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 Экономика, Общество
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Все про:железная дорога (1068) транспорт (1243) Омелян (553)

 "Львов, Ивано-Франковск, Черновцы", - Омелян назвал украинские города, через которые пройдет Панъевропейская железная дорога

Через Львов, Ивано-Франковск и Черновцы проляжет колея украинского сегмента Панъевропейских сообщений от польской до румынской границы в обход Карпат.

Об этом во время Международного экономического форума во Львове сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В условиях дальнейшей культурной и экономической евроинтеграции, переориентации пассажирских и грузовых потоков, увеличения товарооборота между Украиной и странами ЕС сверхважным является обеспечение ускоренного развития транспортного сообщения Украины из ЕС в целом и Львовского региона в частности. Поэтому проектом Плана мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года предусмотрена реализация проектов по восстановлению европейской колеи 1435 мм украинского сегмента Панъевропейских железнодорожных сообщений от польской до румынской границы через Львов - Ивано-Франковск - Черновцы, для объединения основных TEN-T коридоров ЕС в обход Карпат, строительство совмещенной колеи 1435 мм и 1520 мм: "Евроколея "Сухой порт" (Мостиска - Родатичи) и строительство совмещенной колеи 1435 мм и 1520 мм "Евроколея Львов-Рава-Русская - Варшава", - сказал Омелян.

Также читайте: Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян

По словам министра, роль Львовского транспортного хаба продолжит возрастать. В частности, новый транспортный коридор GО-Highway, который сейчас строится и проходит через Львов, соединит Балтику и Черное море, Украину с ЕС. Т.е., весь грузопоток, который будет контролироваться в украинских портах, будет проходить через Львов и область.

"И насколько успешно будут действовать логистические хабы, железнодорожные, автомобильные пути на Львовщине, настолько успешной будет Украина как транзитное государство", - подчеркнул Омелян.

Также читайте: "Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров", - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3094893
 
   
 Топ комментарии
 
Это всё классно, но третий проект после гиперпула и баржи с арбузами Украина не потянет...
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Омелян - идеальный образ «нового украинца»
Вышиванка. невыполнимые прожекты, заграничные дети - все при нем!

Омелян - идеальный образ «нового украинца».
Посудите сами:
Патриот - фотографируется в вышиванке и разговаривает на украинском
Рисует бесконечные неосуществимые идиотские прожекты
Рукопожатен для «честных» СМИ
Ворует, даже не утруждая себя выдумыванием каких-то схем
Дети - граждане других государств
И ему все сходит с рук, потому что он «свой»
🤑
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Все на Панъевропейский гиперлуп! Поднять паруса!
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Все на Панъевропейский гиперлуп! Поднять паруса!
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Ты обеспечь перевозку металла и зерна в порты, а гастеры в Европу и пешком перейдут...
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нехай зерно та заліззя залишається в країні, дешевше буде для народа , а валютні доходи однаково в офшори підуть!
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Откуда у вас в тунгуссии народ? Вы же скоты...
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Це дуже добра новина, особливо для Франківська з Чернівцями.
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Масштабный распил под мегапроект,а нормальных дорог в сёлах и райцентрах нет,и не будет скоро
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Дуже здивувася, але вперше за усі роки незалежності шлях з Куп'янська до Сватово ремонтують наче в Німеччині!
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Это тебе из-под Саратова не видно как в Украинской провинции ремонтируют дороги, свинособака.
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Данило, а ти точно Галицький? В нашому районі ,Львівська область до речі, дороги зроблені вже як 2 роки. Мені доводиться часто їздити , можу порівняти до і зараз.
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А как же колея?
-Я кляну проложивших ее,
-Скоро лопнет терпенье мое,
-И склоняю как школьник плохой,
-Колею - в колее, с колеей...
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Тяжелое наследие царизма, колея нас замучает. Как првостороннее движеие в Британии.
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Это всё классно, но третий проект после гиперпула и баржи с арбузами Украина не потянет...
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четвертый проект по взятию под контроль "новой почты" все окупит
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Омелян - идеальный образ «нового украинца»
Вышиванка. невыполнимые прожекты, заграничные дети - все при нем!

