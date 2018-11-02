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Все про:Путин (24339) разведка (2002) Россия (70970) Скрипаль (457) Чепига (25) Мишкин (15)

 Подарок к столетию: Путин предложил вернуть российской военной разведке советское название

Ведомство, в котором служат предполагаемые отравители Скрипалей, может опять называться ГРУ

Президент России Владимир Путин предложил восстановить для военной разведки РФ название времен СССР – Главное разведывательное управление. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Сейчас военная разведка России официально называется "Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил".

"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ", – сказал Путин ветеранам и работникам службы.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" – Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", – добавил он, как утверждают в издании, под аплодисменты в зале.

Главное управление генштаба Вооруженных сил появилось в 2010 году в результате переименования Главного разведывательного управления (ГРУ) генштаба. Тем не менее, и в России, и за ее пределами российскую военную разведку по-прежнему называют ГРУ.

Особенно часто это название звучит в последнее время. Аббревиатура GRU упоминается в речах политических лидеров и мировых СМИ после отравления Скрипалей и обвинения в том, что разведка России проводила кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирного антидопингового агентства ВАДА и следователей, ведущих дело о крушении малайзийского "боинга" MH-17 в Донбассе.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".

Источник: https://censor.net.ua/n3094870
 
   
 Топ комментарии
 
Vladimir Shalato
Каким словом дерьмо не назовешь, хоть халвой, но от этого все равно - дерьмо останется дерьмом.
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Шпили-вили - такое название им больше подходит Подарок к столетию: Путин предложил вернуть российской военной разведке советское название - Цензор.НЕТ 1666
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Майстри змінювати назви. От наприклад. Рупль Петра 1. Не бачу росії.
Подарок к столетию: Путин предложил вернуть российской военной разведке советское название - Цензор.НЕТ 3625
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Vladimir Shalato
Каким словом дерьмо не назовешь, хоть халвой, но от этого все равно - дерьмо останется дерьмом.
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Постановление:
Вернуть разведке Раски Федераски старое название - "Шпили-вили"(с) В.В.Х*уйло
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*Та да *! К чему эти пиндоские полумеры , ЧК ( ВЧК ) тоже хорошо ...!
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За одним махом хай і расєюшкі назву на рєсєфєсєер замінять!
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Сталинадзе.
Что, забыли, что он старательно строил из себя грузина ?
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Шпили-вили - такое название им больше подходит Подарок к столетию: Путин предложил вернуть российской военной разведке советское название - Цензор.НЕТ 1666
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как кровавую банду не назови, смысл от этого не меняется.
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мені оце більше сподобалось
https://www.youtube.com/watch?v=J4jHTZmuqbc
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Майстри змінювати назви. От наприклад. Рупль Петра 1. Не бачу росії.
Подарок к столетию: Путин предложил вернуть российской военной разведке советское название - Цензор.НЕТ 3625
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до изобретения "россии" оставалось 14 лет... Подарок к столетию: Путин предложил вернуть российской военной разведке советское название - Цензор.НЕТ 8839
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освоил пропагандист методу ФСБ Гнилая селёдка-на 10 перепечаток сайтов ДНР одна перепечатка проукраинская.
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четыре года пропагандист русского мира перепечатывает чужие картинки. Не написав ни одного связного коммента своими словами и длиннее одной строки. Не умеет.
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"Швейка" оно не читало... "Чукча не читатель, чукча писатель..." (с)
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Та давайте уже и фсб обратно в кгб переименовывайте.... ведь скоро все будет по старому...железный занавес потихоньку опускается...
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Есть чудесное название название, которое озвучил на весь мир Виктор Суворов, "Аквариум"
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Еще лет 20 Путин продержится, достроит некий аналог слабого и рахитного СССР, затем все рухнет уже без каких либо вариантов восстановления.
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Столько не живут....хуйлу уже 66....лет пять..от силы десять...если свои не грохнут раньше....
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Думаю продержится.
Но здесь есть нюанс, не удивлюсь если Запад сделает все чтобы появился еще один Путин и закрепился на долго, без царя все не только рухнет но и запылает везде и надолго.
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Там нечему пылать, армия рф сейчас наполовину меньше чем перед Крымской войной при Николае, допылались.
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При чем здесь официальная армия?
Распад России это мгновенное создание множества "княжеств" как и отделение разных народностей. Все они сразу предъявят всем соседям по полной программе и начнется.
У всех ко всем из бывшего соцлагеря есть очень не хилые претензии.
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... . (громкие, бурные и продолжительные аплодисменты со всех сторон амфитеатра, переходящие в овации)
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вслед за изгнанием с ПАСЕ, ху#ловскую банду нужно изгнать из всех европейских структур
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вот удмурты какие выдумщики. хероических мордовских пидорасов теперь грушниками называть будут.
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Хватит дурачить народные массы ©

Они все не разведчики

Они пид@расы ©

Подарунок до сторіччя: Путін запропонував повернути російській військовій розвідці радянську назву - Цензор.НЕТ 9234
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Почему бы не вернуться к исконному названию страны - Московия.
Термин "русофобия" сразу утратит актуальность.
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и шо ему не понравилось.
гугшвс тоже скерненько - хрен выговоришь...
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праільна. Дєнь развєдчіка, а йєго-то і спряталі в названії
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всегда умиляет как срасея себя с совков сравнивает.хотя сама срасея это где 5% совка
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межпрочим, до 18 брюмера хуйлу бонапарту, осталась ровно неделя. вангонуть? )))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПодарок к столетию: Путин предложил вернуть российской военной разведке советское название
 
 
 
 
 
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