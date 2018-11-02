 В РПЦ назвали "неадекватными" слова представителя Вселенского патриархата о прекращении существования УПЦ МП

В Российской православной церкви усомнились в "душевном и духовном" здоровье архиепископа Иова, заявившего ранее, что с канонической точки зрения УПЦ МП больше не существует. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТАСС.

Реакцию РПЦ озвучил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

"Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви", – отметил отец Александр.

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Ранее представитель Вселенского патриархата архиепископ Иов (Геча) в интервью "Украинской службе Би-би-си" заявил, что, "с канонической точки зрения", сейчас Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не существует, а архиереи в Украине де-факто являются архиереями Вселенского престола и должны теперь ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего служения.

Кроме того, представитель Вселенского патриархата сказал, что если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься и от собственной автокефалии. А при дальнейшем сопротивлении созданию поместной церкви в Украине против Российской православной церкви, по его словам, могут быть применены "определенные решения".

"Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви", - сказал архиепископ.

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Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.