Омелян - идеальный образ «нового украинца».
Посудите сами:
Патриот - фотографируется в вышиванке и разговаривает на украинском
Рисует бесконечные неосуществимые идиотские прожекты
Рукопожатен для «честных» СМИ
Ворует, даже не утруждая себя выдумыванием каких-то схем
Дети - граждане других государств
И ему все сходит с рук, потому что он «свой»
🤑
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Он ещё круче, чем вам кажется. Его путин в санкционный список внёс, хотя Омелян никаких делов с рашкой никогда не имел... Видать, обескуражил он их...
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Молдавия, Румыния, Болгария - самая нищая часть Европы, не понятно почему. То ли дело, Прибалтика, Скандинавия. Небо и земля
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согласно человеческой физиологии, чем ближе к экватору, тем ленивей человек, потому что на голову падает халява.
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Финны молодцы, вот кто достоин уважения. Мой разум отказывается понять, как они смогли достичь таких блистательных успехов.
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при этом были самыми отсталым в царской России.
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Че-то я за кацапами особого трудолюбия не замечал (на словах они правда самые величие труженники всем все построившие и все в мире изобревшие)
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Обычный «голубой воришка») Все озвученное Омеляном - всегда чистейший pr-мусор.

Феерически некомпетентный чел, который подменяет отраслевые знания угарными ультрапатриотическими призывами - д@бил Б@Я!

Так ведь всегда в финале случается. Можно много говорить о большой идеологии, патриотизме, а также о том, что враги мешают крутым реформатором круто реформировать. И что слепец не видит улучшений, а по/прежнему молча вопит об изношенных, грязных, потно-удушающих жД-перевозках, тотальном срыве пассажирских графиков, ломанных маршрутках-убийцах, разрушенных автомагистралях. У нас ведь уже есть Ryanair и значит мы чемпионы). Но в итоге все сводится к банальному личному обогащению. К циничной корысти циничного гопника. И тогда ты, наконец, окончательно уже понимаешь, что «рождённый крысой, летать не будет». Потому что некогда. Нужно ещё немножко закрысить благ... Детективы НАБУ несколько неожиданно, но прямо в лоб официально впечатали фанфаронистому парнишке Омеляну, который до сих пор министр инфраструктуры, элементарное «воровское» подозрение. В банальном. В многолетней жизни «не по заработанным средствам». В ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК... Суть? Традиционно. Его официальные доходы 2000-2018 гг. категорически не объясняют его роскошь. Более того, Омелян посчитал, что нет смысла включать в е-декларации данные о люксовых машинах/домах/долларовом кэше).
В общем-то, все привычно. Есть феерически некомпетентный и раздражительный Чел, который подменяет отраслевые знания угарными ультрапатриотическими FB-призывами, но который уютно так устроился в формально «воровском комфорте». Почему в воровском? Потому что явно живет не средствам, а по итогу обязательно выкупит эти обвинения и получит типичную воровскую индульгенцию. Отдав, скажем, пару сотен тысяч незадекларированного кэша... Правда, данное НАБУ-шное подозрение отлично отвечает на два других вопроса. Поясняет ретивость Омеляна в отмене прямого пассажирского сообщения с РФ аж на 5-м году войны. Не товарно-грузового, но именно пассажирского. А также, объясняет, почему обычного крысиного бюрократа, который почти два десятилетия сидит на госслужбе и соотвественно впитал в себя все грехи этой системы, до сегодняшнего дня называли «новым лицом»). Хотя он всего лишь мелкий «голубой воришка»...
С другой стороны, все озвученное и инициированное Омеляном - всегда pr-мусор. Чистейший и незамутненный. Так, в середине лета, когда была массовая задержка/отмена рейсов и многие люди сутками спали на полах в чужих аэропортах, этот фанфарончик вышел с табличной, что все ОК и некоторые отмены связаны только с пиковыми нагрузками. Пик давно прошёл, но 8 сентября в Борисполе опять почти на сутки зависли 170 туристов в Турцию, 11-12 - уже в Барселону. И везде фронтируют аферисты из JoinAP. А почему? Потому что Омелян... Потому что мелкий голубой воришка, который львиную долю времени тратит на то, чтобы скрыть от декларирования новый BMW или старый Volvo... Потому что никто не накажет пирамидальщиков из Join-a, если врущего мальчика-министра можно купить за... ничтожные откупные тысячи для личного е-карманчика)...

