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 Террористы обустраивают новые огневые позиции в Золотом-5 и роют траншеи возле домов, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска размещают свои огневые позиции в жилых домах Золотого-5. Сейчас зафиксировано шесть новых огневых позиций и новая траншея боевиков.

Об этом информирует спикер штаба ООС Алексей Жуганов, передает Цензор.НЕТ.

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"Огневые позиции оккупантов расположены в жилых домах местных жителей на северо-западной околице населенного пункта Золотое-5. Данный факт также подтверждает и отчет мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованный 01 ноября 2018, в котором подчеркнуто, что на северной околице временно оккупированного Золотое-5/Михайловка БПЛА миссии зафиксировал три новых траншеи вооруженных формирований Российской Федерации, две из которых соединяются с жилым домом. Также на 300 м севернее БПЛА зафиксировал шесть новых огневых позиций и новую 30-метровую траншею оккупантов", - сообщил Жуганов.

Террористы обустраивают новые огневые позиции в Золотом-5 и роют траншеи возле домов, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094864
 
 
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Тут оговорка в названии статьи. Они себе не траншеи роют...
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так казали що Золоте 5 звільнено! збрехали чи назад здали?
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Сепарня і Гради ховала за будинками та вела звідти обстріли. Звичайна тактика дамбаських бандюків.
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так пару місяців назад золоте 5 як звільнили цензор про це повідомляв що за маячня?
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Еще раз подтверждается подлая натура "орков-мокшан" прятаться за спинами мирных жителей.Просто суки..Копайте себе могилы
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