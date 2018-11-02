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Материалы по теме:
Все про:Бойко (730) Рабинович (141) рейтинг (1160) Тимошенко (23986) ложь (340)

 Рабинович, Тимошенко, Бойко, Гройсман, Порошенко, Ляшко, Садовый, Тягнибок - рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine. ИНФОГРАФИКА

Вадим Рабинович ("За життя"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Юрий Бойко ("Оппоблок") продолжают удерживать пальму первенства в рейтинге манипуляторов и лжецов VoxCheck.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vox Ukraine.

Смотрите также: "Придут разумные политики, которые будут выстраивать отношения с ДНР и ЛНР", - оппоблоковец Бойко и главарь донецких террористов Пушилин в эфире росТВ. ВИДЕО

Так, согласно результатам рейтинга, тройка манипуляторов и лжецов в третьем квартале 2018-го осталась неизменной: Вадим Рабинович (партия "За життя"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Юрий Бойко ("Опоблок").

Рабинович, Тимошенко, Бойко, Гройсман, Порошенко, Ляшко, Садовый, Тягнибок - рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine 01

Вместе с тем, премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко скатились из первых мест правдорубов в середину рейтинга. А их места заняли лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. Замыкает тройку правдивых политиков Андрей Садовый, лидер "Самопомочи" и мэр Львова.

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Чаще всего в третьем квартале политики говорили о газе, внешней торговле, собственной законодательной деятельности, государственном долге и состояние экономики. Наименее корректно политики комментировали газовый вопрос, государственный долг и внешнюю торговлю (в основном это касается торговли Украины с Россией).

Рабинович, Тимошенко, Бойко, Гройсман, Порошенко, Ляшко, Садовый, Тягнибок - рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine 02

597 утверждений, содержащих факты, проверил VoxCheck в третьем квартале. Всего с начала года - 1796. Из них чаще всего VoxCheck проверял Вадима Рабиновича (387 утверждений), Олега Ляшко (278) и Петра Порошенко (217). Эти политики более или менее с одинаковой активностью выступали на мероприятиях и в СМИ в течение последних трех кварталов, тогда как другие политики - то появлялись на медийных радарах, то исчезали.

Рабинович, Тимошенко, Бойко, Гройсман, Порошенко, Ляшко, Садовый, Тягнибок - рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine 03

Читайте также: "Пускай тренируются", - Кучма о возможном участии Вакарчука и Зеленского в выборах

"А вот у Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского мы, как всегда, почти не нашли что проверять: они либо постятся фотографии с небольшими подписями (часто это встречается у Зеленского) или же пишут без всякого фактажа или политических тезисов", - отметили в Vox Ukraine.

Источник: https://censor.net.ua/n3094876
 
 
 Топ комментарии
 
Vox Ukraine похоже первый в рейтенге
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платформа, заснована у 2014 році групою висококваліфікованих економістів та юристів, які працюють в Україні і за кордоном Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine - Цензор.НЕТ 5852

