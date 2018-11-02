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Все про:санкции (7054) Узбекистан (69)

 В Узбекистане предлагают ввести санкции против Украины

Депутаты обвиняют Киев в "нечестной борьбе на автомобильном рынке" и хотят ограничить ввоз в страну украинского сахара, кондитерских изделий и лекарств.

Депутаты парламента Узбекистана предложили ввести ограничительные меры против Украины в ответ на "нечестную борьбу на автомобильном рынке". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фергана.ру.

С инициативой выступили четверо парламентариев.

"Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну", – отметил член законодательной палаты Эркин Халбутаев.

В частности, речь шла об ограничении ввоза кондитерской и масложировой продукции, а также лекарственных средств и сахара.

Депутат Абдурашид Абдукодиров на своей страницев в Facebook предложил заменить украинские товары узбекскими или российскими.

В октябре по жалобе украинских автомобилестроителей в Киеве было начато расследование импорта легковых автомобилей из Узбекистана. Украинская сторона обвинила узбекских производителей в том, что они получают субсидии от своего правительства и импортируют товар на особых условиях, которые причиняют существенный вред украинским производителям.

За несколько лет импорт автомобилей из Узбекистана вырос на 760%, что, по мнению "Укравтопрома", "может причинить существенный вред национальному товаропроизводителю".

В ответ посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев заявил, что Киев выдавливает узбекских производителей с автомобильного рынка.



Источник: https://censor.net.ua/n3094896
 
 
 Топ комментарии
 
Узбеки делают не плохие недорогие машины, то что не научились мы , а не научились благодаря нашим "Васадзе " во множественном числе , и требования их надо отдать должное справедливые , а за то что они выбрали конфеты--- это говорит о многом , молодцы ,если все как они будут делать а это рано или поздно будет , придется барыгам открыть внутренний рынок , и занятся рыночной экономикой ,а не спекуляцией чужих товаров внутри страны
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Узбеки не будут у нас улицы подметать?
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Узбеки не будут у нас улицы подметать?
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Какой им подметать!,они все черенки поломают на лопатах из за рукожопости мана!,Карпатского леса на них не хватит!пусть кладку кирпичную свиносабакам ложат!
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Представь себе какого мнения о нас немцы и тп...
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когда будем вводить против них санкции
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Хорошо подмечено))) двойной смысл получается
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тут я думаю все глубже. Есть определенные обязательства по торговле и квотах. Наши барыги не пускают кондитерку бо Рошен пострадает, ну а на потоках медикаментов тоже понятно кто сидит. Вот и недовольство Узбекистана всплыло
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Я кассиром и уборщиком в Германии не работаю)))
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да мне все равно чем ты занимаешся , ты же переживал за украину что о ней думают в германии !
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Импорт легковых автомобилей причиняет существенный вред украинским производителям? WTF??? Можно узнать, какие легковые авто у нас выпускают? АвтоЗАЗ уже сдох...
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Авто уже не выпускают.
Скорее всего, просто лепят таблички "сделано в Украине" и ставят колеса на ввезенные авто
(без уплаты пошлины и акцизного сбора, ясное дело).
А тут узбеки со своими Ravon весь гамбит поломали.
На святое покусились!
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На святое покусились!

Зато Кузня катера по цене авианосца продает!...
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не будут продавать нам вирши от елбасы? В Узбекистане предлагают ввести санкции против Украины - Цензор.НЕТ 1748
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Краз вроде производит, ЗАЗ хрен его знает... Дэу узбеки выкупили франшизу судя по рекламным роликам.
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ЗАЗ остановился в 2017. Ничего уже уже производит.
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заз производит драконовскую растаможку В Узбекистані пропонують ввести санкції проти України - Цензор.НЕТ 1981
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Узбеки делают не плохие недорогие машины, то что не научились мы , а не научились благодаря нашим "Васадзе " во множественном числе , и требования их надо отдать должное справедливые , а за то что они выбрали конфеты--- это говорит о многом , молодцы ,если все как они будут делать а это рано или поздно будет , придется барыгам открыть внутренний рынок , и занятся рыночной экономикой ,а не спекуляцией чужих товаров внутри страны
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с кем только барыги не побили горшки.
все по стопам и под контролем северного мордора.
один к одному.
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Совсем мало Матисов на дорогах вижу в последнее время. А когда-то мой сын просил меня купить маленький желтенький Матис, но я ему, малышу, соврал, что это машина не продается
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"Депутаты обвиняют Киев в "нечестной борьбе на автомобильном рынке" и хотят ограничить ввоз в страну украинского сахара, кондитерских изделий и лекарств."

