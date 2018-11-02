EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  73  1
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (17307) операция Объединенных сил (683)

 Террористы семь раз нарушали перемирие 2 ноября. Потерь нет, - штаб ООС

2 ноября российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Днем, противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Широкино.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бою на Донбассе погиб один украинский воин, еще двое получили ранения. За сутки враг осуществил 20 обстрелов по позициям ВСУ, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3094882
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено.
--------------------------------------------
самое главное........
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы семь раз нарушали перемирие 2 ноября. Потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх