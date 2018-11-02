 В РПЦ назвали "неадекватными" слова представителя Вселенского патриархата о прекращении существования УПЦ МП

В Российской православной церкви усомнились в "душевном и духовном" здоровье архиепископа Иова, заявившего ранее, что с канонической точки зрения УПЦ МП больше не существует. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТАСС.
Реакцию РПЦ озвучил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.
"Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви", – отметил отец Александр.
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Ранее представитель Вселенского патриархата архиепископ Иов (Геча) в интервью "Украинской службе Би-би-си" заявил, что, "с канонической точки зрения", сейчас Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не существует, а архиереи в Украине де-факто являются архиереями Вселенского престола и должны теперь ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего служения.
Кроме того, представитель Вселенского патриархата сказал, что если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься и от собственной автокефалии. А при дальнейшем сопротивлении созданию поместной церкви в Украине против Российской православной церкви, по его словам, могут быть применены "определенные решения".
"Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви", - сказал архиепископ.
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Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.
11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Быдло и в рясе - быдло. Увы, страна поражена вирусом имперского быдлячества погловно, даже самонарёкшиеся "духовными людьми". Тьфу... ))
Ми сподіваємося, що Православна церква Росії прийде до розуму і повернеться в єднання зі Вселенським престолом, бо Вселенський престол не бажає рвати з нею відносин. Але якщо така ситуація продовжуватиметься довгий час, звичайно, Вселенський престол буде змушений приймати певні рішення, щоб забезпечити єдність церкви. Якщо Московська церква хоче творити щось не відповідно духові священних канонів Вселенських і помісних соборів, якщо вона це робить, вона сама себе віддаляє від православ'я. Церква несе місію, яка стоїть вище політики, і ми не можемо торгувати церквою через якісь геополітичні інтереси". https://www.bbc.com/ukrainian/features-46069420
Усі інші канонічні православні церкви світу, включно з Російською, були утворені не рішенням Вселенських соборів, а саме Вселенським патріархатом. Юридично Константинополь має це право - це його привілей проголошувати автокефалію, і в томосах про автокефалію всіх нових церков сказано, що вони повинні визнавати першість Константинополя. Якщо сьогодні Православна церква Росії має сумніви стосовно цього, вона повинна зректися власної автокефалії. Патріарший статус їй був даний у XVI столітті Вселенським патріархом Єремією ІІ, і в цьому документі ясно сказано, що московському архієрею дається право називати себе патріархом при тому, що він має визнавати Константинопольського патріарха. https://www.bbc.com/ukrainian/features-46069420
Это типо как Золотая Орда отпала от Крыма? Или собака от хвоста)
Термін «православ'я» (грецькою ὀρθοδοξία) отримав широке поширення від часу перемоги Вселенською Церквою єресі войовничого іконоборства на VII Вселенському Соборі в Нікеї (787 р.) та із запровадженням свята Торжества православ'я у першу неділю Святої Чотиридесятниці. Однак коріння його сягають ще часів IV Вселенського Собору в Халкидоні (451 р.), на якому ті, що вчили про Христа як про Того, хто має дві природи - божественну і людську, - називали себе православними.
У смисловому плані обидва терміни дійсно надзвичайно близькі: "православний" означає правильність сповідання християнської віри, "католицький" пояснює приналежність до Вселенської Церкви, яка і є тим інститутом, який зберігає правильне християнське вчення. Таким чином ми можемо побудувати такий синонімічний ряд: католик = православний = не-єретик.
Просто до сьогоднішнього часу, у Вселенського престолу сили не було московію на місце поставити. Тепер час настав усе виправити за канонами.
Мерседесигрушек и фруктов детям-сиротам.