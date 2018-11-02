 Некоторые депутаты ВР препятствовали тому, чтобы США предоставили Украине оружие, - Чалый

Отдельные представители украинской Верховной Рады "вредили" процессу предоставления Украине американского оружия. Об этом в Вашингтоне заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев "Нужно оружие?" отвечали "А вы поддержите мою фракцию?". Это в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства", – сказал Чалый.
Посол добавил, что теперь такие случаи уже не повторяются. "Но, слава богу, сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет", – сказал дипломат.
Также на Цензор.НЕТ: Некоторые партнеры из Европы были против предоставления Украине "Джавелинов", - Чалый
30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил прибытие американських Javelin в Украину. Как сообщалось, противотанковые системы Javelin нашей стране поставили за счет США.
Противотанковые комплексы Javelin с калибром ракет 127-мм относятся к тяжелому вооружению, поэтому, согласно Минским договоренностям, украинские военные не могут применять их в зоне боевых действий на Донбассе. В то же время заместитель госсекретаря США заявил, что комплексы Javelin "должны использоваться Украиной для обороны".
Командующий операцией Объединенных сил на Донбасса заявил, что на вооружении украинских военных в зоне боевых действий комплексов Javelin нет.
Читайте на Цензор.НЕТ: Подразделение, у которого на вооружении Javelin, прошло обучение и готово их использовать, - Генштаб
В Минобороны отметили, что ВСУ начнут работать с комплексами 2 мая. 22 мая в Украине впервые испытали комплексы Javelin.
Народився в Горлівці (Донецька обл.)
Навчався в Росії в Московському інституті.
Встиг побувати в партіях: "Трудова Україна" Тігіпка, Блок "Не Так" Медведчука, "Партія Регіонів" Януковича.
Юрій Бойко є співзасновником "РосУкрЕнерго".
У 2003 році став кумом Дмитра Фірташа.
З 11 березня 2010 року по 24 грудня 2012 року міністр палива і енергетики України.
18 червня 2014 року на Бойка було відкрито кримінальну справу за закупівлю "з відкатом" в 150 млн доларів бурових вишок для "Чорноморнафтогаз".
19 липня 2015 року стало відомо, що МВС порушило ще одну кримінальну справу за розкрадання грошових коштів в сумі близько $ 60 млн при закупівлі в березні 2011 року «Чорноморнафтогазом» буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти і газу на шельфі
Чорного моря.
торговый партнёр Хуйла - порошенко с мертвяком
Кількість влитого в це постановочне шоу для Воної бабла вражає !! Газпромівське бабло працює , мл..
Хмара утверждает, что «за потворство опасным авантюрам Тимошенко щедро благодарила» Лукьяненко. «Вы выклянчили депутатский мандат для дочери вашей жены, Тимошенко не скупилась на щедрые подарки, которые вы с приятностью принимали, как, например, подаренный вам на день рождения в 2007 году автомобиль джип марки «Лексус». Эти (и не только) подачки вы отрабатываете позорными поступками против Украины в это трудное и ответственное для нее время. И не надо притворяться, что Лукьяненко не понимает, что происходит, какие ставки и на кого поставлены в Кремле», - добавляет Хмара.
Кто лучше, Порошенко, или Тимошенко?