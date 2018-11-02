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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:РПЦ (464) Волков Александр (5)

 В РПЦ назвали "неадекватными" слова представителя Вселенского патриархата о прекращении существования УПЦ МП

В Москве говорят, что озабочены "душевным и духовным" здоровьем архиепископа Иова

В Российской православной церкви усомнились в "душевном и духовном" здоровье архиепископа Иова, заявившего ранее, что с канонической точки зрения УПЦ МП больше не существует. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТАСС.

Реакцию РПЦ озвучил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

"Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви", – отметил отец Александр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новая церковь будет называться Православная церковь в Украине, - представитель Вселенского патриархата

Ранее представитель Вселенского патриархата архиепископ Иов (Геча) в интервью "Украинской службе Би-би-си" заявил, что, "с канонической точки зрения", сейчас Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не существует, а архиереи в Украине де-факто являются архиереями Вселенского престола и должны теперь ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего служения.

Кроме того, представитель Вселенского патриархата сказал, что если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься и от собственной автокефалии. А при дальнейшем сопротивлении созданию поместной церкви в Украине против Российской православной церкви, по его словам, могут быть применены "определенные решения".

"Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви", - сказал архиепископ.

Также на Цензор.НЕТ: Харьковская епархия УПЦ подтвердила верность Онуфрию

Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094862
 
 
 Топ комментарии
 
Знатно у кацапов подгорает))) Значит Украина на верном пути.
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Знатно у кацапов подгорает))) Значит Украина на верном пути.
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карательная психиатрия. теперь от церкви ))
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Ахах, сумашедшие сомневаются в здоровьи врачей.
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Такое ощущение, шо эти москальские попы вообще никогда библию не читали
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РПЦ, де-факто, становится иностранным резидентом, а вместе с ней и УПЦ МП. Что здесь еще не понятно?
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Ну чьо непонятно? Вражеский резидент - плати! Не платишь - нахспляжа! Фсьо как в скрепной.
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Це так на саме цю мить. У нас зараз, точно слідуючи за Рішенням Вселенського Патріархату від 11жовтня 2018р, фактично немає ні УАПЦ, ні УПЦ-КП, ані отих десяти вотчин єпископів УПЦ-МП, (з ячких відомо тільки двоє імен, решту зробили це таємно) які теж поставили свої підписи під Проханням про надання Автокефалії, все це зараз, згідно теперішньої відміни Указу Вселенсьського Патріархату від 1686р, знову повернуто в Його вотчину, і є тепер Вселенським Патріархатом, (в Україні), (Першим серед рівних, до речі). Окрім цього, на Канонічній території Вселенського патріархату, (що являє собою Україна зараз), є ще одна церковна установа- Екзархат Русскої православної церкви, якій подобається називати себе УПЦ-МП, трохи замилюючи очі не дуже грамотним своїм прихожанам, (-ось вже є і негативна офіційна точка зору з цього приводу). Згідно з Рішенням Вселенського Патріархату, патріарху Філарету скасована анафема (церковне прокляття), яку несправедливо до нього застосувала РПЦ 1997р., його поновлено в єпископстві, так само, як і митрополита Макарія, главу УАПЦ, але вони є світськими керівниками наших Церков, (пастви яких перебувають у складі Вселенського Патріархату, згідно Рішення синоду Вселенського Патріархату від 11го жовтня 2018р.). Теоретично, (оці) два Екзархи, що направив до нас Вселенский Патріархат, є Вищим церковним начальством в Україні (натепер). Вселенський Патріархат не хоче залишати Україну в своєму управлінні , вибудовувати зовсім нову для себе структуру церковних ієрархій, і тому хоче підготувати Обєднавчий Собор, де і вручить вибраному на ньому головному ієрархові Томас про незалежність (від себе), і цей Наш ієрарх, вибудовуючи Єдину Нашу Помісну Церкву, буде 17-м представником (у Вселенському Патріархаті) Нашої церкви, (останнім, згідно Диптиху).
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А существуют ли ещё такие организации откуда козломордых не выперли?
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Це той гундяєвиць волков, що відповідав "так точно"?
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Вони там всі так відповідають. Кгб-с, сер.
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мокшане кацапокефалию сами себе пожалуют, делов то.
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Как обычно, ордынская говорящая голова не нашла ничего лучше оскорблений. Причем, в отличии от повсеместной российской практики изрыгать площадной мат, сделала это с претензией на "изысканность" осЛоумия...
Быдло и в рясе - быдло. Увы, страна поражена вирусом имперского быдлячества погловно, даже самонарёкшиеся "духовными людьми". Тьфу... ))
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Чи означає це, що в певний момент Константинополь може просто скасувати Російську церкву, тим більше з огляду на розрив нею євхаристійного єднання з Вселенським патріархатом через українське питання?

