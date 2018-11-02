 В Узбекистане предлагают ввести санкции против Украины

Депутаты парламента Узбекистана предложили ввести ограничительные меры против Украины в ответ на "нечестную борьбу на автомобильном рынке". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фергана.ру.
С инициативой выступили четверо парламентариев.
"Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну", – отметил член законодательной палаты Эркин Халбутаев.
В частности, речь шла об ограничении ввоза кондитерской и масложировой продукции, а также лекарственных средств и сахара.
Депутат Абдурашид Абдукодиров на своей страницев в Facebook предложил заменить украинские товары узбекскими или российскими.
В октябре по жалобе украинских автомобилестроителей в Киеве было начато расследование импорта легковых автомобилей из Узбекистана. Украинская сторона обвинила узбекских производителей в том, что они получают субсидии от своего правительства и импортируют товар на особых условиях, которые причиняют существенный вред украинским производителям.
За несколько лет импорт автомобилей из Узбекистана вырос на 760%, что, по мнению "Укравтопрома", "может причинить существенный вред национальному товаропроизводителю".
В ответ посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев заявил, что Киев выдавливает узбекских производителей с автомобильного рынка.
Скорее всего, просто лепят таблички "сделано в Украине" и ставят колеса на ввезенные авто
(без уплаты пошлины и акцизного сбора, ясное дело).
А тут узбеки со своими Ravon весь гамбит поломали.
На святое покусились!
Зато Кузня катера по цене авианосца продает!...
все по стопам и под контролем северного мордора.
один к одному.
А узбеки знают, куда надо бить...
- Ваше Свинейшество Пётр Алексеич, узбеки против Вас санкции ввели!
- А я тоже против них введу: закрою все шаурмичные!
Читай- Вован приказал Узбекистану...далее по тексту...
Усе, що везуть узбекам дорогувато коштує в Україні. Менше вивезуть, дешевше коштуватиме тут.
женится узбек на украиночке...
- должен тебе сказат, эсли я иду домой, и у меня мой тюбетейка сдвинута на лэвый глаз, значит у меня хорошее настроение, любить буду, подарки дарить буду...но! но эсли на правый глаз, тогда берегись, беспощадным буду!
- пффф! должна была сразу тебя предупредить, что если ты придёшь домой, а у меня руки сложены на груди, то у меня очень хорошее настроение, и приласкаю, и борщом накормлю, а вот если руки упёрты в бока, то мне совсем пофиг, на каком глазу... твой тюбетейка!