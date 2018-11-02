 "Мы не позволим запугивать и шантажировать инвесторов ЖК "Аквамарин", - одесский застройщик Невзоров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание 048.ua

По его словам, ранее распространённая информация в ряде интернет-ресурсов о двойных продажах квартир, обманутых инвесторах и заморозке стройки жилого комплекса не соответствует действительности.

"Объект возродился после 8-летнего застоя исключительно благодаря людям, которые реально хотели и сделали все возможное и невозможное, чтобы он ожил. Эти люди раньше были инвесторами "Золотого Берега", а сейчас они являются членами кооператива ОК "ЖБК "МОРСКОЙ 1". Речь идёт о 496 семьях, которые следуют единой цели – увидеть свой дом, ощутить его уют, просто жить счастливо и достойно."





Информационную травлю, вымогательство и угрозы затеял бизнесмен, владелец компании "Кадорр" Аднан Киван. Невзоров, отметил, что приветствует намерения Кивана "получить для своей семьи квартиры и офисы в престижном районе в престижном жилом комплексе Аквамарин".

При этом Невзоров эмоционально подчеркнул, что применение нецивилизованных методов для этих целей является неприемлемым. "Мы не приемлем, Пан Киван, когда руками Стулова, Вы занимаетесь устранением конкурентов с рынка! Мы не приемлем, Пан Киван, когда подделывают документы, которые подаются в суд! Мы не приемлем, Пан Киван, когда плюют в душу 496 семьям! Мы не приемлем Ваших вымогательств и угроз, Пан Киван!... Я не хочу опускаться до уровня Стулова и устраивать информационную войну против Вас… Возможно, наш прямой и открытый диалог поможет снять это бессмысленное напряжение и противостояние!"

Застройщик добавил, что интересы кооператива и его членов защищены цивилизованным способом и законными методами.

"Кооператив уже неоднократно доказывал, что он в состоянии отбить любую атаку. У Кооператива достаточно ресурсов для завершения строительства и реализации наших общих целей! Мы вместе создали этот кооператив, мы вместе не дадим его в обиду! Дома строятся и будут построены! С нами правда!", - подытожил Олег Невзоров.