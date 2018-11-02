 Подарок к столетию: Путин предложил вернуть российской военной разведке советское название

Президент России Владимир Путин предложил восстановить для военной разведки РФ название времен СССР – Главное разведывательное управление. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Сейчас военная разведка России официально называется "Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил".

"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ", – сказал Путин ветеранам и работникам службы.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" – Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", – добавил он, как утверждают в издании, под аплодисменты в зале.

Главное управление генштаба Вооруженных сил появилось в 2010 году в результате переименования Главного разведывательного управления (ГРУ) генштаба. Тем не менее, и в России, и за ее пределами российскую военную разведку по-прежнему называют ГРУ.

Особенно часто это название звучит в последнее время. Аббревиатура GRU упоминается в речах политических лидеров и мировых СМИ после отравления Скрипалей и обвинения в том, что разведка России проводила кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирного антидопингового агентства ВАДА и следователей, ведущих дело о крушении малайзийского "боинга" MH-17 в Донбассе.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".