Еще в Википедии пишет так
"Нейтральність цієї статті є під сумнівом"
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От того что врет Рабинович, Тимошенко и Бойко последствия не такие ,не они рулят от имени страны за её пределами и внутри , как от вранья Порошенко
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короче нужен детектор лжи с электростулом на выходе. Напруга согласно лживым ответам Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine - Цензор.НЕТ 484
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передай своему мародеру рошену , что это уже не работает
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Кстати из 9 человек приведённых в таблице , только Гриценко Украинец .
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Проценко це Юлія Мостовая з цигаркою.😯
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был бы он навозом, было бы хорошо...\а так г..но...\
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Гриценко Украинец, який вінчався у московському патріархаті. Це, до речі, й до його дружини питання.
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кто знает, как настоящее имя трепла охметова ?
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министр обороны Ехануров сидел костью в горле у косатой, не давал возможности вольно дерибанить военное имущество.
Поэтому, в декабре 2008 она инициировала комиссию КРУ под предводительством известного казнокрада дважды несудимого миколы сывульского,
и под надуманным предлогом сняла Еханурова с должности.
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Мені довелося розмовляти із Юрієм Єхануровим, якого Юля ображали за національною ознакою. Юрій це людина честі, кому би не служив.
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Конечно. Досье его почитайте. Прихватизация этого латентного рыга просто таки народная. Оно тихо сидит и особо не высовывается, но его дела - чистая слеза.
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ага, негодяйка Юля вернула государству украденную Криворожсталь и организовала честный аукцион, деньги от которого пришли как раз при кристальном еханурике и с тех пор про эти бабки никто не слышал.
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ніхто й не спорить. Вона і зараз створить великі проблеми Ахметці, але я би хотів президента який буде боротиьс не лише із свої конкурентами, а й і "друзями"...
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ахметов, пинчук и пр. ей не конкуренты - у нее, в отличии от пэдры и другой своры, бизнеса нет. А вот то, что оппоненты - несомненно, как и пэдра.
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ну народ... Вам у сєкті, віра в Люлю забороняє відкрити її е-декларацію?
Нах.ра постити бред, яки так легко перевірити. Мені тут один з ваших адептів вже два дні скидує коли Жуля безкоштовні кредити на утеплення видавала. Ось так як ви, ляпнув і втік!
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и где у нее в декларации бизнес? тем более, конкурирующий с украинскими олигархами? не стыдно бредить, обвиняя в том других?
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че за бред? как она могла его снять с должности, если на эту должность назначал и снимал, как президент, ющер?
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Я бы удививился, если бы йуля хоть раз сказала правду
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таким чином -- на КОЖНОМУ ресурсі електронних ЗМІ - ЦІЛОДОБОВО _ ведеться ЗОМБУВАННЯ свідомості Українців -.
.. Шановні і Дорогі будьте ПИЛЬНИМИ .. МИ переможемо це ЗЛОДІЙСЬКЕ плем"я .. та знайте ця зграя НЕБЕЗПЕЧНІША дикунів і варварів московії .. Розум Мудрість і Дія необхідні Нам
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"Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко перебуваючи на посаді прем'єр-міністра у 2008 році зробила все, щоб Україна не отримала Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це на "Прямому" у програмі "Ситуація" з Тарасом Березовцем заявив політолог-міжнародник Віктор Уколов" Ми втратили у 2008 таку можливість отримати ПДЧ. Тоді Ющенко звертався до Юлії Тимошенко з проханням, щоб уряд звернувся з проханням надати НАТО ПДЧ. Спочатку Янукович, коли був прем'єром йому відмовив, а потім і Юлія Тимошенко відмовила. Тільки Юлія Володимирівна зробила це хитріше. Вона навіть нам, народним депутатам своєї франкції сказала, що вона за НАТО, але немає єдності у суспільстві. Натомість зробила все, щоб було видно, що немає єдності між президентом і прем'єр-міністром у питанні вступу до НАТО. І це було основним агрументом, чому Україна тоді не отримала плану дій на членство до НАТО", - сказав він."
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витя уколов уже политик-международник? это же понижение в ранге - а как же высокий титул главного вылизывателя соевой задницы?
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Фишер, включи мозги, зачем враньём занимаешься,забыл,как парламент месяц был не работоспособный,понадували шарики Нато нет.В Крыму,что творили,когда зашел натовскмй крейсер.Германия и Франция посмотрели на этот цирк и приложили все усилия ,чтобы не дать пдч,хотя Ющ,Яценюк и Тимошенко подписали обращение.А теперь,что мешает,Грузия уже нас опередила, уже дали,а почему же нам не дают при таком президенте и 50% народа,желающих в НАТО?
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На прищавого щрека даже хрен шкода положити. Що воно зробило? НОЛЬ. ТУПРИЛИЙ НОЛЬ з вуликом бджіл вмісто моску. ющенко щось там гавкнув. "ящур звертався". херня.
В НАТО хтось тоді Україну запросив? Якщо так - де і коли? А так бабка гадала, думала, прикидувала.
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Ветеран АТО Алекс Петров:
"По замыслу имиджмейкеров "Воной", я, простой украинский солдат должен был сказать так, «Горько плакал. Целовал монитор ноутбука и много курил. Затем снова плакал, целовал и курил!»

Увы... Слава Богу не курю...

Но меня затронуло нечто другое.
А именно пламенная речь одноосібного лидера президентской гонки. Про правильную стратегию, сильную армию и повернення Донбасу. Проникновенно говорила, как на проповеди.

Но вот под руку попался интересный документ:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80/page10

Многие, наверное его видели, но мало кто вчитывался.
Я же полистал странички.
Называется он «Разпорядження про затвердження переліку війського майна Збройних Сил яке може бути відчужено.»
Номер 1092-р від 06.08.2008 року.

