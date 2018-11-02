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Все про:Бойко (730) Рабинович (141) рейтинг (1160) Тимошенко (23986) ложь (340)

 Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine. ИНФОГРАФИКА

Вадим Рабинович ("За життя"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Юрий Бойко ("Оппоблок") продолжают удерживать пальму первенства в рейтинге манипуляторов и лжецов VoxCheck.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vox Ukraine.

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Так, согласно результатам рейтинга, тройка манипуляторов и лжецов в третьем квартале 2018-го осталась неизменной: Вадим Рабинович (партия "За життя"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Юрий Бойко ("Опоблок").

Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine 01

Вместе с тем, премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко скатились из первых мест правдорубов в середину рейтинга. А их места заняли лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. Замыкает тройку правдивых политиков Андрей Садовый, лидер "Самопомочи" и мэр Львова.

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Чаще всего в третьем квартале политики говорили о газе, внешней торговле, собственной законодательной деятельности, государственном долге и состояние экономики. Наименее корректно политики комментировали газовый вопрос, государственный долг и внешнюю торговлю (в основном это касается торговли Украины с Россией).

Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine 02

597 утверждений, содержащих факты, проверил VoxCheck в третьем квартале. Всего с начала года - 1796. Из них чаще всего VoxCheck проверял Вадима Рабиновича (387 утверждений), Олега Ляшко (278) и Петра Порошенко (217). Эти политики более или менее с одинаковой активностью выступали на мероприятиях и в СМИ в течение последних трех кварталов, тогда как другие политики - то появлялись на медийных радарах, то исчезали.

Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine 03

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"А вот у Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского мы, как всегда, почти не нашли что проверять: они либо постятся фотографии с небольшими подписями (часто это встречается у Зеленского) или же пишут без всякого фактажа или политических тезисов", - отметили в Vox Ukraine.

Источник: https://censor.net.ua/n3094876
 
   
 Топ комментарии
 
Vox Ukraine похоже первый в рейтенге
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платформа, заснована у 2014 році групою висококваліфікованих економістів та юристів, які працюють в Україні і за кордоном Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine - Цензор.НЕТ 5852

Еще в Википедии пишет так
"Нейтральність цієї статті є під сумнівом"
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платформа, заснована у 2014 році групою висококваліфікованих економістів та юристів, які працюють в Україні і за кордоном Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine - Цензор.НЕТ 5852

Еще в Википедии пишет так
"Нейтральність цієї статті є під сумнівом"
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Брехня! Юля-вароффка,але аж ніяк не брехлофка! Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine - Цензор.НЕТ 1412
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СРАЗУ ВСПОМНИЛОСЬ ОБЕЩАНИЯ МАРОДЕРА ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
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да уж воистину одно то что 1000 гривен солдату в АТО в сутки до сих пор никто
не пере# del......
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Это все конечно так. Только немножечко не так. Выбирать нам придется между Порошенко и Тимошенко. То есть любой голос, не отданный за Тимошенко запишут Порошенко. И его семья будет вечно владеть Украиной и всеми нами.
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насправді - "вечно владеть Украиной и всеми нами" буде кланово - олігархічна Система ... і абсолютно не важливо яке , при цьому , буде прізвище наступного президента
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противсіхи вже одного разу привели до влади гопоту, яка і передала її баригам.
будем і далі танцювати по граблям.?
чі може вже досить???
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сєм'я парашенка авладєла табой?! так ета амірзітільна!
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Ой лі, так вже і вічно.

Ще 5 років я не проти, якщо обирати між Порошенко і Тимошенко/Бойко/Рабінович.

При інших розкладах буду добре думати.
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В другий тур вийде Бойко(Ахмєтов) і Порошенко. Тимошенко набере 4,6% голосів
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Татишо.

