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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3048) ВР (22403) депутат (2589) Чалый (401) Javelin (45)

 Некоторые депутаты ВР препятствовали тому, чтобы США предоставили Украине оружие, - Чалый

По словам Валерия Чалого, украинские политики пытались использовать вопрос получения оружия, чтобы получить поддержку своей фракции от США.

Отдельные представители украинской Верховной Рады "вредили" процессу предоставления Украине американского оружия. Об этом в Вашингтоне заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев "Нужно оружие?" отвечали "А вы поддержите мою фракцию?". Это в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства", – сказал Чалый.

Посол добавил, что теперь такие случаи уже не повторяются. "Но, слава богу, сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет", – сказал дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Некоторые партнеры из Европы были против предоставления Украине "Джавелинов", - Чалый

30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил прибытие американських Javelin в Украину. Как сообщалось, противотанковые системы Javelin нашей стране поставили за счет США.

Противотанковые комплексы Javelin с калибром ракет 127-мм относятся к тяжелому вооружению, поэтому, согласно Минским договоренностям, украинские военные не могут применять их в зоне боевых действий на Донбассе. В то же время заместитель госсекретаря США заявил, что комплексы Javelin "должны использоваться Украиной для обороны".

Командующий операцией Объединенных сил на Донбасса заявил, что на вооружении украинских военных в зоне боевых действий комплексов Javelin нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подразделение, у которого на вооружении Javelin, прошло обучение и готово их использовать, - Генштаб

В Минобороны отметили, что ВСУ начнут работать с комплексами 2 мая. 22 мая в Украине впервые испытали комплексы Javelin.