И что же разрешалось отчудить? (Именно так, проверочное слово - чудить!)

- к примеру четверть миллиона единиц автоматов АК-74.
Вторая категория, тобто почти новые. Цена аж 305 гривен за штуку. Дзынь.

- что ещё?
Да вот, например, двадцать семь минометов 2Б9 «Василёк», вместе с автомобилями Газ-66.
По цене чуть больше 93 тысяч гривен за комплект. Ах ну да, четвёртая категория. Почти металлолом?
Только где ж минометы 1985-87 годов выпуска так «устали»? Афганистан?! Возможно. Но их же кто-то потом купил?! Зачем?! В кафе поставить... Возможно.
Кстати, в то же «кафе» уехали шестьдесят восемь САУ «Акация» 2с3м по цене 706 тысяч гривен за штуку.

- Дальше больше.
Немного конечно, но сотня ракет к комплексу Точка-У.
Вторая категория, почти новая. Да, всего лишь ракета, тобто носитель боевой части, но именно ракета доставляет несколько сот кг тротила к цели.
И спросите у знакомых ракетчиков, что может сделать одна такая «крапка»?

- Или вот выстрелы 122 мм, до гаубицы Д-30.
"Немного" тех выстрелов, 38 000 штук.
Первая и вторая категория.
Цена - 411 грн за одиницю...

Самолеты, пулемёты, ракеты к ПТУР, буссоли и бинокли, снаряды и патроны.

Ну вот и все. Выводы делайте сами касаемо слов и действий!
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але враховуючи якість брехні то тут очолює рейтинг діюча влада......
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Виявилось, що кандидатша в президенти найбільша брехуха.

У Юлії Тимошенко майже не змінюється частка правди у промовах: 30% у І кварталі, 27% у ІІ кварталі, 31,3% у третьому. Найчастіше Тимошенко говорила про газовий ринок та стан економіки.

Інакше й бути не може, на газі юля «вовка з'їла».
"Те, що наша ГТС залишиться без обсягів транспортування газу - це теж обман. Тому що єдиний шлях наповнити нашу ГТС - це максимально, екстремально, стрімко збільшити видобуток українського газу. В нашій українській історії були часи, коли Україна видобувала більше 60 млрд м3 природного газу. Зараз залишилося трошки більше 20 млрд м3. Але у нас є величезний потенціал. У нас розвіданих запасів майже 1 трлн м3. Цього достатньо, щоб десятки років наповнювати газотранспортну систему і себе повністю забезпечувати природним газом"
Перевірка VoxCheck

видобували більше 60 млрд м3 газу лише протягом короткого періоду часу в 70-х роках ХХ століття. Потім видобуток почав стрімко падати через вичерпання легкодоступних запасів і значно вигідніший видобуток у Сибіру. У 1990-х видобуток в Україні зафіксувався на рівні приблизно 20 млрд м3.
Існують різні оцінки запасів газу в Україні. Голова правління "Надра України" заявляв, що в Україні є 905 млрд м3 покладів газу, але лише половину з них реально можна видобути. За даними British Petroleum, Україна має 1,1 трлн м3 покладів газу. За нинішніх обсягів видобутку його вистачить на приблизно 20+ років.

Головна маніпуляція полягає в тому, що розробка нових родовищ та збільшення видобутку - це тривалий процес, який потребує значних інвестицій. Тоді як загроза значного зменшення транзиту російського газу через Україну дуже близька - через закінчення контракту на транзит газу наприкінці 2019 року та високу ймовірність побудови Північного потоку-2 і Турецького потоку Росією. Більш того, технологічна можливість видобутку зовсім не гарантує його економічну доцільність.
https://voxukraine.org/longreads/voxcheck-q3/index.html?fbclid=IwAR0LV1TsWVZTL1DPd2UR8usTTgXkNtaKRSVZ-QGHAIGTGqjrEK8NOQ23Hs8
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Жульчинім сектантам правда очі коле. Те що вони помітили як спам йдеться у статті на Цензор.нет. У новині про головних брехунів є посилання на Vox Ukraine звідки взяв інформацію Цензор.нет і звідки я взяв цю цитату, з якої випливає, що Юлія Тимошенко, кандидатша в президенти найбільша брехуха в Україні.

