призываем Россию придерживаться универсальных норм международного права, в частности принципа территориальной целостности, демократических процессов и верховенства права", - подчеркнул Моравецкий.

Также читайте: "Польская сторона убеждает, что стоит пойти на этот шаг", - Моравецкий о санкциях США против "Северного потока-2"

Он подчеркнул на необходимости сохранить стабильную ситуацию в Украине. В этом контексте польский премьер отметил, что "Северный поток-2" может перекрыть транзит российского газа через Украину, что является гарантией "относительного" мира в Украине.

"Подчеркиваем, что Украина является важным партнером для обеих наших стран и что нужно поддерживать украинские реформы, реформы институтов, и мы это все время делаем", - заверил Моравецкий.

Как сообщалось, в пятницу в Варшаве состоялись XV польско-немецкие межправительственные консультации во главе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и немецким канцлером Ангелой Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель в Варшаве обсудит вопрос о выплате репараций и "Северный поток-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3094901
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
уже 4 года одни и те же пустые декларации
 показать весь комментарий
 
 
подорожами пані Меркель намагається підняти те, що сконало у часі, тобто свій політичний імідж. В Сирії вийшло, якось трохи не так, як у Мінську - всі були жалісні якісь
 показать весь комментарий
 
Неужели у неё получилость обмануть моравецкого? Это его не красит, мягко говоря.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВаршава и Берлин имеют похожие взгляды на агрессию РФ в Украину, - заявление Меркель и Моравецкого
 
 
 
 
 
 вверх