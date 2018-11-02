 В Узбекистане предлагают ввести санкции против Украины

Депутаты парламента Узбекистана предложили ввести ограничительные меры против Украины в ответ на "нечестную борьбу на автомобильном рынке". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фергана.ру.

С инициативой выступили четверо парламентариев.

"Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну", – отметил член законодательной палаты Эркин Халбутаев.

В частности, речь шла об ограничении ввоза кондитерской и масложировой продукции, а также лекарственных средств и сахара.

Депутат Абдурашид Абдукодиров на своей страницев в Facebook предложил заменить украинские товары узбекскими или российскими.

В октябре по жалобе украинских автомобилестроителей в Киеве было начато расследование импорта легковых автомобилей из Узбекистана. Украинская сторона обвинила узбекских производителей в том, что они получают субсидии от своего правительства и импортируют товар на особых условиях, которые причиняют существенный вред украинским производителям.

За несколько лет импорт автомобилей из Узбекистана вырос на 760%, что, по мнению "Укравтопрома", "может причинить существенный вред национальному товаропроизводителю".

В ответ посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев заявил, что Киев выдавливает узбекских производителей с автомобильного рынка.