Источник: https://censor.net.ua/n3094899
 
   
 Топ комментарии
 
Давно заметил, что для соевых гнид врагами является проукраинская демоппозиция. Рыгов они кровном не поливают, рыги для них не враги. Не зря порошенко основательности регионов вместе с азировым. Да и с медведчуком он в одной партии бабло косил.
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Ничего не мешает, оружие Украина получила
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Гавновбросс перед выборами.Есть фракции ,конкретные фамилии,озвучивай.Нету,о чем разговор.
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Але внесли туди Григоришина, Рудьковського та кількох чільних ригоаналів.
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Это естественно жюлябот, он же президент государства, если бы его внесли в списки это значит прерывание вообще всего дипломатического общения, считай как обявления горячей войны открытой...Если ты не заметил то не смотря на то что против Рашки принимали санкции и против чиновников и депутатов принимали, а вот против Хуйла нет...но откуда люляботу знать такие подробности..
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Поки Українці стурбовані черговим підвищенням цін на «комуналку» та продукти, Президент України Петро Порошенко за останній місяць збагатився ще на 35 мільйонів гривень.Деякі депутати ВР перешкоджали тому, щоб США надали Україні зброю, - Чалий - Цензор.НЕТ 7651
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Успокойтесь , если-бы это была Юлька , Чалый обязательно сказал-бы или намекнул более прозрачно , очевидно это были уважаемые ребята Деякі депутати ВР перешкоджали тому, щоб США надали Україні зброю, - Чалий - Цензор.НЕТ 6236
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Ну, что, хто там за Бойка голосувати зібрався ???
Народився в Горлівці (Донецька обл.)
Навчався в Росії в Московському інституті.
Встиг побувати в партіях: "Трудова Україна" Тігіпка, Блок "Не Так" Медведчука, "Партія Регіонів" Януковича.
Юрій Бойко є співзасновником "РосУкрЕнерго".
У 2003 році став кумом Дмитра Фірташа.
З 11 березня 2010 року по 24 грудня 2012 року міністр палива і енергетики України.
18 червня 2014 року на Бойка було відкрито кримінальну справу за закупівлю "з відкатом" в 150 млн доларів бурових вишок для "Чорноморнафтогаз".
19 липня 2015 року стало відомо, що МВС порушило ще одну кримінальну справу за розкрадання грошових коштів в сумі близько $ 60 млн при закупівлі в березні 2011 року «Чорноморнафтогазом» буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти і газу на шельфі
Чорного моря.
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Володіє нагородою "Герой України", врученою йому ще Леонідом Кучмою ..
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Це така технологія шпигуна Лоліти, щоб вивести собі у другий тур відверто проросійського бойка. А себе шпигун позиціонує, як патріота і вишивата дебільна дзьобне
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Чалий натякає на Юлю. Мабуть шпигун Лоліта йому відлопатив крадених баксів з офшора і у Чалого зачалилось в голові. Де ще діпломату такого хабаря дадуть? Лови момент! Чалий! Деякі депутати ВР перешкоджали тому, щоб США надали Україні зброю, - Чалий - Цензор.НЕТ 2414
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Чалый намекает на Жюлю потому что ему в администрации Трампа разрешили рот открыть. Значит администрация Трампа определилась - Юлю на помойку - Порошенко на второй срок. Без разрешения госдепа Чалый бы рот не открыл..
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так он и не открыл, так что на помойку отправляется
торговый партнёр Хуйла - порошенко с мертвяком
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Недавно було показове шоу в м. Стрий , куди звезли зомбованих ваною до*** я 😀
Кількість влитого в це постановочне шоу для Воної бабла вражає !! Газпромівське бабло працює , мл..
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и это брехливая воровка капительман с ее старо-новыми подельниками из ЖопоБлока!!!
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Аж Льовочкін зашарівсь. А Табачник рота відкрив. Такий суперхолуйський прогиб! Недарма Лолу кацапи Лолою назвали
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Скажімо, про Президента Порошенка: «Чому картяр не може зупинитися? Тому що це вже хвороблива пристрасть. Він же знає, що він не верблюд, у нього горба нема, куди можна запаси сховати, але їсть... А президент…. Він все свою доросле життя, тобто тридцять років, займався бізнесом. І це сформувало його спосіб мислення. І він від цього відійти вже не може. Якби він на це пішов, - продав свій бізнес, - у нього почалася б психологічна ломка. Катарсис… Хоча я двічі своїми власними вухами чув, що він обіцяв - як стане президентом, - бізнес продати. Але влада - вона дуже сильно діє на людину. І тому його мозок зараз працює лиш на те, як зберегтися на посаді президента. Як зберегтися…» Левко Лук'яненко розповідає хто запровадив заробітчанство на мітингах:"Ну, Юлія Володимирівна колись запровадила такий цікавий спосіб (Левко Лук'яненко - народний депутат України IV і V скликання від «Блоку Юлії Тимошенко», - МИР). Вони гроші мали і купили дуже багато прапорів «Батьківщини», дуже багато! А потім пішли до студентів і кажуть: «5 гривень даємо, берете там у коморі прапор і ходите по Києву». І студенти пішли. А люди ж дивляться: «Ти диви, скільки прапорів «Батьківщини», от потужна партія!»
Хмара утверждает, что «за потворство опасным авантюрам Тимошенко щедро благодарила» Лукьяненко. «Вы выклянчили депутатский мандат для дочери вашей жены, Тимошенко не скупилась на щедрые подарки, которые вы с приятностью принимали, как, например, подаренный вам на день рождения в 2007 году автомобиль джип марки «Лексус». Эти (и не только) подачки вы отрабатываете позорными поступками против Украины в это трудное и ответственное для нее время. И не надо притворяться, что Лукьяненко не понимает, что происходит, какие ставки и на кого поставлены в Кремле», - добавляет Хмара.
Кто лучше, Порошенко, или Тимошенко?
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Хто Хмарі цей лист писав? Він сам таке не зміг би написати. Хмара отримав сім років, вийшов достроково у 1987м(!!!), поновивсь стоматологом(!!!) і очолив розгромлену Хельсінську спілку(!!!). Тоді ще КДБ було!!! Лук'яненка звільнили лише майже через два роки. Потім Хмара розвалює РУХ, УРП Лук'яненка, Чорновола назвав "мафією"(15 років таборів) і фактично привів Кучму, а Лук'яненка - "продавсь"(27 років таборів). Хмара противсіх привів Янека, а водинтур - шпигуна Лоліту. Тепер їх критикує, як у бані помивсь. Хто такий Хмара насправді?
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Зря он это брякнул. Видимо кучеявый ногой выдавил. Не быть ему больше послом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые депутаты ВР препятствовали тому, чтобы США предоставили Украине оружие, - Чалый
 
 
 
 
 
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