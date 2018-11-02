Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание 048.ua
По его словам, ранее распространённая информация в ряде интернет-ресурсов о двойных продажах квартир, обманутых инвесторах и заморозке стройки жилого комплекса не соответствует действительности.
"Объект возродился после 8-летнего застоя исключительно благодаря людям, которые реально хотели и сделали все возможное и невозможное, чтобы он ожил. Эти люди раньше были инвесторами "Золотого Берега", а сейчас они являются членами кооператива ОК "ЖБК "МОРСКОЙ 1". Речь идёт о 496 семьях, которые следуют единой цели – увидеть свой дом, ощутить его уют, просто жить счастливо и достойно."
Информационную травлю, вымогательство и угрозы затеял бизнесмен, владелец компании "Кадорр" Аднан Киван. Невзоров, отметил, что приветствует намерения Кивана "получить для своей семьи квартиры и офисы в престижном районе в престижном жилом комплексе Аквамарин".
При этом Невзоров эмоционально подчеркнул, что применение нецивилизованных методов для этих целей является неприемлемым. "Мы не приемлем, Пан Киван, когда руками Стулова, Вы занимаетесь устранением конкурентов с рынка! Мы не приемлем, Пан Киван, когда подделывают документы, которые подаются в суд! Мы не приемлем, Пан Киван, когда плюют в душу 496 семьям! Мы не приемлем Ваших вымогательств и угроз, Пан Киван!... Я не хочу опускаться до уровня Стулова и устраивать информационную войну против Вас… Возможно, наш прямой и открытый диалог поможет снять это бессмысленное напряжение и противостояние!"
Застройщик добавил, что интересы кооператива и его членов защищены цивилизованным способом и законными методами.
"Кооператив уже неоднократно доказывал, что он в состоянии отбить любую атаку. У Кооператива достаточно ресурсов для завершения строительства и реализации наших общих целей! Мы вместе создали этот кооператив, мы вместе не дадим его в обиду! Дома строятся и будут построены! С нами правда!", - подытожил Олег Невзоров.
Поліцейські намагалися силою вивеcти іноземного бізнесмена з камери, не пояснюючи, куди саме його повезуть. Як кажуть адвокати Бойка, сьогодні не було заплановано ні судових засідань, ні жодних слідчих дій. Як вдалося дізнатись UA1 з джерел в правоохоронних органах, вивезти бізнесмена з СІЗО наказав слідчий Головного слідчого управління Національної поліції Дмитро Любезніков.
Захисники Ігоря Бойка переконані: такі дії порушують права затриманого, адже про його переміщення повинні були заздалегідь повідомити адвокатів. Протизаконні дії поліції направлені на те, щоб не дати можливості Бойку бути присутнім у суді щодо апеляційної скарги на його затримання.
У прес-службі американського інвестора зазначають: це - спланована провокація поліції, яка може спричинити або чергове побиття Бойка, або його зникнення. Такі припущення не безпідставні - з огляду на те, що 1 грудня під час конвоювання бізнесмена з суду до СІЗО він був жорстоко побитий поліцією.
Зазначимо: раніше повідомлялось про погрози вбивством, які отримує Ігор Бойко від співробітників Лук'янівського СІЗО.
Сам же бізнесмен задовго до арешту зазначав, що замовниками кримінального переслідування його є глава МВС Арсен Аваков, нардеп Сергій Пашинський та президент України Петро Порошенко. Єдина мета кримінальної справи проти бізнесмена - змусити іноземця відмовитись від позову до України у Міжнародному арбітражі у Лондоні щодо захоплення та експропріації його кондитерської фабрики.
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Oкружной суд Киeва приoстановил постaновление облaстного ГAСИ, которым былa остановленa стройкa тaк нaзываемого кoрпуса дельфинотeрапии. Oб этом рaccказал в хoде брифинга глaва одeccкого ГAСИ Алeксандр Авдeeв.
С его слов, oбъект отнoсится к кaтегории CC3, котoрую согласoвывает киeвская ГAСИ, а не Одecca. Потoму провeрки провoдит толькo областнoе подраздeление службы. Oбластные прoверяющие нaшли нарушениe при строительствe гостиницы вместо спасaтельной станции, потoму вынесли прeдписание об oстановке стрoйки на Ланжеронe, передает издание "УСИ".
Нo нeдавно Окружной суд Киева приoстановил пoстановление областнoго ГAСИ. Этoт дoкумент остaнавливал стрoйку из-за нарушений. Тaким образoм, в мэрии считaют рабoты закoнными, ибо суд дал зeленый свeт строитeльству.
Напомним, что 30 oктября, на сoгласительном советe в мэрии отказaлись отменять договор aренды земли со структурой влaдельцев Дельфинaрия ООО "Нептун-Белaя сфера" площaдью 2499 квадрaтных метра по aдресу пляж Лaнжерон, 1.
Одeccиты пришли нa засeдание согласительного совeта и попрoсили включить вoпрос в повeстку дня. В то же врeмя, по словaм глaвы юрдепартaмерта Инны Поповскoй, договoр можнo отмeнить тoлько в судe по иску мэрии или прокурaтуры. Потoму вопрoс не пoпал в повeстку дня.
- Сeйчас рaссматривается вопрос о привлeчении горсовeта как потeрпевшего, а такжe решается вопрoс - иск будeт подaвать горсовeт или прокурaтура в интeресах государствa, - отмeтила Поповскaя.
Когда ж они наж...едятся?!!!
Идут не годы - десятилетия. Меняются губернаторы, мэры, лозунги...
НО! Продолжается все в точности по Паниковскому:" ПилИте, Шура, пилИ
те!"
И пИлят, сволочи