 Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vox Ukraine.
Так, согласно результатам рейтинга, тройка манипуляторов и лжецов в третьем квартале 2018-го осталась неизменной: Вадим Рабинович (партия "За життя"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Юрий Бойко ("Опоблок").
Вместе с тем, премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко скатились из первых мест правдорубов в середину рейтинга. А их места заняли лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. Замыкает тройку правдивых политиков Андрей Садовый, лидер "Самопомочи" и мэр Львова.
Чаще всего в третьем квартале политики говорили о газе, внешней торговле, собственной законодательной деятельности, государственном долге и состояние экономики. Наименее корректно политики комментировали газовый вопрос, государственный долг и внешнюю торговлю (в основном это касается торговли Украины с Россией).
597 утверждений, содержащих факты, проверил VoxCheck в третьем квартале. Всего с начала года - 1796. Из них чаще всего VoxCheck проверял Вадима Рабиновича (387 утверждений), Олега Ляшко (278) и Петра Порошенко (217). Эти политики более или менее с одинаковой активностью выступали на мероприятиях и в СМИ в течение последних трех кварталов, тогда как другие политики - то появлялись на медийных радарах, то исчезали.
"А вот у Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского мы, как всегда, почти не нашли что проверять: они либо постятся фотографии с небольшими подписями (часто это встречается у Зеленского) или же пишут без всякого фактажа или политических тезисов", - отметили в Vox Ukraine.
Еще в Википедии пишет так
"Нейтральність цієї статті є під сумнівом"
не пере# del......
будем і далі танцювати по граблям.?
чі може вже досить???
Ще 5 років я не проти, якщо обирати між Порошенко і Тимошенко/Бойко/Рабінович.
При інших розкладах буду добре думати.
А у попередні квартали інші брехуни перемагали, чи ці участі не приймали?
Отличная шутка
А на каком месте сам Вокс Чек? Нет, не на Банковой, а в "рейтинге"...)))
Это место Косы.
йуля в форточку лізе
- бий в глаз!
- бий в глаз!...." (С) ))
НЕ приймай ніякий негатив. Поки ти його не приймеш, він належить тому, хто його приніс.
Будда
И да, Тимошенко- главный конкурент. Сколько бабла брошено на обливание её дерьмом!
сколько черного кобеля не стирай, а отбелить не удасться.
даже при помощи стирального порошка "Фуфло Vox"
«С * ка она обманчива. Нет слов цензурных чтобы передать свое отношение к этой личности. Интересно за кого она имела весь украинский народ когда приперлась на сцену Майдана в инвалидной коляске и на высоченных Кабл »,« А как себя смертельно больную выдавала, чего не сделаешь ради власти и внимания к себе - актрисЮля »,« Пусть пока попрыгает бабушка, потому что скоро в Качановке вновь занимать нагретый место »,« Театр одного актера »,« Какое волшебное исцеление … Обычным людям не под силу. А эта так поскорее выздоровела. Лгунья »,
- Меня в 2005 году уволили со службы, а затем и осудили на два года условно под надуманным предлогом. Руководство Главного управления разведки посчитало, что я якобы собирал компромат на занявшую тогда кресло премьер-министра Юлию Тимошенко, - говорит Петр Недзельский.
По словам мужчины, весь "компромат" заключался в том, что он в 1998 году передал Генпрокуратуре папку с документами, разоблачающими многомиллионную аферу в Германии Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко. К слову, позже документы были признаны подлинными, и и.о. генпрокурора Ольга Колинько выступила по телевидению с заявлением, что Генпрокуратура получила документальные подтверждения преступной деятельности премьер-министра Лазаренко и главы ЕЭСУ Тимошенко.
брехати як і твій госпідар не треба.
Саакашвили не раз публично благодарил Тимошенко за оказанную помощь Грузии в момент агрессии мордора.
Авторитетные люди . При Союзе, то в тюрьме сидели, то в "дурке" лечились.
привет от семочка, соевое
Поэтому, в декабре 2008 она инициировала комиссию КРУ под предводительством известного казнокрада дважды несудимого миколы сывульского,
и под надуманным предлогом сняла Еханурова с должности.