 Террористы семь раз нарушали перемирие 2 ноября. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Днем, противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Широкино.
В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено.
Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".
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