А у попередні квартали інші брехуни перемагали, чи ці участі не приймали?
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дивно, що косата тут не на першому місці..... Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine - Цензор.НЕТ 5103 любі мої (чит.дибіли) галасуйте за мене
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У неї "стабільність - показник класу".
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вже один був за "стабільність"...втік, сука....
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Цей матеріал таки всім і так зрозумілий.
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еженедельно мерять довжыну шнобаков линейкой...петруха полюбе пэрэможэ...
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Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко скатились из первых мест правдорубов Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine - Цензор.НЕТ 9521

Отличная шутка
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Рабінович і Бойко... Це все, що треба знати про лохторат.
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прикольно, а хто визначає, де закінчується перебільшення та починаються маніпуляція та неправда? Які крітерії? "Закінчу АТО за 2 тижні", "1000 грн/день для убд", "продам бізнес" - це лише перебільшення чи вже маніпуляція або, навіть, неправда?
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Так речь в рейтинге идёт про патологическое вранье (то бишь, из любви к искусству), а вы привели примеры вранья в интересах дела...)
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і тут я знову розгубилася, як класифікувати брехню під час передвиборчої боротьби - у інтересах справи чи з любові до мистецтва, зважаючи на те, що певні люди вже певний час перебували на держпосадах....
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А Вам не усе одно, у якій позі Вас згвалтують і хто саме? Вони усі один одного варті. День коли хоч хтось з них здохне, буде для мене святом.
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"Порошенко и Гройсман скатились с первых мест правдорубов..." Бля, даже дар речи потерял ))) Это значит, что до сих пор эти два дуримара, на которых штамп ставить некуда, творцы рихворм и пи*дострадатели за людей, были, по мнению Вокс Чек, правдогонами??? Капец!
А на каком месте сам Вокс Чек? Нет, не на Банковой, а в "рейтинге"...)))
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А по-моему, Рабинович незаслужено занимает 1 место.
Это место Косы.
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Главный лжец столетия это Пеца чеколядный,он ещё и преступник
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От того что врет Рабинович, Тимошенко и Бойко последствия не такие ,не они рулят от имени страны за её пределами и внутри , как от вранья Порошенко
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Когда мы уже научимся выбирать. Если некого, нечего туда ходить. Эта фишка надо идти всё равно кого то выбирать это работа политологов. Чего я должен голосовать за кого то в списках, обязательно.
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ПОТОМУ ЧТО ТВОЙ ГОЛОС КУПИТ МАРОДЕР ПЕТЯ ДЕНЕГ ОН НАВОРОВАЛ
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а це абсолютно хибна позиція, бо таким чином ті ж самі люди голосуватимуть за тих же політиків, а нові обличчя не з´являться у українському політикумі. Як відповів один знайомий німець на моє питання, за кого він голосуватиме, коли у нім. політиці таке болото - за маленькі цікаві партії, щоб дати їм шанс подолати бар´єр та показати себе на політичній арені.
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)) "йуля в форточку лізе
йуля в форточку лізе
- бий в глаз!
- бий в глаз!...." (С) ))
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кто же этот рейтинг составлял, а как же 144 реформы от порошенко и гройсмана, это не ложь. Таких популистов и брехунов в Украине не было
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Петя по вранью - гроссмейстер, а все остальные - кандидаты в мастера и перворазрядники.
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ШАНОВНІ читачі .. до виборів ще пів-року Нам треба з ІРОНІЄЮ сприймати ПОТУГИ злодійської мафії обдурити Нас .. ось вважаю МУДРІСТЬ Людства :

НЕ приймай ніякий негатив. Поки ти його не приймеш, він належить тому, хто його приніс.