" У Юлії Тимошенко майже не змінюється частка правди у промовах: 30% у І кварталі, 27% у ІІ кварталі, 31,3% у третьому. Найчастіше Тимошенко говорила про газовий ринок та стан економіки"

А інакше й бути не може, на газі юля «вовка з'їла».
"Те, що наша ГТС залишиться без обсягів транспортування газу - це теж обман. Тому що єдиний шлях наповнити нашу ГТС - це максимально, екстремально, стрімко збільшити видобуток українського газу. В нашій українській історії були часи, коли Україна видобувала більше 60 млрд м3 природного газу. Зараз залишилося трошки більше 20 млрд м3. Але у нас є величезний потенціал. У нас розвіданих запасів майже 1 трлн м3. Цього достатньо, щоб десятки років наповнювати газотранспортну систему і себе повністю забезпечувати природним газом. видобували більше 60 млрд м3 газу лише протягом короткого періоду часу в 70-х роках ХХ століття. Потім видобуток почав стрімко падати через вичерпання легкодоступних запасів і значно вигідніший видобуток у Сибіру. У 1990-х видобуток в Україні зафіксувався на рівні приблизно 20 млрд м3.
Існують різні оцінки запасів газу в Україні. Голова правління "Надра України" заявляв, що в Україні є 905 млрд м3 покладів газу, але лише половину з них реально можна видобути. За даними British Petroleum, Україна має 1,1 трлн м3 покладів газу. За нинішніх обсягів видобутку його вистачить на приблизно 20+ років.
Головна маніпуляція полягає в тому, що розробка нових родовищ та збільшення видобутку - це тривалий процес, який потребує значних інвестицій. Тоді як загроза значного зменшення транзиту російського газу через Україну дуже близька - через закінчення контракту на транзит газу наприкінці 2019 року та високу ймовірність побудови Північного потоку-2 і Турецького потоку Росією. Більш того, технологічна можливість видобутку зовсім не гарантує його економічну доцільність".
https://voxukraine.org/longreads/voxcheck-q3/index.html?fbclid=IwAR0LV1TsWVZTL1DPd2UR8usTTgXkNtaKRSVZ-QGHAIGTGqjrEK8NOQ23Hs8
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Той випадок коли з Богословською важко не погодитись. https://www.facebook.com/sensum.club/videos/1882022308512623/?fref=gs&dti=257034101522681&hc_location=group
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Електропоїзд Львів - Лавочне. Передаю дослівно. Ст. Скнилів - заходять робітники (зміна з 117(АРЗ). Напроти сідає чоловік(років 30). Дама, під 50, трохи посунулась, звільняючи місце, почала: "Зарплати малі... Газ дорогий... ціни більші ніж в Європі... Юля прийде і всіх бариг посадить" Робітник: "Вона жидовка єврейка". Дама: "Ісус Христос теж жид єврей, то шо, підемо проти нього?" Робітник: "Вона воровка" Дама: "Ну і шо? Ми всі трохи крадемо!" Робітник: "Вона брехуха" Дама: "Ми всі трохи брешемо... А зара хіба не брешемо?" Тут би й Зеленський розреготався.
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Тоже мне новость брехливая ботоксная бабка популистка - лидер среди брехунов. ВОна будет брехать всё шо хочешь абы только к власти дорваца. У ботоксной явно на власти крыша поехала, аж усераеца хочет власти..
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До кінця Рошенії залишилось 149 днів! Рошенія - країна, якою "керує" (чит. розпродає) нікчемний, жадібний та корумпований торгаш або просто Барига!
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До конца Кравчуковии залишилося 149 днив! Уря заживьём!!
До конца Кучмии залишилося 149 днив! Ура заживём!!
До конца Ющенковии залишилося 149 днив!! Уря заживём!!!
До конца Януковичии залишилося 149 днив! Уря заживём!
До конца Рошения залишилося 149 днив! Уря заживём!!
До конца ботоксной Тимошенковии залишилося 149 днив ! Уря заживём!!
До конца ХХХХХХ залишилося 149 днив ! Уря заживём!!!

