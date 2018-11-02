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Все про:суд (21481) Арбузов (466) следствие (196)

 Суд обязал прокуратуру возобновить следствие по делу Арбузова

Бывшего главу НБУ подозревают в растрате государственных средств на создание телеканала "БТБ".

Печерский райсуд Киева отменил решение ГПУ о приостановке расследования по делу в отношении бывшего председателя НБУ Сергея Арбузова по подозрению в растрате государственных средств для создания телеканала "БТБ". Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Евгений Пелихос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подтверждаю. Было решение суда об отмене приостановления, что означает возобновление производства", – сказал он, отвечая на вопрос, на самом ли деле суд обязал ГПУ возобновить расследование по делу Арбузова.

Пелихос отметил, что указанное дело ГПУ возбудила в мае 2014 года, объявив подозрение Арбузову в незаконном выделении средств для создания телеканала "Банковское телевидение".

Позже, по словам защитника, Печерский суд дал прокуратуре право заочного расследования по этому делу, однако в суд производство передано не было, и 5 октября Генпрокуратура приняла решение о приостановке расследования в связи с розыском подозреваемого.

"Решение о приостановлении было на основе розыска, якобы его (Арбузова, – ред.) ищут. Но есть решение относительно заочного осуждения, и поэтому на основе розыска дело нельзя приостанавливать", – пояснил адвокат.

Напомним, что 20 мая 2014 года Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими чиновниками Национального банка при создании телеканала "Банковское телевидение". Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления). ГПУ сообщила о подозрении Арбузову в незаконном финансировании в 2012-2013 годах создания ТМСП за счет средств госбюджета.

Источник: https://censor.net.ua/n3094891
 
   
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Поразительное равнодушие ГПУ - Арбузов видать Югику нехило отбашлил...)))
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Не гони. Луценко честный и принципиальный человек. О бабки ни у каво не берёт. Ему даже отдых на Сейшельских островах сын с невесткой оплачивали.
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Андрій Олегович Кавун (нар. 1969) - російський кінорежисер, сценарист.Кавун Василь Михайлович (1928-2009) - Народний депутат України 2-го скликання. Герой Соціалістичної Праці, кандидат сільськогосподарських наук.Кавун Іван (1925-2001) - французький живописець, графік і скульптор українського походження.Кавун Сергій Віталійович - доктор технічних наук, доктор філософії, професор.
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Ну да, он же на канал больше потратил, чем Гонтарева из страны вывела в оффшоры Суд обязал прокуратуру возобновить следствие по делу Арбузова - Цензор.НЕТ 1685
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Суд обязал прокуратуру
Дык это сын лейтенанта Шмидта!(Януковича)...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд обязал прокуратуру возобновить следствие по делу Арбузова
 
 
 
 
 
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