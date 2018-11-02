 "Львов, Ивано-Франковск, Черновцы", - Омелян назвал украинские города, через которые пройдет Панъевропейская железная дорога

Об этом во время Международного экономического форума во Львове сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В условиях дальнейшей культурной и экономической евроинтеграции, переориентации пассажирских и грузовых потоков, увеличения товарооборота между Украиной и странами ЕС сверхважным является обеспечение ускоренного развития транспортного сообщения Украины из ЕС в целом и Львовского региона в частности. Поэтому проектом Плана мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года предусмотрена реализация проектов по восстановлению европейской колеи 1435 мм украинского сегмента Панъевропейских железнодорожных сообщений от польской до румынской границы через Львов - Ивано-Франковск - Черновцы, для объединения основных TEN-T коридоров ЕС в обход Карпат, строительство совмещенной колеи 1435 мм и 1520 мм: "Евроколея "Сухой порт" (Мостиска - Родатичи) и строительство совмещенной колеи 1435 мм и 1520 мм "Евроколея Львов-Рава-Русская - Варшава", - сказал Омелян.

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По словам министра, роль Львовского транспортного хаба продолжит возрастать. В частности, новый транспортный коридор GО-Highway, который сейчас строится и проходит через Львов, соединит Балтику и Черное море, Украину с ЕС. Т.е., весь грузопоток, который будет контролироваться в украинских портах, будет проходить через Львов и область.

"И насколько успешно будут действовать логистические хабы, железнодорожные, автомобильные пути на Львовщине, настолько успешной будет Украина как транзитное государство", - подчеркнул Омелян.

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