А узбеки знают, куда надо бить...

- Ваше Свинейшество Пётр Алексеич, узбеки против Вас санкции ввели!
- А я тоже против них введу: закрою все шаурмичные!
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Узбекские самые безопасные. Закройте кавказские
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Поросня блеет про "рыночные отношения" когда украинские товары дорожают до уровня зарубежных, например газ. А когда зарубежные товары оказываются дешевле, например б/у автомобили из Европы или новые из Узбекистана - на рыночные отношения внезапно становится плевать.
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В Узбекистане предлагают ввести санкции против Украины

Читай- Вован приказал Узбекистану...далее по тексту...
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Узбеки хер положили на вована в отличии от наших шестерок.
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Блин, где-то сегодня читал о братском народе с того направления. Покоробило как-то.
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У нас минометы на колесах производят,а машины не производят вообще.
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а вот мне интересно. Какие это такие украинские автопроизводители пожаловались. Кто эти невидимые патриоты отечественного автопрома? объясните пожалуйста соевые.
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Почему против Украины? Дешевые авто део из Узбекикистана дешевле чем део в Украине. Разве это плохо для украинцев? Да и проблемы они не украинцам создают, а чеколадному бизнесу. Ну и где здесь Украина?
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это плохо для васадзе и пети - а судя по всему они точно не украницы
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Вообще, странно. Если в Украине продолжается спрос на авто, почему остановили АвтоЗАЗ? В Узбекистані пропонують ввести санкції проти України - Цензор.НЕТ 7954
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У них дешевле, скорее всего. Потому что труд еще дешевле, чем у нас.
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Удивил Узбекистан.Зашел на вики-скоко там машин выпускается,офигел.Даже грузовики MAN.
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Они и самолёты делали, пока не продали завод вате на вывоз в Ульяновск.
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Ну куда еще этот кутак баш прется !? Инагнэ сектэм.
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Я тільки за.
Усе, що везуть узбекам дорогувато коштує в Україні. Менше вивезуть, дешевше коштуватиме тут.
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Не зря там Машка Захарова три дня толклась.
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если выбирать между Равоном и Ланусом, то конечно я выберу Равон. Так что шоколадный васадце пошел нах.
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***старый анекдот с бородой
женится узбек на украиночке...
- должен тебе сказат, эсли я иду домой, и у меня мой тюбетейка сдвинута на лэвый глаз, значит у меня хорошее настроение, любить буду, подарки дарить буду...но! но эсли на правый глаз, тогда берегись, беспощадным буду!
- пффф! должна была сразу тебя предупредить, что если ты придёшь домой, а у меня руки сложены на груди, то у меня очень хорошее настроение, и приласкаю, и борщом накормлю, а вот если руки упёрты в бока, то мне совсем пофиг, на каком глазу... твой тюбетейка!
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Не дает Узбекистан Васадзе, лупить завышенные и неадекватные цены на авто украинского производства.
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На конфеты суки руку подняли...на святое ...придётся пойти на встречу их требованиям....шантаж однако.
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Вчерась кацапы санкции ввели, а тут и узбеки подсуетились, совпадение ? Ага! :
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рогаті могли підштовхнути узбеков, ну а ті і пішли з погрозами....
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Ну залишилося ще лише від Зімбабве отримати санкції і можна закриватися
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