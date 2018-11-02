 Террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ под оккупированным Луганском

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии за 1 ноября.

Как отмечается, беспилотник ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия на южной окраине оккупированного Желтого.

"В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км на северо-запад от Луганска), наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2 км на северо-западу от их позиции, в районе, где пролетал БПЛА. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА. Наблюдатели приземлили БПЛА, который не был поврежден, и покинули этот район", - говорится в сообщении.

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