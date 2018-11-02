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Все про:беспилотник (596) ОБСЕ (3373)

 Террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ под оккупированным Луганском

На оккупированном Донбассе под обстрел попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в  отчете миссии за 1 ноября.

Как отмечается, беспилотник ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия на южной окраине оккупированного Желтого.

"В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км на северо-запад от Луганска), наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2 км на северо-западу от их позиции, в районе, где пролетал БПЛА. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА. Наблюдатели приземлили БПЛА, который не был поврежден, и покинули этот район", - говорится в сообщении.

Также читайте: Париж и Берлин обвинили Россию и террористов "ЛДНР" в уничтожении беспилотника ОБСЕ на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3094895
 
 
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Зачем запускать беспилотники, когда со спутника и так все видно?
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Организация Бездельников Европы, как всегда промямлит про то, что "все стороны конфликта, должны соблюдать перемирие".
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Хуг вчера "уволился" (на ЦН вчера была инфа)........сейчас - британец Марк Этерингтон (судя по "служебному списку" вроде бы толковый)
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сегодня после 5 вечера опять полетел в ту сторону......
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а рогатим пох, їм аби постріляти, виродки!!!!
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