Михаил Подоляк
http://ua24ua.net/obichnie-golubie-vorishki-vse-ozvuchennoe-omelyanom-vsegda-pr-musor-chisteyshiy-i-nezamutnenniy/
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«Только медведи, говоришь, будут ходить до Москвы?» Пока Омелян запрещает транспортное сообщение с РФ, его жена успешно торгует в Москве.

Патриоту Украины и матери граждан США - рубли, видимо, не пахнут.

Пока глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян хвастается новыми ограничениями в транспортном сообщении с Российской Федерацией - его супруга торгует в этой самой России

Об этом у себя в Facebook написал журналист Александр Дубинский.

«О дебилах, которые волей случая стали министрами. И их женах. Жена-дизайнер министра Омеляна, который перекрывает все транспортное пассажирское сообщение с РФ, - продает свои платья в этой самой РФ», - сообщил он, выложил скрин соответствующего магазина.

Платья, судя по скрину, предлагается купить уже со скидкой - по 16101 российских рублей, то есть чуть менее 6700 грн по нынешнему курсу.

«Патриоту Украины и матери граждан США - рубли, видимо, не пахнут», - резюмировал Дубинский.

Дубинский.
http://ua24ua.net/tolko-medvedi-govorish-poka-omelyan-zapreshchaet-transportnoe-soobshchenie-s-rf-ego-gena-uspeshno-torguet-v-moskve
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Любопытно, как страны Балтии рашают эту проблему с колеей? Как унас, тупо переставляют колеса?
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Ты, удод, сначала дорогу Кропивницкий - Николаев отремонтируй! Хватит уже народ на гипер Z *лупе катать.
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Парк инфантильных мечтаний, где в макетированной форме изображены фантазии нынешних идио/министров. Например, мальчика Омеляна о гипертрубе. Или мальчика Рева об обильной жратве. Или мальчика Гройсмана, который убедительно доказал, что и трёх классов церковно-приходской школы достаточно для эффективного «арбузного» управления государством...
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А что такое панъевропейское сообщение? Это из Европы в Латинскую Америку что-ли? "Львів, Івано-Франківськ, Чернівці", - Омелян назвав українські міста, через які проляже пан'європейська залізниця - Цензор.НЕТ 7083
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Даёшь Черноморско-Балтийскую Унию!
Азиопская обосРашка должна быть изолирована от Европы и загнивать за железным занавесом, только трубы с нефтью и газом на Запад под присмотром европейских регуляторов,а сами кацапо-ордынские орки должны быть максимально запреты и изолированы от цивилизованных народов.
В этой связи Украине необходимо максимально развивать сообщение с остальной Европой, а её восточная граница должна быть полностью обустроена и заперта на замок.
И Виизы для Мордора всенепременно!
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скільки на гілці негативу під буденною новиною...
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А чого Ви хотіли? Після всього, що ця шоколадна шайка робить з людьми, яке до неї буде ставлення?
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Так,цього я не заперечую...Просто сама новина мені сподобалася.Хоча розумію,що частина грошей поїде кудись у офшори...
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Уже и "шолковый путь*был и " зубр".
Осталось обьявить "будейовоцкий анабазис".
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Львов, Ивано-Франковск, Черновцы", - Омелян назвал украинские города, через которые пройдет Панъевропейская железная дорога
 
 
 
 
 
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