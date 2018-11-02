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Все про:вооружение (3048) ВР (22403) депутат (2589) Чалый (401) Javelin (45)

 Некоторые депутаты ВР препятствовали тому, чтобы США предоставили Украине оружие, - посол

По словам Валерия Чалого, украинские политики пытались использовать вопрос получения оружия, чтобы получить поддержку своей фракции от США.

Отдельные представители украинской Верховной Рады "вредили" процессу предоставления Украине американского оружия. Об этом в Вашингтоне заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев "Нужно оружие?" отвечали "А вы поддержите мою фракцию?". Это в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства", – сказал Чалый.

Посол добавил, что теперь такие случаи уже не повторяются. "Но, слава богу, сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет", – сказал дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Некоторые партнеры из Европы были против предоставления Украине "Джавелинов", - Чалый

30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил прибытие американських Javelin в Украину. Как сообщалось, противотанковые системы Javelin нашей стране поставили за счет США.

Противотанковые комплексы Javelin с калибром ракет 127-мм относятся к тяжелому вооружению, поэтому, согласно Минским договоренностям, украинские военные не могут применять их в зоне боевых действий на Донбассе. В то же время заместитель госсекретаря США заявил, что комплексы Javelin "должны использоваться Украиной для обороны".

Командующий операцией Объединенных сил на Донбасса заявил, что на вооружении украинских военных в зоне боевых действий комплексов Javelin нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подразделение, у которого на вооружении Javelin, прошло обучение и готово их использовать, - Генштаб

В Минобороны отметили, что ВСУ начнут работать с комплексами 2 мая. 22 мая в Украине впервые испытали комплексы Javelin.

Источник: https://censor.net.ua/n3094899
 
 
 Топ комментарии
 
Гавновбросс перед выборами.Есть фракции ,конкретные фамилии,озвучивай.Нету,о чем разговор.
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Если депутат приезжает в другую страну не в составе официальной делегации, а как частное лицо, то кто с ним будет решать столь серьезные вопросы, как продажа вооружений?
Это заявление Чалого, самая настоящая дурость.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые депутаты ВР препятствовали тому, чтобы США предоставили Украине оружие, - посол
 
 
 
 
 
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