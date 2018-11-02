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Все про:Гонгадзе (719) посольство (462) расследование (2375) США (14350) убийство (5055) Шеремет (267)

 США требуют от Украины расследовать убийства журналистов Шеремета и Гонгадзе

В посольстве настаивают, что необходимо тщательно расследовать преступления против журналистов.

Посольство США в Украине требует от украинской власти тщательного расследования убийств основателя Украинской правды Георгия Гонгадзе и журналиста Павла Шеремета. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщила пресс-служба посольства в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы помним и чтим Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других мужественных журналистов, которые еще не получили правосудия", – сообщили в ведомстве.

"Преступления против журналистов должны быть тщательно расследованы", – заявили в посольстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Журналисты и правозащитники требуют от власти публичного отчета о расследовании убийств Гонгадзе и Шеремета

Напомним, Гонгадзе был убит 16 сентября 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.

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Напомним также, что утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.




Источник: https://censor.net.ua/n3094879
 
   
 Топ комментарии
 
Не выдержав ненависти ко всему Украинскому, он сам застрелился США требуют от Украины расследовать убийства журналистов Шеремета и Гонгадзе - Цензор.НЕТ 3883
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Представляю, как сейчас трясутся в памперсах Джига, Литвин...
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+непотопляемая ГНИДА лытвын и Дрыщь позорный!
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КАламойскій,медведчук і К с речами на вхід в СІЗО.
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так розслідують же ж прокурвори он собі давно на цьому хатинки побудували
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бузина не журналист,просто вылупок,як и вышинский.
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Бузину это ты будешь расследовать. После того как парни отсидят.
Ширнёшься и зарасследуешь )))
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Не выдержав ненависти ко всему Украинскому, он сам застрелился
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Представляю, как сейчас трясутся в памперсах Джига, Литвин...
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"тише вы, борцы за идею! говорят вам завтра, значит завтра. ну пока, пишите письма" (.. . .. . .......... .)
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Версия, что Гонгадзе, был убит Шереметом, после чего Шеремет покончил с собой прокатит?
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Вимагати розслідування треба, але зробити це майже неможливо. Чому? Думаєте пєтя чи хтось інший заважає? Насправді все набагато складніше.
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а ты не томи
расскажи людям правду!!!)))
тыж все знаешь
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Судя по требованиям в посольстве США свили своё кубло зраюовилы и агенты кремля...соевые подтвердят.
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Америка нам не указ! Не позволим вмешиваться в наши внутренние дела! Мы сами знаем, где у нас чего.. (с) И вообще, скоро выборы - найти заказчика - наше традиционное предвыборное обещание. Короче, как-то так.
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Поручите Кучме,он все честно расследует..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША требуют от Украины расследовать убийства журналистов Шеремета и Гонгадзе
 
 
 
 
 
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