Ми сподіваємося, що Православна церква Росії прийде до розуму і повернеться в єднання зі Вселенським престолом, бо Вселенський престол не бажає рвати з нею відносин. Але якщо така ситуація продовжуватиметься довгий час, звичайно, Вселенський престол буде змушений приймати певні рішення, щоб забезпечити єдність церкви. Якщо Московська церква хоче творити щось не відповідно духові священних канонів Вселенських і помісних соборів, якщо вона це робить, вона сама себе віддаляє від православ'я. Церква несе місію, яка стоїть вище політики, і ми не можемо торгувати церквою через якісь геополітичні інтереси". https://www.bbc.com/ukrainian/features-46069420
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Немає нічого крашого в вечір п"ятниці - як скуління кацапських шакалів))) В РПЦ назвали "неадекватными" слова представителя Вселенского патриархата о прекращении существования УПЦ МП - Цензор.НЕТ 3584
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всё ПРАВИЛЬНО он сказал !!! вас НЕТ и звать вас НИКАК !!! воши....
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Вселенські собори, постановами яких керується світове православ'я, утворили лише п'ять древніх патріархатів - Рим, Константинополь, Александрія, Антіохія та Єрусалим, а ще до них на правах автокефалії дораховують Кіпрську церкву. Згодом Римська кафедра відпала від православ'я, і його Першим престолом став Константинополь.

Усі інші канонічні православні церкви світу, включно з Російською, були утворені не рішенням Вселенських соборів, а саме Вселенським патріархатом. Юридично Константинополь має це право - це його привілей проголошувати автокефалію, і в томосах про автокефалію всіх нових церков сказано, що вони повинні визнавати першість Константинополя. Якщо сьогодні Православна церква Росії має сумніви стосовно цього, вона повинна зректися власної автокефалії. Патріарший статус їй був даний у XVI столітті Вселенським патріархом Єремією ІІ, і в цьому документі ясно сказано, що московському архієрею дається право називати себе патріархом при тому, що він має визнавати Константинопольського патріарха. https://www.bbc.com/ukrainian/features-46069420
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Згодом Римська кафедра відпала від православ'я\\\\\\\\

Это типо как Золотая Орда отпала от Крыма? Или собака от хвоста)
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Коли утворювались церкви не було ще поділу на православних і католиків.
Термін «православ'я» (грецькою ὀρθοδοξία) отримав широке поширення від часу перемоги Вселенською Церквою єресі войовничого іконоборства на VII Вселенському Соборі в Нікеї (787 р.) та із запровадженням свята Торжества православ'я у першу неділю Святої Чотиридесятниці. Однак коріння його сягають ще часів IV Вселенського Собору в Халкидоні (451 р.), на якому ті, що вчили про Христа як про Того, хто має дві природи - божественну і людську, - називали себе православними.
У смисловому плані обидва терміни дійсно надзвичайно близькі: "православний" означає правильність сповідання християнської віри, "католицький" пояснює приналежність до Вселенської Церкви, яка і є тим інститутом, який зберігає правильне християнське вчення. Таким чином ми можемо побудувати такий синонімічний ряд: католик = православний = не-єретик.
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Помиляєшся щодо Російської, шановний. Вона ні на жодному соборі не утворювалася. Її одноосібно визнав тодішній Вселенський патріарх сидячи в острозі і бажаючи втекти з Москви.
Просто до сьогоднішнього часу, у Вселенського престолу сили не було московію на місце поставити. Тепер час настав усе виправити за канонами.
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Це сказав впливовий архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков, доктор богослов'я, який давно та глибоко займається українською проблематикою, архієпископ Тельміський Іов (Геча), і який за дорученням Патріарха Варфоломія займається створенням Православної Церкви в Україні. У мене не має підстав йому не вірити.
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Але він чітко про це й каже, що "Усі інші канонічні православні церкви світу, включно з Російською, були утворені НЕ рішенням Вселенських соборів, а саме Вселенським патріархатом". А те що ви написали, то деталі за яких саме обставин була створена РПЦ.
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банда ФСБ-РПЦ пусть лучше проверит духовное и душевное здоровье своих поводырей
В РПЦ назвали "неадекватными" слова представителя Вселенского патриархата о прекращении существования УПЦ МП - Цензор.НЕТ 4207
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Дело потихоньку идет к запрету христианства на россии.
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чето задумали нехорошее гундявые, раз так обосрали попа. какое лечение то? если можно помолиться - зачем тогда тратить деньги на смехотворные лекарства? а на сэкономленное купить Мерседес игрушек и фруктов детям-сиротам.
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московитскому шайтанату впору озаботиться про свое душевное состояние В РПЦ назвали "неадекватными" слова представителя Вселенского патриархата о прекращении существования УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6919
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и возобновит 500-летнюю анафему за самозванство.
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Від представника кгб-фсб іншого чекати не слід, це їх практика кидати в психушки усіх хто висловлює думку іншу ніж у них.
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жыдоугробуряты уже ноют ,шо Варфоломей служил в турецкой армии и с пиндосами контактировал...скоро скажут,шо он агент нибиру.
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Когда Вселенский Патриарх лишит вас томоса и станете вы по сути своей сектой, а не церковью, вот тогда с вами на государственном уровне и разберутся как с сектой. Клоуны во главе с ГБшником решили писю подрочить на Вселенского Патриарха! 😀😀😀
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а что русне снова не так? Ведь правду сказано что нету никакого мацковского патриархата, а есть сектанты раскольники самосвяты из мордовии. Да и сама роиська не существует, есть псевдогоссударство засрашка - изгойка 404.
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А чого це у мокші засмикалися? Вони ж белькотіли, що упц мп є незалежною. А упц мп мовчить собі, не заперечує слів Іова - отже усе гаразд.
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Что бы говорить о неадекватности,нужно самим быть адекватными.Слава Богу,что большая часть мира не будет в "путинском раю".
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мразье кацапское!всю кацапскую нечисть выдавим из Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ РПЦ назвали "неадекватными" слова представителя Вселенского патриархата о прекращении существования УПЦ МП
 
 
 
 
 
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