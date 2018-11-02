 Рабинович, Тимошенко, Бойко, Гройсман, Порошенко, Ляшко, Садовый, Тягнибок - рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vox Ukraine.
Так, согласно результатам рейтинга, тройка манипуляторов и лжецов в третьем квартале 2018-го осталась неизменной: Вадим Рабинович (партия "За життя"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Юрий Бойко ("Опоблок").
Вместе с тем, премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко скатились из первых мест правдорубов в середину рейтинга. А их места заняли лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. Замыкает тройку правдивых политиков Андрей Садовый, лидер "Самопомочи" и мэр Львова.
Чаще всего в третьем квартале политики говорили о газе, внешней торговле, собственной законодательной деятельности, государственном долге и состояние экономики. Наименее корректно политики комментировали газовый вопрос, государственный долг и внешнюю торговлю (в основном это касается торговли Украины с Россией).
597 утверждений, содержащих факты, проверил VoxCheck в третьем квартале. Всего с начала года - 1796. Из них чаще всего VoxCheck проверял Вадима Рабиновича (387 утверждений), Олега Ляшко (278) и Петра Порошенко (217). Эти политики более или менее с одинаковой активностью выступали на мероприятиях и в СМИ в течение последних трех кварталов, тогда как другие политики - то появлялись на медийных радарах, то исчезали.
"А вот у Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского мы, как всегда, почти не нашли что проверять: они либо постятся фотографии с небольшими подписями (часто это встречается у Зеленского) или же пишут без всякого фактажа или политических тезисов", - отметили в Vox Ukraine.
Поэтому, в декабре 2008 она инициировала комиссию КРУ под предводительством известного казнокрада дважды несудимого миколы сывульского,
и под надуманным предлогом сняла Еханурова с должности.
Нах.ра постити бред, яки так легко перевірити. Мені тут один з ваших адептів вже два дні скидує коли Жуля безкоштовні кредити на утеплення видавала. Ось так як ви, ляпнув і втік!
.. Шановні і Дорогі будьте ПИЛЬНИМИ .. МИ переможемо це ЗЛОДІЙСЬКЕ плем"я .. та знайте ця зграя НЕБЕЗПЕЧНІША дикунів і варварів московії .. Розум Мудрість і Дія необхідні Нам
Про це на "Прямому" у програмі "Ситуація" з Тарасом Березовцем заявив політолог-міжнародник Віктор Уколов" Ми втратили у 2008 таку можливість отримати ПДЧ. Тоді Ющенко звертався до Юлії Тимошенко з проханням, щоб уряд звернувся з проханням надати НАТО ПДЧ. Спочатку Янукович, коли був прем'єром йому відмовив, а потім і Юлія Тимошенко відмовила. Тільки Юлія Володимирівна зробила це хитріше. Вона навіть нам, народним депутатам своєї франкції сказала, що вона за НАТО, але немає єдності у суспільстві. Натомість зробила все, щоб було видно, що немає єдності між президентом і прем'єр-міністром у питанні вступу до НАТО. І це було основним агрументом, чому Україна тоді не отримала плану дій на членство до НАТО", - сказав він."
В НАТО хтось тоді Україну запросив? Якщо так - де і коли? А так бабка гадала, думала, прикидувала.
"По замыслу имиджмейкеров "Воной", я, простой украинский солдат должен был сказать так, «Горько плакал. Целовал монитор ноутбука и много курил. Затем снова плакал, целовал и курил!»
Увы... Слава Богу не курю...
Но меня затронуло нечто другое.
А именно пламенная речь одноосібного лидера президентской гонки. Про правильную стратегию, сильную армию и повернення Донбасу. Проникновенно говорила, как на проповеди.
Но вот под руку попался интересный документ:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80/page10
Многие, наверное его видели, но мало кто вчитывался.
Я же полистал странички.
Называется он «Разпорядження про затвердження переліку війського майна Збройних Сил яке може бути відчужено.»
Номер 1092-р від 06.08.2008 року.
И что же разрешалось отчудить? (Именно так, проверочное слово - чудить!)
- к примеру четверть миллиона единиц автоматов АК-74.
Вторая категория, тобто почти новые. Цена аж 305 гривен за штуку. Дзынь.
- что ещё?
Да вот, например, двадцать семь минометов 2Б9 «Василёк», вместе с автомобилями Газ-66.
По цене чуть больше 93 тысяч гривен за комплект. Ах ну да, четвёртая категория. Почти металлолом?