Будда
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ничекго удивительного, можно было об этом не писать, все и так знают.
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Прехливый Vox Soya, покрывающий главного лжеца страны- Пэпу.
И да, Тимошенко- главный конкурент. Сколько бабла брошено на обливание её дерьмом!
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Уявіть, що ВАНА головнокомандувач...
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"- А хто з вас, лобуряки, може мого діда показать?! - Он той! - О, цей дісно може! Бо дід мій, козак Василь, чи то шаблею, чи то язиком так, бувало, одбриє! Як рубає - то до пупа. А як бреше - то ще нижче! " Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine - Цензор.НЕТ 1541 - фільм "Пропала Грамота", 1972 рік.
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Честный Пэпа столько лапши за эти годы навешал, что хватит пол Китая год кормить..
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Не верю этому рейтингу - шоколадный буратино на первом месте.
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Для лжецов треба створити окремий Парламент, окремий Уряд...вони виберуть свого лже-Президента...непогана телепрограма вийшла б...можна було би добавити туди трохи порно...
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Ватета да. Грося і варовка однакові маніпулятори і бреше він більше Бойка.
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Вона должна быть на первом месте. Такой обманщицы наверное в мире более нет.
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во всяком случае она фуфлофермам кучерявого брехунця не конкурент.
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ШиКАЛад не брехун??? Ну, тогда я извиняюсь ))))
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во времена евромайдан в 2014 году Тимошенко привезли в Киев. Тогда на публике политик показалась на инвалидной коляске, но все также была одета в обувь на платформе.
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Ещё не встречал в жизни ни одного Рабиновича , который бы не был лжецом и подлецом .
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не уж то народ не знает, кто у нас главный фуфлогон?
сколько черного кобеля не стирай, а отбелить не удасться.
даже при помощи стирального порошка "Фуфло Vox"
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Украинцы убеждены, что их нагло обманывают.
«С * ка она обманчива. Нет слов цензурных чтобы передать свое отношение к этой личности. Интересно за кого она имела весь украинский народ когда приперлась на сцену Майдана в инвалидной коляске и на высоченных Кабл »,« А как себя смертельно больную выдавала, чего не сделаешь ради власти и внимания к себе - актрисЮля »,« Пусть пока попрыгает бабушка, потому что скоро в Качановке вновь занимать нагретый место »,« Театр одного актера »,« Какое волшебное исцеление … Обычным людям не под силу. А эта так поскорее выздоровела. Лгунья »,
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"Тимошенко незаконно осудила меня и уволила из военной разведки" - с таким плакатом экс-полковник Петр Недзельский пришел искать справедливости под стены Верховной Рады. Он надеется, что народные избранники узнают о его проблеме и помогут.
- Меня в 2005 году уволили со службы, а затем и осудили на два года условно под надуманным предлогом. Руководство Главного управления разведки посчитало, что я якобы собирал компромат на занявшую тогда кресло премьер-министра Юлию Тимошенко, - говорит Петр Недзельский.
По словам мужчины, весь "компромат" заключался в том, что он в 1998 году передал Генпрокуратуре папку с документами, разоблачающими многомиллионную аферу в Германии Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко. К слову, позже документы были признаны подлинными, и и.о. генпрокурора Ольга Колинько выступила по телевидению с заявлением, что Генпрокуратура получила документальные подтверждения преступной деятельности премьер-министра Лазаренко и главы ЕЭСУ Тимошенко.
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главное поо сына порошенка не забудьте, как его Юля в раду зловредно наладила
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.....голосовать за БАБУ Ю надо быть КОНЧЕНЫМ ДУРАКОМ !!! а ШЕСТЕРКА власенко сама МЕРЗОСТЬ !!! грузины до сих пор БЛАГОДАРНЫ В.А. Ющенко за военную помощь Грузии и которой ЯРОСТНО ПРОТИВОСТОЯЛА БАБА Ю !!! вона ПРАЦЮВАЛА на здачу Крыма и поэтому не один ТАНК не выехал из КАЗАРМЫ на защиту Украины !!!
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наверное поэтому по заказу кремБля был снят фильм о Саакашвили и Тимошенко в постели.
брехати як і твій госпідар не треба.

Саакашвили не раз публично благодарил Тимошенко за оказанную помощь Грузии в момент агрессии мордора.
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рабинович как и гепа
Авторитетные люди . При Союзе, то в тюрьме сидели, то в "дурке" лечились.
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Направо підеш Бойка втратиш. Наліво підеш Рабіновича з трипером зустрінеш. Прямо підеш - побачиш світле майбутнє з Тимошенко і вдавишся з нею, бо жити з цим неможливо😣
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украинцам пора научиться отличать черное от белого и не продаваться за гречку
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короче нужен детектор лжи с электростулом на выходе. Напруга согласно лживым ответам Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine - Цензор.НЕТ 484
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далеко не Юля на первом месте, правда ?
привет от семочка, соевое
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Кстати из 9 человек приведённых в таблице , только Гриценко Украинец .
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Проценко це Юлія Мостовая з цигаркою.😯
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был бы он навозом, было бы хорошо...\а так г..но...\
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кто знает, как настоящее имя трепла охметова ?
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министр обороны Ехануров сидел костью в горле у косатой, не давал возможности вольно дерибанить военное имущество.
Поэтому, в декабре 2008 она инициировала комиссию КРУ под предводительством известного казнокрада дважды несудимого миколы сывульского,
и под надуманным предлогом сняла Еханурова с должности.
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Мені довелося розмовляти із Юрієм Єхануровим, якого Юля ображали за національною ознакою. Юрій це людина честі, кому би не служив.
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Я бы удививился, если бы йуля хоть раз сказала правду
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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