Давай бот - сектант воровки расказывай про светлое будущее которое нам должны принести воры, популисты и просто бандиты типа Порошенок Тимошенок...
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Бггг, влажные мечты геронтофилов-юлеботов такие влажные =)
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Только что прочитал о Юле: "Такой обманщицы наверное в мире более нет".У меня вопрос:
как назвать выступление Порошенко на экономическом форуме в Харькове, где он
заявил, что с первыми выстрелами на Донбассе его бизнес в россии был арестован?
При этом он ничего не сказал о том, что "Рошен" в Липецке работал до 2017 года.
Но не это главное. Главное в том, что после ареста имущества "Рошен" в Липицке,
россия позволила компании вывезти все обрудование в Украину. Интересно знать, за какие
заслуги арестованное имущество разрешили переправить в другое государство???
Что, порохоботы, неужели зрада?
Оборудование переправлялось в Украину в три этапа:
1. В 2015 г.
2. В 2016 г.
3.В 2018 году (17 и 18 января) было переправлено в Украину ценное оборудование
на сумму около 10 млн. гр.
Что, "честнейший", "не обманщик" Пэтя ничего не знал об этом?
Так нагло еще никто не врал украинскому народу.
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То есть твоя линия защиты воровки путинской строица не на том что воровка честная и ни в чём не виновата, а на том что у вас тоже воры и брехуны, так выходит??? То что Порошенко брехун и бандюк это любому очевидно, но скажи как это должно оправдать брехливую популистку профурсетку Тимошенко??
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то, что она не ворофка доказано четырьмя президентами, кучей генеральных прокуроров и международным агенством - никто из них не смог указать - что именно она украла. А вот то, что ты психически вменяемый - не доказано никем. Твои же алогичные высеры говорят как раз об обратном.
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Давай начинай заливать про то как нищая ниварофка живёт на ЗП депутата и её полностью содержит муж...ВИдимо за счёт процветающего бизнеса в окупированном Севастополе... Не забудь ещё сказать что дорогущая предвыборная пиар компания воровки проходит исключительно на её скромные сбережения, а многократные встречи с кучминским олигархом Пинчуком Жюля проводила потому что Пинчук хороший и ни разу не вор и не олигарх...Не забудь сказать как Люля всех олигархов в тюрьмы посадит..есссно кроме своего кореша Пинчука...
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еще раз для пациентов психиатрической клиники - называть ее воровкой, после того, как четыре президента, куча генпрокуроров и иностранное агенство доказали обратное, как минимум - шизофрения.
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Твои обвинения в адрес Тимошенко голословные, ничем не подтверждены.
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Спроси у Олега Тихонова. (Правильно писать - ПОДТВЕРЖДЕНЫ).
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все вірно, в Бохіню потрібно вірити... сліпо,в ідключив мізки.
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Присоединяюсь к вопросу в чей адрес подтверждены назови???
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Забыл правда добавить что у мужа воровки который по версии сектантов воровки полностью содержит их нищую воровку куча бизнеса в окупированном Севастополе и прекрасно работает и по ныне..почему про это не вспомнил??
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Опять ничего конкретного, опять сектанты, опять воровка....
Писанина ни о чем.
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конкретно бизнес в Севастополе а у тебя писанина и враньё, бот брехливой бабки...
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По каким критериям определялись кандидаты в президенты?
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Баба Жюля тебе что не кандидат? Так хочет в президенты, так хочет власти шо аж калл роняет когда орёт свои брехливые лозунги...разве не очевидно??
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А як це сприймати?Як брехню,або правду?
Рабінович, Тимошенко, Бойко, Гройсман та Порошенко очолили рейтинг політичних брехунів у III кварталі, - Vox Ukraine - Цензор.НЕТ 7096
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жулі можуть вірити тільки клінічні ідіоти ! сєкта свідків вигідного контракту кончана як і їх багіння
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Еще одно подтверждение,все кто вышел из чучминской банды и был во власти,патологические лгуны и мерзавцы.Рошен это еще раз просто доказал.Всех накуй без какого либо исключения.
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Те, що трійку перших брехунів з великим відривом очолюють московські зозульки Рабінович, Тимошенко і Бойко мене зовсім не дивує. Відчувається "школа" кремлівських пропагандистів. Залишається хіба що привітати переможців і вручити їм заслужені нагороди...💣💣💣
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"Рабинович, Тимошенко, Бойко, Гройсман и Порошенко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале" - я бы брехунов разместил в обратном порядке - Порошенко, Гройсман, Бойко, Тимошенко, Рабинович.
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Ну якщо вам це допоможе сьогодні спокійно заснути то можете розміщувати, як вам заманеться...😷😷😷
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Как не крути,как не верти,
всегда пархатый на пути.
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пропагандист фонтанирует дерьмом из помойной ямы сайта РФ и блевотиной русвесны .
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Врать так как она врет тоже нельзя. Поэтому давайте уж правду послушаем. От 3-х до 4-х млрд. доларов в год мы теряли только благодаря тому, что были подписаны эти позорные соглашения. За три года пребывания ее у власти Украина из страны, которая была крупнейшим экспортером превратилась в страну, которая импортирует даже сало и чеснок…