Только где ж минометы 1985-87 годов выпуска так «устали»? Афганистан?! Возможно. Но их же кто-то потом купил?! Зачем?! В кафе поставить... Возможно.
Кстати, в то же «кафе» уехали шестьдесят восемь САУ «Акация» 2с3м по цене 706 тысяч гривен за штуку.
- Дальше больше.
Немного конечно, но сотня ракет к комплексу Точка-У.
Вторая категория, почти новая. Да, всего лишь ракета, тобто носитель боевой части, но именно ракета доставляет несколько сот кг тротила к цели.
И спросите у знакомых ракетчиков, что может сделать одна такая «крапка»?
- Или вот выстрелы 122 мм, до гаубицы Д-30.
"Немного" тех выстрелов, 38 000 штук.
Первая и вторая категория.
Цена - 411 грн за одиницю...
Самолеты, пулемёты, ракеты к ПТУР, буссоли и бинокли, снаряды и патроны.
Ну вот и все. Выводы делайте сами касаемо слов и действий!
У Юлії Тимошенко майже не змінюється частка правди у промовах: 30% у І кварталі, 27% у ІІ кварталі, 31,3% у третьому. Найчастіше Тимошенко говорила про газовий ринок та стан економіки.
Інакше й бути не може, на газі юля «вовка з'їла».
"Те, що наша ГТС залишиться без обсягів транспортування газу - це теж обман. Тому що єдиний шлях наповнити нашу ГТС - це максимально, екстремально, стрімко збільшити видобуток українського газу. В нашій українській історії були часи, коли Україна видобувала більше 60 млрд м3 природного газу. Зараз залишилося трошки більше 20 млрд м3. Але у нас є величезний потенціал. У нас розвіданих запасів майже 1 трлн м3. Цього достатньо, щоб десятки років наповнювати газотранспортну систему і себе повністю забезпечувати природним газом"
Перевірка VoxCheck
видобували більше 60 млрд м3 газу лише протягом короткого періоду часу в 70-х роках ХХ століття. Потім видобуток почав стрімко падати через вичерпання легкодоступних запасів і значно вигідніший видобуток у Сибіру. У 1990-х видобуток в Україні зафіксувався на рівні приблизно 20 млрд м3.
Існують різні оцінки запасів газу в Україні. Голова правління "Надра України" заявляв, що в Україні є 905 млрд м3 покладів газу, але лише половину з них реально можна видобути. За даними British Petroleum, Україна має 1,1 трлн м3 покладів газу. За нинішніх обсягів видобутку його вистачить на приблизно 20+ років.
Головна маніпуляція полягає в тому, що розробка нових родовищ та збільшення видобутку - це тривалий процес, який потребує значних інвестицій. Тоді як загроза значного зменшення транзиту російського газу через Україну дуже близька - через закінчення контракту на транзит газу наприкінці 2019 року та високу ймовірність побудови Північного потоку-2 і Турецького потоку Росією. Більш того, технологічна можливість видобутку зовсім не гарантує його економічну доцільність.
https://voxukraine.org/longreads/voxcheck-q3/index.html?fbclid=IwAR0LV1TsWVZTL1DPd2UR8usTTgXkNtaKRSVZ-QGHAIGTGqjrEK8NOQ23Hs8
" У Юлії Тимошенко майже не змінюється частка правди у промовах: 30% у І кварталі, 27% у ІІ кварталі, 31,3% у третьому. Найчастіше Тимошенко говорила про газовий ринок та стан економіки"
А інакше й бути не може, на газі юля «вовка з'їла».
"Те, що наша ГТС залишиться без обсягів транспортування газу - це теж обман. Тому що єдиний шлях наповнити нашу ГТС - це максимально, екстремально, стрімко збільшити видобуток українського газу. В нашій українській історії були часи, коли Україна видобувала більше 60 млрд м3 природного газу. Зараз залишилося трошки більше 20 млрд м3. Але у нас є величезний потенціал. У нас розвіданих запасів майже 1 трлн м3. Цього достатньо, щоб десятки років наповнювати газотранспортну систему і себе повністю забезпечувати природним газом. видобували більше 60 млрд м3 газу лише протягом короткого періоду часу в 70-х роках ХХ століття. Потім видобуток почав стрімко падати через вичерпання легкодоступних запасів і значно вигідніший видобуток у Сибіру. У 1990-х видобуток в Україні зафіксувався на рівні приблизно 20 млрд м3.
Існують різні оцінки запасів газу в Україні. Голова правління "Надра України" заявляв, що в Україні є 905 млрд м3 покладів газу, але лише половину з них реально можна видобути. За даними British Petroleum, Україна має 1,1 трлн м3 покладів газу. За нинішніх обсягів видобутку його вистачить на приблизно 20+ років.