Відео: https://www.facebook.com/sensum.club/videos/1882022308512623/?fref=gs&dti=257034101522681&hc_location=group
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Detection UA‏ @DetectionUA

Злочинна кар'єра Рабиновича: 1980 - арешт за розкрадання держкоштів 1982 - повторний арешт 1999 - заборона на в'їзд в Україну через нанесення збитків країні 2002 - звинувачення в контрабанді радянської зброї терористам Вчіться, як у ВР потрапляти! І тепер він вирішує за нас.

Рабінович, Тимошенко, Бойко, Гройсман, Порошенко, Ляшко, Садовий, Тягнибок - рейтинг політичних брехунів у III кварталі, - Vox Ukraine - Цензор.НЕТ 913
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Юля бреше, так, але ваш Пеця теж берхло, дійсно, але й Юля брехло, і що? ви хіба не бачите, що Пеця теж брехло?

Ось і весь зміст обговорнення цієї статті. Гідко читати...
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Не треба скігліти.. Брешуть всі політики і у всьому світі. Ну така людська природа... Різниця полягає лише в меті і наслідках....
Рабінович, Тимошенко,Бойко це "русской мир". Скажіть собі відверто чи бажаєте ви щоб ваші діти, онуки жили в "русской мире". Особисто я категорично ні.😃😃😃
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Коли Григорій Омельченко балотувався за списком БЮТ до ВР, то сама Юлія Тимошенко називала його українським «комісаром Катані. Він працював начальником відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю в Головному управлінні військової контррозвідки СБУ, був консультантом Комісії з питань оборони і державної безпеки Верховної Ради України 12 скликання, депутатом ВР 2-го скликання, депутатом ВР 3-го скликання, № 7 у списку фракції БЮТ у ВР 6-го скликання. Він сказав, що

"Тимошенко була завербована ФСБ у липні 1995 року, коли була затримана зі своїм чоловіком в аеропорту «Внуково» за контрабанду 100 тис. доларів, та використовувалась як агент у кримінальних справах, які розслідували правоохоронні органи Росії". https://glavcom.ua/interviews/118643-grigorij-omelchenko-u-spisku-partiji-regioniv-ukrajintsiv-menshe-10.html
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Ну, є різниця між брехнею того, кого просто по приватному заносить і брехнею суб'єкта, який наділений і повинен виконувати важливі обов'язки в системі управління державою. Тому не треба валити в одну купу різні за своєю природою явища.
Якщо хтось бреше собі в своє задоволення, не маючи реальних можливостей впливу на логіку того про що він бреше, то це одне, а якщо хтось, займаючи високу посаду, бреше, щоб дезорієнтувати масу щодо істинних мотивів і цілей своєї діяльності перебуваючи на цій посаді, то це зовсім інше.
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Ну, це класика для порохоботів - пропонувати комусь "работать". Бажано, звичайно, за символічну плату, як в СССР, "хочеш - жни, а хочеш - куй, все одно одержиш ...уй".
Ця ботва вся родом звідти, сексоти, комсомольці, їх чада, в них ніщо не змінилося - ви працюйте, а ми будемо вам казки розказувати і красти.
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Электричество есть пока .
Хотя , если бы этой банде не нужен был бы телевизор ...
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Якщо Зеленський не проводить, й ніколи не проводив жодної політичної діяльності, то з якого дива його включають в рейтинги? А щодо брехні, то Зеленський є безперечним лідером серед усіх громадян України. Подивіться його передачі.
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Держи карман шире. Як каже Дональд - fake news are creating violence.
Буде що красти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабинович, Тимошенко, Бойко, Гройсман, Порошенко, Ляшко, Садовый, Тягнибок - рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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