Головна маніпуляція полягає в тому, що розробка нових родовищ та збільшення видобутку - це тривалий процес, який потребує значних інвестицій. Тоді як загроза значного зменшення транзиту російського газу через Україну дуже близька - через закінчення контракту на транзит газу наприкінці 2019 року та високу ймовірність побудови Північного потоку-2 і Турецького потоку Росією. Більш того, технологічна можливість видобутку зовсім не гарантує його економічну доцільність".
https://voxukraine.org/longreads/voxcheck-q3/index.html?fbclid=IwAR0LV1TsWVZTL1DPd2UR8usTTgXkNtaKRSVZ-QGHAIGTGqjrEK8NOQ23Hs8
жидовкаєврейка". Дама: "Ісус Христос теж жидєврей, то шо, підемо проти нього?" Робітник: "Вона воровка" Дама: "Ну і шо? Ми всі трохи крадемо!" Робітник: "Вона брехуха" Дама: "Ми всі трохи брешемо... А зара хіба не брешемо?" Тут би й Зеленський розреготався.
До конца Кучмии залишилося 149 днив! Ура заживём!!
До конца Ющенковии залишилося 149 днив!! Уря заживём!!!
До конца Януковичии залишилося 149 днив! Уря заживём!
До конца Рошения залишилося 149 днив! Уря заживём!!
До конца ботоксной Тимошенковии залишилося 149 днив ! Уря заживём!!
До конца ХХХХХХ залишилося 149 днив ! Уря заживём!!!
Давай бот - сектант воровки расказывай про светлое будущее которое нам должны принести воры, популисты и просто бандиты типа Порошенок Тимошенок...
- Не дождетесь...
как назвать выступление Порошенко на экономическом форуме в Харькове, где он
заявил, что с первыми выстрелами на Донбассе его бизнес в россии был арестован?
При этом он ничего не сказал о том, что "Рошен" в Липецке работал до 2017 года.
Но не это главное. Главное в том, что после ареста имущества "Рошен" в Липицке,
россия позволила компании вывезти все обрудование в Украину. Интересно знать, за какие
заслуги арестованное имущество разрешили переправить в другое государство???
Что, порохоботы, неужели зрада?
Оборудование переправлялось в Украину в три этапа:
1. В 2015 г.
2. В 2016 г.
3.В 2018 году (17 и 18 января) было переправлено в Украину ценное оборудование
на сумму около 10 млн. гр.
Что, "честнейший", "не обманщик" Пэтя ничего не знал об этом?
Так нагло еще никто не врал украинскому народу.
Писанина ни о чем.
у 2 місце Тимошенко
всегда пархатый на пути.
Відео: https://www.facebook.com/sensum.club/videos/1882022308512623/?fref=gs&dti=257034101522681&hc_location=group
Злочинна кар'єра Рабиновича: 1980 - арешт за розкрадання держкоштів 1982 - повторний арешт 1999 - заборона на в'їзд в Україну через нанесення збитків країні 2002 - звинувачення в контрабанді радянської зброї терористам Вчіться, як у ВР потрапляти! І тепер він вирішує за нас.
Ось і весь зміст обговорнення цієї статті. Гідко читати...
Рабінович, Тимошенко,Бойко це "русской мир". Скажіть собі відверто чи бажаєте ви щоб ваші діти, онуки жили в "русской мире". Особисто я категорично ні.😃😃😃
"Тимошенко була завербована ФСБ у липні 1995 року, коли була затримана зі своїм чоловіком в аеропорту «Внуково» за контрабанду 100 тис. доларів, та використовувалась як агент у кримінальних справах, які розслідували правоохоронні органи Росії". https://glavcom.ua/interviews/118643-grigorij-omelchenko-u-spisku-partiji-regioniv-ukrajintsiv-menshe-10.html
Якщо хтось бреше собі в своє задоволення, не маючи реальних можливостей впливу на логіку того про що він бреше, то це одне, а якщо хтось, займаючи високу посаду, бреше, щоб дезорієнтувати масу щодо істинних мотивів і цілей своєї діяльності перебуваючи на цій посаді, то це зовсім інше.
Ця ботва вся родом звідти, сексоти, комсомольці, їх чада, в них ніщо не змінилося - ви працюйте, а ми будемо вам казки розказувати і красти.
Хотя , если бы этой банде не нужен был бы телевизор ...
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Буде що красти.